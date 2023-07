Federica Accio, la fitness guru: "La body positivity? Sacrosanta, ma ha un limite: la salute. Il grasso in eccesso fa male"

Da anni ormai al centro del dibattito mediatico c'è la cosiddetta "body positivity", ovvero quel movimento sociale che promuove il diritto di essere se stessi e l'accettazione del proprio corpo, al di là degli stereotipi di bellezza imposti dalla società. Una battaglia sacrosanta, che va combattuta ogni giorno. Eppure, anche la body positivity deve porsi un limite, ovvero la salute dell’individuo. A sottolinearlo è Federica Accio, conosciuta come l'anti personal trainer più famosa del web e guru degli allenamenti in casa e all'aperto: "Quando acclama modelle evidentemente affette da obesità grave, la nostra società diventa colpevole di superficialità e ipocrisia", sottolinea.

Fino a che punto il grasso è sano?

Con una laurea ISEF e 25 anni di esperienza nel mondo del fitness, Federica Accio, forte di oltre centomila follower sul profilo Instagram @informaconFede, evidenzia la differenza tra grasso sano e grasso viscerale: "Gli studi recenti - spiega - riconoscono al tessuto adiposo un ruolo positivo e protettivo. Il grasso sano, infatti, è la culla delle cellule staminali, necessarie per il continuo rinnovamento dei nostri organi. Al contrario, il grasso in eccesso è pericoloso e dannoso per la nostra salute, specie quello viscerale, poiché produce citochine, proteine infiammatorie che abbiamo imparato a conoscere durante la pandemia, e che creano i presupposti per malattie infiammatorie e degenerative. Il grasso in eccesso, infatti, predispone alla sindrome metabolica, diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e muscolo- scheletriche. Non basta, le citochine possono creare neuro- infiammazione cerebrale che può condurre al decadimento cognitivo".

I criteri dell’OMS

Non sono la “ciccetta”, né le “maniglie dell’amore” il problema, anzi: le rotondità possono essere piacevoli da vedere e sane da vivere. "Il grasso, quindi, può essere bello", dice ancora Accio, "ma non se in eccesso rispetto ai criteri dell’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, perché sporca le nostre arterie, grava sul nostro scheletro, mette in pericolo i nostri organi vitali".

La ginnastichina per vivere in salute

"Disordini alimentari e sedentarietà sono abitudini malsane su cui si dovrebbe lavorare con serietà, ma anche leggerezza. Ecco perché occorre educare e informare senza puntare il dito o fare sensazionalismi inutili", dichiara. E invita a praticare la cosiddetta ginnastichina per mantenersi in salute, "senza giudizio né pregiudizio ma con l’obiettivo di rendere le persone consapevoli e sane". "Propongo perciò un’attività fisica sostenibile e sufficientemente efficace per migliorare il proprio stile di vita. A oggi ho allenato più di 20mila persone, tra di loro anche obesi gravi che con un allenamento adeguato e “su misura” accompagno lungo un percorso che conduce a una nuova consapevolezza e una vita in salute", conclude.