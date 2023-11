I migliori Calendari dell’Avvento 2023 per amanti del mangiare e del bere

Ogni giorno una casellina, ogni giorno una sorpresa: relegato spesso a passatempo per bambini, anche il calendario dell’Avvento può esercitare un certo fascino sugli adulti, soprattutto se dietro il numero del calendario ci sono birre, cocktail e distillati, una nuova tendenza che corre di pari passo agli storici cioccolatini. Ecco dunque una selezione di marchi che realizzano calendari dell’Avvento per il Natale 2023 a tema gastronomico, spaziando tra cioccolati, praline, biscotti, ma anche grappe, birre e tè.

Il calendario dell’Avvento di Iginio Massari

Ogni giorno un dolcino diverso. Che sia un cioccolatino, un biscotto, una gelatina o una pralina a sorpresa. È la linea del calendario dell’Avvento della pasticceria di Iginio Massari, in edizione limitata per il Natale del 2023. Arriva a casa al prezzo di 140€. Spedizioni a partire dal 15 novembre. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Kusmi Tea

Per gli amanti del tè e di questo grande brand, c’è il calendario dell’avvento di Kusmi Tea. Dal prezzo decisamente accessibile (costa infatti 38,90€), si compone di 24 caselle. Ciascuna nasconde una bustina di tè, infusi aromatizzati, colino da tè e dosatore. Ci sono anche due barattoli di tè sfusi in miniatura e una gelatina infusa al tè nero. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Mazzetti d’Altavilla

I distillatori del Monferrato tornano con il loro calendario ad alto tasso alcolico, proponendo una serie di 12 prodotti in piccole versioni (ciascuna da 5 cl) ripetute due volte per conoscere meglio il mondo della grappa e non solo, anche amari e gin. Prezzo: 99€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento de La Via del Tè Firenze

Altro regalo per gli amanti del tè, è il calendario de La Via del tè, che nasconde diverse sorprese nelle sue 24 caselline. A partire da una citazione, un aforisma o una curiosità sul tè, ogni giorno diversa. Con lo stesso ritmo anche una selezione di 24 opzioni, tra tè e tisane, presentati in filtro monodose realizzato in cotone e PLA. Prezzo: 39,90€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Nio Cocktails

Per gli amanti dei drink e della mixology, questa è sicuramente un’ottima opzione di Natale anticipato. Si tratta infatti di un set di 24 cocktail, due per tipo, da assaggiare per i giorni prima di Natale, insieme a una persona che condivide la stessa passione per la miscelazione. I cocktail firmati da Nio sono già miscelati e le ricette sono state studiate dal bartender Patrick Pistolesi. Prezzo: 133€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Amedei

Racchiude in una scatola rosa e nera, 25 cassetti diversi. Ognuno di questi cela un cioccolatino o una tavoletta di cioccolato realizzato dall’azienda toscana che lavora il cioccolato, Amedei. Prezzo: 65€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Frau Knam

Per il Natale 2023 la proposta di Alessandra Mion, in arte Frau Knam, è pensata per chi punta l’occhio sull’estetica. Si tratta infatti di una scatola per l’avvento che nasconde 24 caselle con soggetti di cioccolato a tema natalizio, come Babbo Natale, renne e stelle comete. A questi si aggiungono altri pezzi di artigianato dolciario, come marron glacé e biscotti di piccolo taglio. Anche un paio di sorprese a tema gioielli, visto che la box è co-firmata con un’azienda che li realizza. Prezzo: 75€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Charlotte Dusart

La maestra del cioccolato e pasticciera belga Charlotte Dusart riempie ogni festività di collezioni speciali, ad alto impatto visivo. Così il suo calendario dell’avvento, con bellissime illustrazioni a tema natalizio, contiene per ogni casella un cioccolatino da lei realizzato. Gli ordini partono dal 14 novembre. Prezzo: 42€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Baladin

Per gli amanti della birra, da diversi anni c’è un’opzione sicura: il calendario dell’Avvento firmato da Baladin. Quest’anno in particolare, il progetto illustrato è di Gabriella Piccatto, e rappresenta il Circo Bidon di François Rauline, colui che nel 1986, suggerì a Teo Musso, fondatore di Baladin, di chiamare il suo pub “Le Baladin”. Nella box ci sono tante sorprese, tra cui le birre di Baladin, i beer cocktail, le edizioni limitate prodotte nel 2023. Prezzo: 95€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Guido Gobino

Non una ma due sorpresine dietro ogni casella: è la proposta per il Natale di Guido Gobino, cioccolatiere piemontese che offre agli amanti del genere una proposta di cioccolatini assortiti da scartare ogni giorno. In due scatole triangolari, che si possono incastrare tra di loro. Prezzo: 69€. Sito web.

Il Birravento della Cantina della Birra

Lo firma Cantina della Birra, uno shop digitale dove trovare birre artigianali di diversi produttori. Il “birravento” è il simpatico modo di chiamare il calendario dell’Avvento, che per l’edizione 2023 racchiude 24 birre diverse artigianali e italiane. Prezzo: 119€ (sono attivi degli sconti). Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Theresianer

Bella grafica per questo birrificio di Treviso che propone, anche quest’anno, il suo calendario dell’Avvento. 24 caselline dietro le quali si nascondono tutte le creazioni brassicole del birrificio, tra cui anche la birra di Natale di quest’anno, la Winter Beer Edizione limitata 2023. Prezzo: 80,50€. Sito web.

Il calendario dell’Avvento di Distilleria Bertagnolli

Per chi lo ignorasse, a Mezzocorona (in provincia di Trento) si trova la più antica distilleria del Trentino, che fa risalire le sue origini al 1870. La produzione di grappe si riversa in un particolare calendario a forma di triangolo dove la casella più grande ospita un bicchiere per degustare tutte le grappe delle caselline, che contengono porzioni mini da 2cl. Prezzo: 31,76€. Sito web.