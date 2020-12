Le bevande naturali brucia grassi che aiutano a depurare l'organismo

Dalle tisane ai succhi di frutta fresca fino ai centrifugati di verdure: ecco alcune bevande, naturali al 100 per cento, che, oltre a far bene alla salute, possono aiutarci nel processo di dimagrimento e di purificazione

Bruciare grassi con bevande naturali è possibile? Se ad un'alimentazione sana ed equilibrata e ad un costante esercizio fisico associamo determinati alimenti sotto forma di bevande la risposta è senz'altro che affermativa. Ci sono certi alimenti, infatti, che possono essere di valido aiuto per dimagrire e che rafforzano il senso di sazietà. Dalle tisane ai succhi di frutta fresca, e passando per i centrifugati di verdure. Ecco allora alcune bevande, naturali al 100 per cento, che, oltre a far bene alla salute, possono aiutarci nel processo di dimagrimento ma anche di purificazione.

Tisana allo zenzero

Lo zenzero è una spezia nota per avere spiccati effetti termogenici. Specialmente in inverno, è perfetta per preparare tisane calde brucia grassi. Tra i diversi benefici dello zenzero ricordiamo che questa spezia ha anche importanti proprietà curative e terapeutiche. Questa pianta, infatti, fa bene alla digestione e favorisce la naturale assimilazione dei cibi. La tisana allo zenzero, inoltre, è molto nota quale rimedio naturale contro tosse, raffreddamento e influenza.

Lo zenzero è una pianta molto ricca di acqua, ma anche di carboidrati, sali minerali, proteine e moltissime vitamine, tra cui quelle del gruppo B, la vitamina E e la C. Favorisce l'espulsione delle tossine dall'organismo e la naturale assimilazione dei cibi, facilitando la digestione. Per sfruttare al meglio le proprietà drenanti e brucia grassi andrà assunto sotto forma di centrifuga o tisana. Ricordiamo però che in alcuni casi lo zenzero può far male. Se si soffre di colon irritabile, ad esempio, è meglio non assumerlo, come anche in caso di gastrite.

Limitarsi nell’uso e nelle dosi è la prima cosa da fare quando si decide di gustare un po' di zenzero, la dose giornaliera raccomandata è compresa tra i 10 e i 30 grammi di radice fresca. Attenzione anche al modo in cui consumate questa pianta; lo zenzero, infatti, va sempre sbucciato, dato che ingerirne la buccia, soprattutto se non accuratamente lavata, può comportare infezioni o irritazioni digestive.

Succo di mirtillo

Anche il succo di mirtillo è una bevanda ad azione naturale brucia grassi che, tra l’altro, permette di fare il pieno di antiossidanti e di agevolare il transito intestinale in caso di stipsi.

Il mirtillo è in grado di agire in diverse parti dell'organismo e apportare diversi benefici. Contengono diversi elementi come zuccheri, sali minerali e vitamine A, C e B. In particolare contengono la mirtillina, un’ottima alleata per il sistema circolatorio. Riduce, infatti, la permeabilità dei capillari, rafforzando i vasi sanguigni migliorandone l’elasticità. Sono, quindi, ideali da assumere se si vuole migliorare il microcircolo e, di conseguenza, anche la vista.

Questi frutti vantano proprietà antiossidanti in grado di inibire la formazione di radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare. Questo è reso possibile grazie alla presenza di numerosi sali minerali, come calcio, fosforo, ferro, sodio e potassio, mentre le vitamine A e C, contribuendo alla salute del collagene preposto alla rigenerazione cellulare della cute, sono perfetti alleate contro le rughe.

Gli elementi antiossidanti presenti nel mirtillo nero hanno effetto anche sul metabolismo delle cellule, arrivando ad alterare il grasso addominale. Sembra infatti che sia i catechini sia i polifenoli, presenti nei mirtilli, attivino i geni brucia grassi nelle cellule adipose addominali, innescando una vera e propria lotta contro il peso.

Infine, questi frutti sono ottimi anche per le loro proprietà antinfiammatorie, diuretiche e disinfettanti dell’apparato urinario. Grazie al contenuto di acqua e minerali i mirtilli favoriscono la diuresi e contrastano la ritenzione idrica. Essi, inoltre, prevengono le infezioni urinarie come cistiti e uretriti, sia attraverso la stimolazione della diuresi e sia impedendo l’adesione dei batteri alla parete delle vie urinarie.

Centrifugato di verdure

Caratterizzati da un elevato potere saziante, i centrifugati di verdure possono rappresentare un vero e proprio sostitutivo dei cibi che si mangiano per merenda o come spuntino. Ed il tutto a fronte di un basso apporto calorico, ad esempio, optando per un centrifugato di verdure con carote, sedano e asparagi, oppure un centrifugato di verdure con una carota e un gambo di sedano. Inoltre, questi centrifugati migliorano disturbi quali colite, meteorismo, irritazione dell'apparato gastro-intestinale, cistite, disturbi delle vie urinarie, dermatite, acne, ulcera e così via.

Acqua di cocco

L'acqua di cocco è una bevanda che ha un elevato potere saziante e nutrizionale. Essa è ricca di potassio e di antiossidanti, migliora la digestione e depura, reidrata e reintegra i minerali. È un vero e proprio integratore naturale, molto utile ad esempio dopo l'attività sportiva. Contiene, infatti, magnesio, sodio, calcio e fosforo, oltre ad una buona quota di vitamine e altri minerali.