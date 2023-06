Celiachia, in arrivo nuovi farmaci e un vaccino: a che punto siamo

La celiachia colpisce in Italia una persona su 1000. Secondo l’ultima Relazione annuale al Parlamento sulla Celiachia (dati 2021), i celiaci nel nostro Paese sono circa 241 mila, di cui il 70% donne ed il 30% maschi. "Si tratta di una patologia autoimmune - spiega a Today il dott. Paolo Usai Satta, segretario nazionale AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri) - che si sviluppa all’assunzione di glutine e scatena in chi è geneticamente predisposto una reazione immunitaria che non consente il normale assorbimento intestinale di cibo e nutrienti. Si manifesta con svariati sintomi, anche non gastrointestinali e deficit nutrizionali, che hanno nei diversi individui livelli di gravità variabili. Tra le conseguenze più gravi, l’intolleranza al glutine genera danni alla mucosa intestinale quali l’atrofia dei villi intestinali". Non solo, nelle donne aumenta anche il rischio di sviluppare disturbi della fertilità e complicanze in gravidanza.

Ad oggi l’unico trattamento scientificamente valido per la celiachia è uno stretto regime alimentare senza glutine, ovvero una dieta che prevede alimenti e bevande naturalmente privi di glutine e alimenti e bevande appositamente prodotti senza glutine. Ma per fortuna si stanno studiando nuovi farmaci e soprattutto un vaccino che tracciano la strada a nuove prospettive terapeutiche per chi soffre di questa malattia.

Dott. Usai Satta, cosa causa la celiachia?

"Una predisposizione genetica. Negli ultimi anni si è registrato un aumento della sua incidenza: le motivazioni di questo fenomeno non sono completamente note anche se sempre più evidenze sembrano individuare nelle nuove sementi, con tassi e qualità di glutine differenti rispetto al passato, una possibile causa diretta, sempre se in presenza della predisposizione genetica".

Celiachia e sensibilità al glutine: qual è la differenza?

"Oltre alla ormai conosciuta celiachia si sta delineando oggi un nuovo disordine, la "sensibilità al glutine", sempre causata dall’ingestione di questo alimento, ma che colpisce soggetti né celiaci né allergici al grano. Questo disturbo provoca sintomi clinici simili a quelli della sindrome dell’intestino irritabile (dolore addominale, gonfiore etc) e manifestazioni extraintestinali aspecifiche (eczemi, prurito, cefalea etc), che solitamente insorgono a breve distanza dall’assunzione di glutine ed altrettanto rapidamente regrediscono in seguito a una dieta ad esclusione. Nonostante si tratti di una condizione verosimilmente comune nella popolazione, i suoi meccanismi risultano ad oggi solo parzialmente chiariti e da ciò deriva una gestione non soddisfacente dei pazienti. Anche se non ci sono ad oggi dati certi, si ritiene che la sensibilità al glutine sia più diffusa, arrivando a interessare tra il 5 e il 10% della popolazione italiana".

Come si fa a scoprire se si è celiaci?

"Se il sospetto clinico è elevato (ad esempio un paziente con grave sindrome da malassorbimento o in presenza di alterazioni visibili in endoscopia) si procede a biopsie multiple duodenali e a un prelievo di sangue per determinare la presenza di anticorpi antitransglutaminasi (tTGAlgA) e delle immunoglobuline IgA totali. In caso di positività di entrambi gli esami si confermerà la diagnosi, mentre se i due esami saranno in disaccordo tra loro saranno necessari ulteriori accertamenti come tipizzazione genetica e nuove biopsie endoscopiche, parassiti. Se il rischio di malattia è moderato-basso sarà sufficiente la verifica degli anticorpi, e solo in caso di positività si procederà all'endoscopia di conferma. Ovviamente tutti questi esami devono essere eseguiti prima di iniziare un’eventuale terapia dietetica".

Come si cura? Quali cibi vanno evitati?

"Purtroppo seguire con grande attenzione una dieta priva di glutine è attualmente l’unica terapia che garantisce al celiaco una buona condizione di salute. Il glutine è presente in avena, frumento, farro, grano khorasan, orzo, segale, spelta e triticale, o nei loro ceppi ibridati o da essi derivati. Non basta però astenersi da questi cibi: è necessario, infatti, fare attenzione che su stoviglie e strumenti con cui i cibi sono stati preparati non vi siano tracce di glutine, perché anche quelle possono provocare problemi alla persona".

Cosa ne pensa degli alimenti gluten-free?

"Vanno utilizzati quando è necessario e cioè nella malattia celiaca o nella intolleranza al glutine non celiaca, dove la dieta priva di glutine rappresenta la principale terapia. Negli altri casi, usare alimenti gluten-free a scopo ipoteticamente “salutistico” non ha un serio fondamento scientifico".

Al momento la dieta senza glutine è l’unica alternativa terapeutica raccomandata. Tuttavia si stanno testando nuovi farmaci che potrebbero essere presto disponibili per curare la celiachia. Tra questi c’è l’anticorpo monoclonale Amg714: di cosa si tratta?

"Al momento questo farmaco non è disponibile. Secondo i risultati di alcuni studi, questo prodotto sembrerebbe ridurre i sintomi legati alla assunzione del glutine. D’altra parte, sembra anche che non abbia alcun impatto sulla atrofia dei villi intestinali (che hanno l'importante funzione di assorbire le sostanze nutritive) mentre potrebbe ridurre l’infiammazione intestinale. Si tratta di un anticorpo monoclonale che potrebbe avere una teorica utilità in presenza di contaminazioni del glutine nella dieta e nella celiachia refrattaria alla dieta, anche se i primi dati disponibili non sono conclusivi e siamo ancora lontani dal poterlo prescrivere. Oltre all’Amg714, sono in corso dei trial su molecole capaci di digerire il glutine, e attendiamo buone notizie, mentre un farmaco capace di ridurre la permeabilità intestinale non ha poi avuto i risultati sperati".

Si sta testando anche un vaccino contro la celiachia. A che punto siamo?

"Per quanta riguarda un vaccino che possa permettere di rendere tollerante il sistema immunitario dei celiaci al glutine, vi è uno studio in corso (di fase II), ma non ancora soluzioni pronte disponibili. Il vaccino si chiama Nexvax2 ed è un'immunoterapia specifica che utilizza peptidi immunodominanti riconosciuti dalle cellule T CD4 + specifiche del glutine che potrebbero modificare la malattia indotta dal glutine nella malattia celiaca. Speriamo di avere presto novità".