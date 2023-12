Cocktail di Natale: tre idee firmate Bruno Vanzan

Il flair di Bruno Vanzan porta “sotto l’albero” i sapori della tradizione natalizia in versione cocktail. Amaretti, pandoro e panettone ispirano tre ricette inedite ed esclusive firmate dal barman, due volte campione del mondo, per SodaStream. Sono Whisky&Soda Klaus Edition, Gin Fizz al pandoro e Negroni al panettone, i cocktail che ingolosiranno i palati degli amici durante le feste con un aperitivo frizzante ed elegante, creato con pochi ingredienti e realizzato in casa grazie all’uso dei gasatori SodaStream che, con un semplice tocco, trasformano e rendono magico il Natale.

Whisky&Soda Klaus edition

Cocktail per gli amanti degli aromi, che cercano il perfetto connubio tra il gusto intenso del whisky aromatizzato alle mandorle e l’effervescenza della soda. Whisky & Soda Klaus edition si ispira agli amaretti natalizi per offrire un’esperienza intensa e frizzante, a portata di bicchiere.

Ingredienti

Whisky infuso agli amaretti

8 cl di soda

Chuck di ghiaccio

Guarnizione: amaretto

Tecnica Build

Versare gli ingredienti in un bicchiere con il ghiaccio e il drink è pronto.

Gin Fizz al pandoro

Per la versione natalizia del Gin Fizz, tra i long drink più classici, Bruno Vanzan si è ispirato al pandoro, dolce veronese immancabile durante le feste. Nasce così il Gin Fizz al pandoro dal gusto fresco e inebriante adatto alla tavola delle feste. Basterà shakerare gli ingredienti per ottenere il giusto grado di “frizzantezza”.

Ingredienti

5 cl di gin premium

2 cl di succo di limone

1,5 cl di sciroppo di zucchero al pandoro (tecnica home made)

Soda q.b.

Tecnica Shake and Strain

Riempire di ghiaccio il mixing glass e farlo raffreddare con il bar spoon, shakerare il tutto, togliere l’acqua in eccesso, aggiungere gli ingredienti e mescolare il tutto con il bar spoon.

Negroni al panettone

Se è vero che non c’è Natale senza panettone, da quest’anno è possibile gustarlo anche in formato cocktail con il nuovo Negroni al panettone di Bruno Vanzan per SodaStream. Un drink in cui il sapore agrumato della storica bevanda fiorentina incontra il gusto unico del dolce natalizio milanese.

Ingredienti

4 cl di bitter infuso al panettone classico

4 cl di vermouth rosso

2 cl di gin London dry

Soda q.b.

Guarnizione: arancia nel cioccolato

Tecnica Stir and Strain

Riempi di ghiaccio il mixing glass e raffreddalo con il bar spoon, butta via l’acqua in eccesso, aggiungi gli ingredienti e mescola il tutto con il bar spoon: ecco il tuo cocktail natalizio.