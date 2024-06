"Sui cibi ultra processati servono le stesse avvertenze del tabacco"

Sono sempre più presenti, anche nelle nostre tavole, ma le evidenze dei loro effetti nocivi sono ormai riconosciute da larga parte della comunità scientifica. Parliamo dei cibi ultra processati per i quali, nell'ultimo congresso mondiale sull'obesità che si è tenuto a San Paolo, Carlos Monteiro, lo scienziato che per primo ne ha studiato gli effetti sulla salute (e ne ha coniato il nome) ha chiesto un'etichetta di avvertenza per i consumatori, come già avviene per il tabacco. L'obiettivo è ricordare che quello che si sta ingerendo nuoce alla salute e, se consumato in abuso, può provocare danni anche molto seri.

Cosa sono i cibi ultra processati e quanto vengono consumati

Per cibi ultra processati si intendono tutti quegli alimenti frutto di numerose lavorazioni industriali. Sono spesso pensati per essere conservati a lungo ed essere consumati in velocità e contengono componenti che, se assunti in larga quantità, non fanno bene alla salute. Quali? Innanzitutto grassi saturi, sale e zuccheri. Ma sotto accusa c'è anche il largo uso di coloranti, conservanti, additivi, insaporitori e la scarsa presenza di fibre e nutrienti. Esempi di questi cibi sono, ad esempio, le merendine confezionate, molte bevande gassate dolci, wusterl e carni processate, alcuni veg burger, yogurt aromatizzati, patatine fritte in busta, caramelle e molto altro.

A descriverne per la prima volta gli effetti è stato il nutrizionista brasiliano Carlos Monteiro che, da metà anni '90, aveva osservato un paradosso. Anche se il consumo di zucchero nel paese sudamericano era calato di molto, i casi di diabete di tipo 2 e obesità erano lievitati sensibilmente. La causa? Per Monteiro era da ricercare nella larga presenza di cibi pre-confezionati che abbondavano nei frigoriferi dei brasiliani. Questi ultimi avevano due vantaggi: erano economici ed estremamente facili da preparare.

Monteiro fu il primo a coniare la definizione di cibi ultra processati e proporre una classificazione degli alimenti sulla base di questi parametri. E i numeri di oggi sono allarmanti. Nel Regno Unito e negli Stati Uniti circa l'80% della dieta delle persone più giovani e più povere è composta da questa tipologia di cibi. Non è un caso che, nel 2014, anche la first lady Michelle Obama scese in campo per sensibilizzare gli americani sul cosiddetto "junk food".

Ma la dinamica non riguarda solo i paesi nordici e anglosassoni, come la parabola del Brasile dimostra. Anche da noi questi elementi vengono sempre più consumati e il costo, anche in termini di sanità pubblica, potrebbe essere pesante.

Quali sono gli effetti sulla salute di questi alimenti

L'ultimo, solo in ordine di tempo, è uno studio pubblicato appena pochi mesi fa dal British Medical Journal. Secondo i ricercatori questi alimenti possono avere fino a 32 effetti avversi sulla salute. Il loro consumo abituale, in particolare, aumenterebbe sensibilmente il rischio di morte per cause cardiache, di sviluppare diabete mellito, cancro e perfino di soffrire di problemi mentali come ansia e depressione.

Secondo un altro studio del 2022, sempre pubblicato nella prestigiosa rivista inglese, questi alimenti aumenterebbero del 30% il rischio di sviluppare il tumore del colon.

Da queste evidenze l'idea del professor Monteiro, che non trova tuttavia consenso unanime: "Sia il tabacco che i cibi ultraprocessati causano malattie mortali e morti premature ed entrambi sono prodotti da grandi multinazionali che investono enormi profitti con i loro prodotti e le loro aggressive campagne di marketing attraverso campagne di lobbyng volte a ridefinire le regole - ha sottolineato Monteiro al Guardian, aggiungendo - questi prodotti dovrebbero venire tassati e sulle loro confezioni andrebbero poste avvertenze, come quelle già in uso per il tabacco".

Non tutti però sono d'accordo con questo monito. Il problema è infatti la definizione di cibo ultra processato che non è univoca e gli effetti che, seppur nocivi, non sono uguali e univoci per tutti i tipi di alimenti, come avviene nel caso delle sigarette. E alcuni ricercatori sottolineano che, seppure le evidenze scientifiche non mancano, c'è ancora bisogno di studi clinici ulteriori.

Senza dubbio però l'idea, lanciata dallo studioso che, per primo, individuò il perimetro del problema, pone a tutti un'emergenza non più rinviabile. Quella di assicurare, a partire dalle scuole, una corretta educazione alimentare per tutti.