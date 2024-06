Avocado Power Bowl: la ricetta sana ed energetica per rimettersi in forma

L’attività fisica e una dieta bilanciata sono i pilastri di uno stile di vita sano. Con i Giochi Olimpici di Parigi all’orizzonte, la World Avocado Organization condivide alcuni suggerimenti su come migliorare le prestazioni sportive.

Con l’aiuto di Kerry Torrens, nutrizionista registrata e collaboratrice della BBC Good Food, chiunque voglia sviluppare il proprio potenziale fisico può imparare come mangiare avocado prima o dopo l’allenamento possa contribuire a migliorare la performance sportiva.

Avocado, un concentrato di nutrienti essenziali

L'avocado offre un concentrato di nutrienti ideale per una prestazione atletica ottimale. È ricco di grassi sani, fibre, vitamine e minerali, tutti essenziali nel sostenere il metabolismo energetico, la funzione muscolare e il recupero.

L'avocado poi si distingue per i suoi alti livelli di grassi monoinsaturi, che non solo sono una grande fonte di energia, ma supportano anche il flusso sanguigno, aiutano a trasportare l’ossigeno ai muscoli e possono contribuire a ridurre l’infiammazione. Le vitamine del gruppo B aiutano a trasformare il cibo in energia, mentre la vitamina C combatte la stanchezza e aumenta i livelli di energia. Inoltre, gli avocado contengono luteina che protegge le articolazioni e la cartilagine, biotina che supporta i livelli di energia ed è essenziale per la crescita e la riparazione muscolare, e potassio che aiuta le funzioni muscolari e può contrastare i crampi più dolorosi. Questo frutto ricco di fibre non solo aiuta a mantenere il tratto gastrointestinale in buona forma, il che è necessario per ogni atleta, ma aiuta anche a ridurre la stanchezza, soprattutto dopo una sessione di allenamento intensa.

Kerry Torrens afferma: “Il profilo nutrizionale degli avocado, compresi gli alti livelli di vitamine del gruppo B, supporta il recupero e agisce nella gestione dello stress, rendendoli una scelta intelligente per gli atleti che cercano prestazioni durature. Con uno dei contenuti proteici più alti tra tutti i frutti, gli avocado sono ideali prima e dopo l’allenamento”.

Come inserire l'Avocado in una dieta sportiva

Che sia incluso nei pasti prima dell’allenamento o nelle bevande di recupero post-esercizio, l'avocado può svolgere un ruolo centrale nel successo degli atleti ad ogni livello di competizione. Ecco come sfruttarlo al meglio:

Pre-allenamento

Godersi uno smoothie nutriente o una bowl per la colazione prima di iniziare l’attività fisica fornirà al corpo energia prolungata, idratazione e nutrienti per fare quel passo in più nell’ ambito sportivo scelto.

Includere gli avocado in piccoli spuntini o pasti prima dell’allenamento (idealmente 2-3 ore prima di una sessione) aiuterà anche a fornire al corpo il carburante adeguato per le dure esigenze di qualsiasi sport.

Post-allenamento

Dopo una faticosa sessione di allenamento, gli avocado sono ideali per ripristinare i nutrienti persi. Questi piccoli, ma potenti frutti sono un’utile fonte di proteine e sono ricchi di antiossidanti, tra cui la luteina e le vitamine C ed E, che aiutano la rigenerazione cellulare, riducono l’infiammazione e favoriscono il recupero muscolare. Con un alto contenuto di acqua, gli avocado aiutano anche a ripristinare i livelli di idratazione e a sostituire gli elettroliti persi durante l’esercizio.

Post-infortunio

Quando è necessario il recupero o il riposo, specialmente dopo un infortunio, alleviare il dolore muscolare e favorire il recupero può essere fondamentale. Si ritiene che l’alto contenuto di acidi grassi insaturi presenti negli avocado abbia effetti anti-infiammatori che possono aiutare in questo, oltre ad aiutare a migliorare il flusso sanguigno nei corpi tesi e stanchi.

Zac Bard, Presidente della World Avocado Organization, aggiunge: “Mentre atleti e appassionati dello sport si preparano ad assistere allo spettacolo sportivo più grande del mondo, il messaggio è chiaro: gli avocado sono un ottimo superfood per massimizzare il potenziale sportivo di chiunque - dal migliore atleta a chiunque voglia semplicemente rimettersi in forma”.



La ricetta dell'Avocado Power Bowl

Consigli principali: Questa ricetta è facilmente modificabile per soddisfare le vostre esigenze specifiche - qualsiasi extra può essere congelato per un uso futuro. Ricordati di provare sempre nuovi cibi/ ricette durante l'allenamento piuttosto che il giorno dell’evento.



Ingredienti per 2 persone:

1 piccolo avocado maturo

100g di mango fresco o congelato

1 manciata di spinaci

1 piccola banana matura

2 cucchiai di mandorle tritate

125ml di latte a tua scelta/acqua di cocco

Opzionale:

Un cucchiaino di miele a piacere

Condimenti:

Kiwi tagliato

Mandorle (a scaglie)

Frutti di bosco

Semi di melograno

Foglie di menta fresca

Equipaggiamento: frullatore

Preparazione:

1. Metti avocado, mango, spinaci, banana, mandorle tritate e latte in un frullatore e frulla fino a ottenere una consistenza cremosa e liscia. Aggiungi il miele se preferisci

2. Regola la consistenza a tuo piacimento aggiungendo un po' d'acqua o latte

3. Dividi il composto tra due ciotole e aggiungi i topping a piacere

4. Se intendi conservare o congelare il frullato, aggiungi un po' di succo di lime o limone per preservarne il colore e la vivacità



Informazioni nutrizionali:

Per porzione: 281 calorie, Grassi 18,4g, Grassi saturi 3,8 g, Carboidrati 19,2 g, Zuccheri 17,5 g, Fibre 3,7 g, Proteine 7,8 g, Sale 0,09 g.