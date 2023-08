Serotonina e sonno, i 7 cibi che ti aiutano a dormire meglio (e più a lungo)

La temperatura esterna può condizionare il nostro riposo notturno. Un caldo eccessivo (o un freddo eccessivo) impedisce al corpo di disperdere calore e mantenere una temperatura interna costante (termoregolazione), costringendoci talvolta a notti insonni. Questo è il motivo per cui in estate, durante quelle giornate calde e afose, molte persone lamentano stanchezza e sonnolenza: il motivo è da ricercare nel cattivo riposo notturno. Di notte, la nostra temperatura interna si abbassa di un grado, ridistribuendo il calore dal cuore alle parti estreme del corpo, come mani e piedi. Ma, se fa troppo caldo, l'organismo dovrà lavorare di più per mantenere una temperatura ottimale abbassando la qualità del sonno.

Non solo, il caldo eccessivo disturba anche l’attività della serotonina, precursore della melatonina, importante ormone regolatore del ritmo sonno-veglia. Insieme alla dopamina, la serotonina gioca un ruolo chiave nella qualità del sonno (come e quanto si dorme), stimolando parti del cervello che controllano il sonno e la veglia, e attivando il rilassamento e l'addormentamento. Livelli troppo bassi (o troppo alti) di questo ormone possono causare insonnia, oltre che problemi di salute fisica e psicologica. Tuttavia, la ricerca ha dimostrato che alcuni alimenti possono influenzare i livelli di serotonina nel cervello fornendo un valido aiuto per migliorare la qualità e la durata del sonno. Il nutrizionista Fabio Mariniello suggerisce a Today un elenco di alimenti da incrementare nella dieta per ritrovare la capacità di riposare bene.

Dott. Mariniello, quali funzioni svolge nel nostro organismo la serotonina?

"La serotonina è un importante messaggero chimico ed endocrino del corpo umano. Ha una struttura chimica relativamente semplice e viene prodotta sia a livello di sistema nervoso centrale che nel tratto gastroenterico, dove svolge numerose funzioni, molto diverse tra loro. A livello di sistema nervoso svolge molteplici funzioni. Erroneamente viene definita ormone della felicità, a causa del suo effetto di regolazione dell’umore, ma in realtà, svolge anche altre funzione, come la regolazione dell’appetito e del sonno. Inoltre, vi sono evidenze che ne mostrano un effetto sulla creatività, sulla sessualità e sull’empatia. Una deregolazione di questo ormone determina gravi scompensi comportamentali ed emotivi. Diversi disturbi psichiatrici necessitano di integrazione farmacologica di serotonina. Anche a livello enterico risulta essere fondamentale, poiché coinvolta nella regolazione della motilità intestinale".

Ciò che mangiamo può influire sulla produzione di serotonina?

“La risposta, come sempre, è: dipende. La serotonina è prodotta a partire da un amminoacido essenziale, il triptofano. Gli amminoacidi sono le molecole a partire dalle quali il corpo costruisce tutte le proteine. Le proteine a loto volta sono fatte da un numero molto variabile di diversi amminoacidi. Il nostro corpo non è in grado di produrre da solo quelli essenziali, ma li deve ingerire con la dieta. Il triptofano, che tra le tante cosa è anche precursore della serotonina, deve essere assimilato con il cibo".

Quando può verificarsi un deficit di serotonina?

"Tutti coloro che seguono una dieta bilanciata con una sufficiente quantità di proteine animali (le più ricche e bilanciate da questo punto di vista), hanno i requisiti nutrizionali per una corretta produzione di serotonina. Il mondo vegetale non è deficitario di questo amminoacido, basta inserire la giusta dose di cereali, frutta secca e legumi. Quindi non vi sono vere e proprie filosofie alimentari che conducono ad un deficit di serotonina. Solo la malnutrizione (ed in particolare la malnutrizione proteica) può generare scompensi ed i livelli di serotonina non sono nemmeno il primo scompenso di cui tenere conto. Se il deficit di triptofano può determinare un crollo dell’ormone, di contro, la sua assunzione in dosi elevate non ci renderà più felici. La secrezione degli ormoni è perfettamente gestita dal nostro corpo e funziona secondo regole e meccanismi rigidissimi. Se a parità di dieta equilibrata, dovesse esserci un deficit di serotonina, il problema è da individuare a livello enzimatico o fisiologico, ma non nutrizionale".

Quali sono gli alimenti che possono favorire il sonno?

"Gli alimenti mediamente più ricchi in triptofano, anche se in modo blando, possono apportare dei benefici su sonno, umore e felicità. Questi alimenti sono i formaggi, il pollame, le uova, la frutta secca, ma anche il cioccolato, il farro e l'avena. Tirando le somme, non è difficile integrare questo amminoacido, al punto che il fabbisogno quotidiano è quasi sempre soddisfatto con un alimentazione bilanciata e completa. L’unico vero consiglio è quello di variare spesso gli alimenti, di alternare e mischiare bene le tipologie di proteine, con un mix saggio e gustoso di vegetali ed animali":

Quali sono, invece, i cibi che disturbano il sonno?

"Diversi gli alimenti disturbano la qualità del sonno. Tra questi ci sono gli alimenti e le bevande stimolanti ricchi in caffeina. Bevande come caffè, te, Cola e simili rischiano di alterare in modo significativo il processo di addormentamento. Il loro stimolo chimico e fisiologico è in netto contrasto con il naturale processo che conduce al sonno. Paradossalmente la stessa cioccolata che annoveriamo tra gli alimenti ricchi in triptofano, sono anche ricchi in caffeina. Quindi bisognerebbe evitare l'abuso di cioccolata e cacao giustificato e sostenuto dalla pretesa di un sonno migliore. Andrebbero evitati anche alimenti troppo difficili da digerire o che rallentino lo svuotamento gastrico come formaggi, uova, dolci troppo grassosi. Attenzione anche alla camomilla, in quanto tempi di infusione troppo lunghi potrebbero produrre un effetto contrario e risultare quindi una bevanda stimolante piuttosto che rilassante. In ultimo bisogna fare attenzione ad alcuni integratori i cui effetti presunti lipolitici risultano però stimolanti per l'organismo. Attenzione quindi a guaranà, caffè verde, matè, arancio amaro”.