Cibi sazianti ma leggeri: ideali durante la dieta e per controllare gli attacchi di fame

Dieta è spesso sinonimo di deficit calorico ed è proprio a causa di questo che purtroppo durante la giornata è possibile avere improvvisi attacchi di fame. Cosa mangiare allora per non sgarrare e allo stesso tempo saziarci senza patire la fame? Gli spuntini durante la dieta sono fondamentali e non devono mai essere saltati perché ci consentono di non arrivare al pranzo e alla cena troppo affamati con il rischio di divorare l'impossibile. Tuttavia bisogna prediligere degli alimenti sani e non troppo calorici in modo da rimanere entro i limiti calorici consentita dalla dieta.

Gli alimenti sazianti: le caratteristiche

Quando parliamo di cibi antifame facciamo riferimento a dei cibi sazianti ma che allo stesso tempo sono sani e possibilmente leggeri. Ideali come snack o in genere durante la dieta, aiutano a non indurci nella tentazione di consumare alimenti poco salutari ed eccessivamente calorici.

Un alimento per essere saziante deve possedere alcune caratteristiche. Come leggiamo su viversano.net, infatti, esiste un indice di sazietà, ovvero una misura introdotta verso la metà degli anni Novanta, che ha lo scopo di valutare il potenziale saziante di un alimento. In particolare, ciò che rende un alimento saziante è:

la presenza di acqua: aumenta il volume del cibo e, di conseguenza, ne aumenta il potere saziante.

Proteine: i cibi ricchi di proteine hanno un alto potere saziante perché stimolano la produzione di un ormone chiamato grelina che induce senso di sazietà e porta ad un minor consumo di cibo. Inoltre, le diete ad alto contenuto proteico sono associate a una maggiore termogenesi, che influenza anche la sazietà e aumenta il dispendio energetico;

Fibre: oltre ad aumentare la massa del pasto, aumentano il tempo di digestione e quindi aiutano a farci sentire più sazi.

La densità calorica: secondo diversi studi, un cibo poco calorico è più saziante rispetto ad un cibo ricco di calorie. Anche l’indice glicemico dell’alimento è un fattore influisce sul suo potere saziante. Nello specifico, alimenti a basso indice glicemico sono quelli che hanno il maggiore potere saziante. Quindi, saranno da evitare gli alimenti ad alto indice glicemico come snack confezionati e tutti gli alimenti contenenti zuccheri semplici.

Cibi sazianti: quali sono

Ecco allora cinque alimenti sazianti ideali per la tua dieta: