SOS caduta capelli: gli alimenti multitasking per averli sani e forti

Siamo ormai in autunno, una stagione ricca di colori e di prelibatezze culinarie, ma anche insidiosa per chi teme malesseri e fastidi, in primis la caduta dei capelli che arriva puntuale assieme alle castagne. Ai malanni e ai capelli ci pensa, però il cibo: gli esperti di CiboCrudo, il principale brand italiano di cibo plant-based e crudista, consigliano l’assunzione e l’utilizzo di alcuni selezionati alimenti funzionali capaci di rafforzare le difese immunitarie e contrastare queste fastidiose problematiche.

Si tratta di alimenti multitasking, ottimi sia come attivi naturali presenti nei prodotti di bellezza per la salute dei capelli che come ingredienti in cucina per preparare sfiziose ricette, o da assumere come integratori alimentari.

Cacao

Il cacao in polvere è ricco di princìpi attivi, vitamine e sali minerali benefici per il nostro organismo. Si tratta di uno degli alimenti che più contiene flavonoidi, potenti antiossidanti, oltre a magnesio, potassio e triptofano. Il cacao, oltre ad essere un alleato delle erbe tintorie per coprire i capelli bianchi, aiuta anche a mantenere in salute il cuoio capelluto. Diversi studi confermano che il cacao ha proprietà rigeneranti per il capello e può arginare problemi di secchezza e disidratazione, che lo rendono più fragile e soggetto a spezzarsi. Inoltre, il cacao è un valido alleato per incrementare i globuli bianchi, per un miglior funzionamento del sistema immunitario.

Shilajit

Dalla tradizione ayurvedica arriva lo shilajit, alimento 100% vegetale dalle benefiche proprietà, particolarmente ricco di acido fulvico. Si tratta di una biomassa che si è sviluppata nel corso dei secoli nella profondità delle rocce himalayane. Viene raccolto in estate, quando i ghiacciai si sciolgono, e lasciato essiccare naturalmente prima di essere ridotto in polvere finissima.

Ottimo anche come integratore da assumere con acqua o succhi, lo shilajit può contribuire a rafforzare le difese immunitarie grazie alla sua capacità di combattere l’infiammazione e al suo ricco contenuto in antiossidanti.

Amla

L’amla in polvere può essere ingerita per il benessere del nostro corpo - mescolata a yogurt e succhi - ma anche utilizzata per la cura dei nostri capelli. Ricca di vitamine A, C ed E aiuta il nostro sistema immunitario, mentre grazie ai sali minerali (potassio, fosforo, calcio e magnesio) è un toccasana per il sistema nervoso, per le ossa e il metabolismo energetico, riducendo la stanchezza. Per i nostri capelli, invece, è efficace per avere maggiore brillantezza e lucentezza, oltre che per stimolare la crescita.

Spirulina

Le hair-care addicted forse lo sanno già: la spirulina in polvere rafforza i capelli secchi, fragili e danneggiati, limitando la comparsa delle doppie punte; dona volume e morbidezza ed è l'alleata ideale per i capelli mossi e ricci, in quanto restituisce vitalità ed elasticità.

Superfood multitasking, la spirulina che ingeriamo può aumentare i lattobacilli sani nell'intestino, consentendo la produzione di vitamina B6, che contribuisce anche al rilascio di energia. Proprietà antinfiammatorie ed effetti protettivi nei confronti della rinite allergica sono solo alcuni dei suoi benefici confermati da studi scientifici.

Farina d’avena

L’avena integrale è molto apprezzata in ambito beauty, grazie alle sue proprietà idratanti, nutrienti e sgrassanti. È un prodotto delicato ed efficace per migliorare la salute della pelle e dei capelli: assorbe il sebo in eccesso e rimuove il grasso dai capelli e dal cuoio capelluto.

Ricca di amido resistente, mangiare avena è un toccasana per nutrire i batteri buoni che popolano il nostro intestino, e può ridurre i livelli di colesterolo cattivo nel sangue supportando il sistema immunitario.

Curcuma

Visto il suo potere antinfiammatorio, la curcuma è in grado di curare un cuoio capelluto irritato e con forfora.

Per il nostro benessere, l'assunzione di curcuma può aiutare a contrastare l'infiammazione cronica e supportare la funzione cognitiva. Inoltre, la curcumina è un potente antiossidante, in grado di neutralizzare i radicali liberi e di stimolare l'azione di altri antiossidanti.

Brahmi

La Bacopa monnieri, conosciuta anche come brahmi, è un’erba della tradizione ayurvedica. Il termine brahmi significa "coscienza pura", derivante dalla divinità induista che le ha attribuito il nome, il dio Brahma. Inoltre, il brahmi è un ingrediente che ha un un effetto rinforzante e volumizzante su capelli e cuoio capelluto.

Ma non solo benefici ai capelli: i principali composti attivi del brahmi aiutano il nostro corpo a neutralizzare i radicali liberi e ridurre i livelli di infiammazione e migliorare significativamente la velocità di apprendimento, la memoria e i livelli di attenzione. Va ingerito a stomaco pieno facendolo sciogliere in un frullato oppure in una tisana rilassante.