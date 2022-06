Ecco chi ingrassa di più e perchè

Negli ultimi trent’anni l’incidenza del sovrappeso è aumentata del 30% mentre l’obesità è cresciuta del 60%. "E nel 2030 - secondo quanto riferito da Antonluca Matarazzo, direttore generale di Fondazione Valter Longo Onlus - rischiamo di assistere al raddoppio della prevalenza di obesità, che sommata al sovrappeso, costituirà circa il 70% della popolazione, con un enorme impatto clinico ed economico". Proiezioni allarmanti su cui è bene riflettere. Anche perché come l’obesità (BMI>30) è notoriamente associata allo sviluppo di malattie croniche non trasmissibili come diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari, ipertensione, malattie del fegato e almeno 12 tipi di tumori, anche il sovrappeso (BMI tra 25 e 29,9) è una condizione legata a diverse malattie gravi e all'aumento della mortalità.

Tuttavia, l'aumento di peso nel tempo (causa di sovrappeso e obesità) è stato studiato molto poco rispetto all'obesità. Questo è in parte dovuto al fatto che l'obesità è un risultato che può essere misurato in un determinato momento, mentre l'aumento di peso a lungo termine è un processo che deve essere valutato nel tempo. Ora i ricercatori di Scienze Motorie della Brigham Young University (USA) hanno esaminato per la prima volta l'aumento di peso a lungo termine in 13.800 adulti statunitensi, e scoperto come l'età, il sesso e la razza siano fattori capaci di predire l'aumento di peso a lungo termine. Grazie a questa scoperta, i medici e altri operatori sanitari potranno ora identificare in tempo gli individui a rischio e ridurre il rischio di obesità nel tempo. Lo studio è stato pubblicato sul Journal of Obesity.

I rischi per la salute di chi ingrassa

In letteratura prevalgono gli studi sull’obesità, ma alcuni ricercatori hanno indagato anche come l'aumento di peso nel tempo impatta sulla salute dell'organismo. Secondo una ricerca condotta su più di 50.000 uomini, il rischio di diabete di tipo 2 è direttamente associato all'aumento di peso durante l'età adulta. In un’altra è stato riscontrato che gli uomini hanno un rischio maggiore del 13% di mortalità per cancro alla prostata per ogni aumento di 5 kg di peso corporeo. In uno studio norvegese con 19 anni di follow-up, gli adulti che hanno guadagnato 15 kg o più avevano 1,5 volte il rischio di mortalità per malattie cardiovascolari rispetto ai loro omologhi e gli adulti il cui aumento di peso li ha spostati dal peso normale all'obesità avevano più del doppio del rischio di mortalità per CVD rispetto a coloro che sono rimasti nella categoria di peso normale. Nel Framingham Offspring Study, donne e uomini che sono aumentati di peso e passati da un peso normale a una condizione di sovrappeso durante la mezza età hanno avuto un rischio di cancro aumentato rispettivamente di 2,2 e 1,6 volte rispetto a quelli che sono rimasti a peso normale. Infine, in un recente studio su quasi 16.000 adulti, un aumento di 10 kg del peso corporeo è stato associato ad aumenti significativi e significativi della pressione sistolica e diastolica negli uomini e nelle donne.

Lo studio

Sulla scia di questi risultati, i ricercatori del BYU hanno esaminato l'aumento di peso a lungo termine di oltre 13.800 adulti statunitensi, selezionati in modo casuale nell'ambito del National Health and Nutrition Examination Survey, un'indagine annuale, finanziata dal CDC iniziata nei primi anni '60 e diventata un programma continuo nel 1999, e che esamina un campione rappresentativo a livello nazionale. Utilizzando i dati NHANES, i ricercatori hanno scoperto che più della metà degli adulti americani ha guadagnato il 5% o più di peso corporeo in un periodo di 10 anni. Inoltre, più di un terzo dei soggetti ha guadagnato il 10% o più del peso corporeo, e quasi un quinto ha guadagnato il 20% o più. “L’aumento di peso di 10 anni è senza dubbio un problema serio nella popolazione adulta degli Stati Uniti” - ha affermato l'autore principale dello studio Larry Tucker.

L'aumento di peso è maggiore nelle donne

I ricercatori hanno anche scoperto che l'aumento di peso in 10 anni era significativamente maggiore nelle donne rispetto agli uomini, con le donne che guadagnavano circa il doppio del peso: 6 kg in media per le donne rispetto a 3 kg in media per gli uomini. Inoltre, è stato osservato che l’aumento di peso differiva tra le razze, con le donne nere che hanno sperimentato il maggior aumento di peso medio nel periodo di 10 anni (9 kg) e gli uomini asiatici che hanno sperimentato il minor aumento di peso medio (2 kg).

Si guadagna meno peso con l'aumentare dell’età

Per quanto riguarda l'età, i maggiori incrementi di peso sono stati riscontrati nei giovani e negli adulti di mezza età: in pratica si guadagna meno peso con l'aumentare dell'età. Secondo i dati, in media gli americani guadagnano:

8 kg tra i 20 e i 30 anni,

7 kg tra i 30 e i 40 anni,

4,5 kg tra i 40 e i 50 anni,

2 kg tra i 50 e 60 anni.

Ora, se gli adulti avranno avuto tali incrementi di peso durante ogni decennio, significa che a 60 anni avranno guadagnato circa 20 kg in più, il che spingerebbe molti di loro nella categoria degli obesi. A confermare tale tendenza i dati del Dipartimento della salute e dei servizi umani e i CDC (Centers for Disease Control and Prevention), secondo cui ben il 42,4% degli adulti statunitensi è attualmente obeso. "In circa 20 anni - ha detto Tucker -, la prevalenza dell'obesità è aumentata di circa il 40% e l'obesità grave è quasi raddoppiata. Conoscendo chi ha maggiori probabilità di diventare obeso, possiamo aiutare gli operatori sanitari e i funzionari della sanità pubblica a concentrarsi maggiormente sugli individui a rischio".