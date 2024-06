I cibi ultraprocessati aumentano il rischio di soffrire di insonnia cronica

Merendine, bevande zuccherate, pasti pronti da scongelare, sono cibi ultraprocessati. Alimenti ricchi di conservanti, edulcoranti, coloranti, in cui gli ingredienti naturali sono spesso un lontano ricordo, che danneggiano la nostra salute e il nostro benessere. E in modi spesso inattesi. Qualche esempio? Un ampio studio guidato dai ricercatori della Università Sorbonne-Paris-Nord, e pubblicato nelle scorse settimane sul Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, rivela che il consumo eccessivo di cubi ultraprocessati è collegato a un maggiore rischio di soffrire di insonnia cronica.

“In un periodo in cui sempre più alimenti sono altamente processati e anche i disturbi del sonno diffusissimi, è importante valutare se la dieta può contribuire in modo positivo, o negativo, sulla qualità del sonno”, spiega Marie-Pierre St-Onge, ricercatrice della Columbia University che ha collaborato allo studio. “Il consumo di cibi ultraprocessati è in aumento in tutto il mondo, ed è già stato collegato a numerosi problemi di salute, come il diabete, l’obesità e il cancro”.

Per verificare gli effetti di una dieta ricca di alimenti ultraprocessati suil sonno, gli autori dello studio hanno utilizzato le informazioni relative a 38.500 adulti francesi raccolte nel corso del progetto NutriNet-Santé, che tra il 2013 e il 2015 ha valutato la dieta dei partecipanti con cadenza semestrale, e gli effetti di questa su diverse variabili di salute, compreso il sonno.

In media, i partecipanti allo studio hanno riportato un consumo di cibi ultraprocessati che ammontava a circa il 16% delle calorie giornaliere. E circa il 20% ha sperimentato nel periodo studiato sintomi compatibili con una diagnosi di insonnia cronica. Andando a guardare i singoli partecipanti è emerso inoltre un legame statisticamente significativo tra cibi ultraprocessati e insonnia: i problemi del sonno sono risultati infatti molto più comuni nelle persone che ne consumavano le quantità maggiori. L’effetto non è inoltre influenzato dal sesso, né da caratteristiche socio-demografiche, qualità generale della dieta, stili di vita, o aspetti di salute mentale.

Lo studio non è pensato per dimostrare un legame causale tra gli alimenti ultraprocessati e l’insonnia (può solo identificare un legame statistico), ma il fatto che sempre più ricerche stiano portando alla luce gli effetti dannosi di questi cibi industriali rende i risultati estremamente plausibili. Gli autori auspicano quindi che in futuro nuove ricerche indaghino il possibile meccanismo causale con cui gli alimenti ultraprocessati possono influire sulla qualità del sonno. Nel frattempo, il loro consiglio per chi lotta con i disturbi del sonno è quello di valutare la propria dieta e la possibilità di eliminare, o quanto meno ridurre il più possibile, il consumo di alimenti ultraprocessati.