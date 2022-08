Calcoli renali, cosa mangiare per prevenire formazioni ricorrenti

La calcolosi renale e' una patologia caratterizzata dalla formazione di piccoli sassolini (calcoli renali) lungo il decorso delle vie urinarie. Si tratta di una condizione molto diffusa (circa 1 italiano su 10 ne soffre) che colpisce sia le donne che (ancor più) gli uomini di ogni età (con un picco di incidenza tra i 30 e i 60 anni). Oltre ad essere molto fastidiosa (quando sintomatica), può nel tempo scatenare problematiche ancora più gravi come per esempio l’insufficienza renale. Inoltre, una persona che ha avuto un calcolo renale una volta, ha il 30% delle possibilità che questo si riformi entro cinque anni. A causare la calcolosi renale è in parte una predisposizione genetica, e in parte cattivi stili di vita come la sedentarietà, l'obesità, la disidratazione, e soprattutto scelte alimentari sbagliate. Pertanto, dal momento che sul DNA non è possibile intervenire, occorre agire sui fattori modificabili, primo fra tutti la dieta.

Per anni, la riduzione dei consumi di latte e formaggi, per il loro contenuto in calcio, è stata l'indicazione più frequente per ridurre la formazione dei calcoli. Oggi però sappiamo che questa raccomandazione è infondata: diversi studi hanno infatti dimostrato che la riduzione dell'apporto di calcio nella dieta aumenta l'assorbimento di ossalato (responsabile della formazione dei calcoli) nell'intestino. A fornire ulteriori prove che, al contrario delle vecchie convinzioni, il calcio in realtà protegge dalla formazione di calcoli, una recente ricerca della Mayo Clinic. I risultati suggeriscono che l'arricchimento di diete con cibi ricchi di calcio e potassio può prevenire i calcoli renali sintomatici ricorrenti. Lo studio è stato pubblicato su Mayo Clinic Proceedings.

Cosa sono i calcoli renali

I calcoli sono dunque simili a piccoli sassi che si formano all'interno dei reni quando le sostanze presenti nelle urine diventano troppo concentrate e si accumulano sotto forma di materiale solido. Si differenziano in base alle dimensioni, alla composizione, alla forma e al colore. Quando sono di piccole dimensioni come granelli di sabbia (renella) spesso riescono ad essere espulsi con le urine, senza dolore. Quando, invece, sono di dimensioni maggiori, la presenza e il passaggio dei calcoli renali, può talvolta causare la comparsa di un dolore acuto e improvviso che si estende nella regione addominale e lombare (colica renale).

Calcio e potassio prevengono la ricomparsa di calcoli renali

I ricercatori della Mayo Clinic hanno somministrato un questionario sulla frequenza del consumo di alimenti, a 411 pazienti (che avevano manifestato per la prima volta calcoli renali sintomatici) e a un gruppo di controllo di 384 persone, tutte visitate presso la Mayo Clinic di Rochester e la Mayo Clinic in Florida, tra il 2009 e il 2018. I risultati hanno mostrato che un basso contenuto di calcio e potassio nella dieta, sono associati a una maggiore probabilità di avere un calcolo renale sintomatico per la prima volta e recidive con sintomi.

"Questi risultati - ha affermato Andrew Rule, autore senior dello studio - sono importanti perché sino ad ora le raccomandazioni per prevenire i calcoli renali si sono basate principalmente su fattori dietetici associati alla formazione di calcoli per la prima volta piuttosto che su quelli ricorrenti. È quindi probabile che i pazienti non modifichino la loro dieta per prevenire la formazione per la prima volta di calcoli renali, ma è più probabile che lo facciano per prevenire le recidive”.

Aumentare l'assunzione di liquidi non riduce il rischio di recidive

Lo studio ha dimostrato anche che un'assunzione di liquidi inferiore a 3.400 ml al giorno, insieme a una bassa assunzione di caffeina e fitati (un composto antiossidante che si trova nei cereali integrali, nelle noci e in altri alimenti che può portare a un maggiore assorbimento del calcio e all'escrezione urinaria di calcio) è associata alla formazione di calcoli per la prima volta. Questo perché una bassa assunzione di liquidi (che inclusono acqua ma anche alimenti come frutta e verdura), caffeina e fitati può causare un basso volume di urina e un aumento della sua concentrazione, contribuendo alla formazione di calcoli.

"Un basso contenuto di calcio e potassio nella dieta - ha affermato Api Chewcharat, primo autore dell'articolo - era un predittore più importante dell'assunzione di liquidi della formazione ricorrente di calcoli renali. Questo non vuol dire che un'elevata assunzione di liquidi non sia importante. Semplicemente non abbiamo trovato vantaggi nell'aumentare l'assunzione di liquidi tra quei pazienti con una storia di formazione di calcoli renali".

Quindi, quanto calcio e potassio assumere?

Lo studio ha concluso che le diete che prevedono un'assunzione giornaliera di 1.200 milligrammi di calcio (con indicazioni che variano a seconda dell'età e dello stato di salute) possono aiutare a prevenire la formazione sia di calcoli renali per la prima volta sia la ricomparsa di questi nei pazienti con una storia di formazione di calcoli renali. Lo studio, in realtà, non raccomanda un livello di assunzione, ma semplicemente che i pazienti dovrebbero aggiungere più frutta (soprattutto le arance) e verdura (soprattutto quella a foglia verde) ad alto contenuto di calcio e potassio alla loro dieta (come banane, arance, pompelmi, meloni, meloni e albicocche, per quanto riguarda la frutta, e patate, funghi, piselli, cetrioli e zucchine, per quanto riguarda la verdura).

Altre raccomandazioni per prevenire i calcoli renali

Le linee guida per il trattamento della calcolosi renale, raccomandano di: