La Burtleina è un vero e proprio simbolo della tradizione gastronomica piacentina, capace di evocare ricordi d'infanzia e momenti di convivialità familiare. Una ricetta di origini poverissime, particolarmente amata e diffusa in tutta la provincia. Regina indiscussa delle feste di paese, questa specialità gastronomica è una via di mezzo tra una frittata e una crêpe croccante, fatta essenzialmente di acqua e farina. Il suo segreto? Gustata calda appena fatta dà il meglio di sé, ma quando viene preparata a regola d'arte riesce a mantenere la sua friabilità a lungo.

La storia della Burtleina piacentina

Chiamata anche Bortellina, le sue origini si perdono nella notte dei tempi, quando era il piatto principale dei ceti meno abbienti. Faceva parte di quella cucina contadina caratterizzata da ingredienti semplici e preparazioni rustiche. In ogni caso, la sua presenza in tavola si attesta già a metà ‘800, quando spesso sostituiva il pane e veniva mangiata dalla colazione alla cena. Questa preparazione, con la sua semplicità e genuinità, rappresentava un modo economico per utilizzare gli ingredienti poveri che tutti avevano disposizione. La ricetta tradizionale infatti, prevede solo l'uso di farina, acqua, sale e olio, ingredienti facilmente reperibili in ogni casa. Se originariamente si friggeva nello strutto, ormai questo è stato in gran lunga sostituito dall’olio di semi o di oliva. Anche se molti pensano che sia lo gnocco fritto il tipico fritto piacentino, in realtà si sbagliano. La differenza tra le due preparazioni, sta nella proporzione tra i due ingredienti principali ovvero acqua e farina: mentre per la Burtleina si realizza una vera e propria pastella quasi liquida, per lo gnocco fritto si usa un impasto compatto che si solito viene arricchito con lievito.

Come si prepara e come si mangia tradizionalmente

Le versioni principali di questo intramontabile fritto piacentino sono essenzialmente due a seconda delle zone. Nelle zone di Piacenza, Val Nure e Val Trebbia, viene preparata con una pastella rigorosamente senza uova. Mentre a Castell’Arquato e dintorni, prevede l’aggiunta di un uovo. Entrambe le versioni si mangiano da sole o al posto del pane. Piacenza infatti, è terra di grandi salumi e questa speciale frittella è perfetta per accompagnare coppa, pancetta e salame, ma anche formaggi morbidi ed erborinati. Si possono gustare insieme oppure si può direttamente farcire la Burtleina come se fosse una piadina.

Oltre a queste varianti, esistono anche interpretazioni più creative; infatti, esiste anche una versione dolce che a fine cottura viene cosparsa di zucchero, e una che prevede addirittura l’aggiunta di riso bollito nell’impasto. Inoltre, nel corso degli anni, la ricetta della mitica Burtleina è stata arricchita con varianti che rispecchiano le diverse aree della provincia di Piacenza. In alcune versioni, si aggiungono ingredienti come cipolle o erbe aromatiche per ottenere un sapore più deciso. La più diffusa vede aggiungere all’impasto il bavaron, ovvero il cipollotto tagliato finemente.

La Festa d’la Burtleina

Oggi la Burtleina è un prodotto a marchio De.Co (Denominazione Comunale di Origine), che però è diventato una rarità nei menu dei ristoranti, spesso soppiantato dallo gnocco fritto. Ma per fortuna che è rimasto il piatto tipico delle feste di paese. Prima tra tutte La Festa d’la Burtleina organizzata solitamente nel mese di settembre, che nell’edizione scorsa ha festeggiato i primi 50 anni di storia. Fu istituita nel 1973 a Casaliggio dall’idea di alcune Suore Scalabriniane, conduttrici del locale asilo parrocchiale, con l’aiuto di un gruppo di concittadini. Oggi, in occasione di questa sagra è possibile assaggiare anche altre specialità della zona, come pisarei e fasò e lo stracotto d’asina. A questa tipicità ogni anno anche la Pro Loco di Polignano dedica una festa, che si è tenuta proprio lo scorso weekend, così come la Pro Loco di Bacedasco Alto. Insomma, sono tante le occasioni estive dove poterla assaggiare nel piacentino, ma se invece volete provare a farla a casa ecco la ricetta.

La ricetta tradizionale della Burtleina

La Burtleina come abbiamo detto è una sorta di frittella salata, preparata con una pastella di farina, acqua e sale, che viene fritta in abbondante olio. La sua preparazione è semplice ma richiede attenzione per ottenere la giusta consistenza: croccante all'esterno e morbida all'interno.

Ingredienti per circa 15 pezzi

650 ml acqua

500 g farina

Sale q. b.

Olio di semi per friggere

Preparazione

In una ciotola mescolare la farina con acqua e sale aiutandosi con una frusta, fino a ottenere una pastella liscia e omogenea. Lasciare l’impasto a riposare per circa mezz’ora (anche in frigorifero) e scaldare abbondante olio in una padella. Versare la pastella nell'olio caldo con un mestolo formando delle frittelle. Friggere fino a quando le Burtleine saranno dorate su entrambi i lati. È importante non esagerare con la pastella, in quanto devono rimanere sottili e croccanti all’esterno. Scolare su carta assorbente e servire ben calde.

