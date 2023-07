Il caffè espresso previene l'Alzheimer: lo studio

Il caffè è tra le bevande più consumate al mondo. Sebbene in passato si credeva che potesse avere conseguenze negative sulla salute, già da tempo numerosi studi hanno dimostrato l'esistenza di effetti benefici associati al suo consumo moderato (circa 3-5 tazze di caffè al giorno = 400 mg di caffeina). I consumatori abituali sembrano avere un rischio più basso di sviluppare malattie cardiovascolari e del fegato, diabete di tipo 2, ed alcuni tipi di cancro come quello al fegato e al colon-retto. Ora un nuovo studio del Dipartimento di Biotecnologia dell'Università di Verona ha dimostrato che i componenti chiave del caffè possono prevenire il morbo di Alzheimer. Anche se non sono ancora chiari i meccanismi di sviluppo, si suppone che questa malattia nuerodegenerativa origini da aggregazioni nel cervello di una proteina, detta tau, che contribuisce al funzionamento dei neuroni nel cervello.

Nelle Tauopatie (un insieme di disturbi neurodegenerativi con sintomi di demenza e parkinsonismo, tra cui il morbo di Alzheimer) si verifica un accumulo anomalo della proteina tau che porta alla morte delle cellule nervose. Sulla base di precedenti ricerche che avevano dimostrato come il consumo di caffè può offrire una certa protezione dal declino cognitivo, i ricercatori italiani hanno indagato ulteriormente gli effetti di questa bevanda e scoperto che alcuni suoi composti possono effettivamente prevenire gli accumuli di questa proteina nel cervello. Sebbene lo studio sia stato condotto con test di laboratorio (e quindi non direttamente sull’uomo), questi risultati forniscono una prova dell’effetto neuroprotettivo del caffè e tracciano la strada allo sviluppo di nuovi farmaci e terapie per contrastare la malattia. La ricerca è stata pubblicata sul Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Lo studio

Il team di ricerca, guidato dalla professoressa Mariapina D’Onofrio, ha determinato la composizione chimica del caffè macinato a tostatura media (derivato da una miscela di caffè Arabica del Sud America e caffè Robusta dell'Africa e dell'Asia sudoccidentale) e dell'estratto del caffè espresso (ottenuto da 15 grammi di polvere) utilizzando la spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (NMR). Una tecnica in cui i campi magnetici possono controllare e analizzare le sostanze a livello atomico.

Gli ingredienti chiave del caffè, ossia la caffeina, la trigonellina, la genisteina e la teobromina, sono stati poi incubati in vitro insieme alla proteina tau per 40 ore. L’esperimento ha mostrato che con l’aumentare della concentrazione di caffeina, genisteina o dell'intero estratto di caffè espresso, gli aggregati di tau si accorciavano. Si sono mostrati in grado di ostacolare la formazione di aggregati della proteina. Inoltre, queste componenti non si sono dimostrati tossici per le cellule e non hanno agito inducendo un'ulteriore aggregazione.

La caffeina potrebbe prevenire l'accumulo di proteine tau

Questa ricerca suggerisce che i composti chiave del caffè sono in grado di ostacolare la formazione di aggregati di proteine tau, tuttavia applicarle questi composti direttamente alle proteine tau non è come bere un espresso. Il caffè viene, infatti, prima elaborato nei nostri sistemi digestivi e, sebbene sia noto che alcuni di questi composti attraversino la barriera emato-encefalica (come la caffeina), molte altre complesse interazioni chimiche all'interno del nostro organismo potrebbero non rendere questi effetti così immediati.

Ciononostante, si tratta di risultati molto promettenti che possono aprire la strada allo sviluppo di trattamenti preventivi o terapeutici per l'Alzheimer e per altre malattie neurodegenerative. "Questi risultati - si legge nello studio - aggiungono informazioni sul potenziale neuroprotettivo del caffè espresso e suggeriscono strutture molecolari candidate per la progettazione di terapie mirate a forme monomeriche o fibrillizzate della proteina tau".