Colazione a dieta: i vantaggi e gli alimenti consigliati

La colazione è il pasto più importante della giornata e i motivi per cui dovrebbe sempre essere fatta sono molteplici. Essa infatti apporta il giusto numero di nutrienti al nostro corpo che trasformandosi in energia ci consentono di affrontare al meglio la giornata e gli impegni quotidiani. Anche quando si è a dieta fare colazione è molto importante, ma su cosa optare? Scegliere un pasto il più possibile sano e ben bilanciato è fondamentale per non farci arrivare all'ora di pranzo troppo affamati, eliminando così il rischio di abbuffate che compromettono il nostro regime dietetico. Fare colazione, inoltre, ci permette di non aver fame durante la mattina o nell'arco della giornata, evitando così di mangiare snack poco salutari a tutte le ore del giorno.

Una buona colazione è in grado di fornire l'energia necessaria al corpo e al cervello grazie all'apporto bilanciato di diversi nutrienti, aiuta ad aumentare il senso di sazietà durante tutto il giorno, favorendo quindi la regolarità dei pasti. È stato dimostrato che una prima colazione sana e nutriente contribuisce a stimolare e ad accelerare il metabolismo. Mangiare al mattino dà energia e aiuta a bruciare le calorie durante la giornata.

I benefici

Oltre a regolare la fame durante tutto il giorno, una corretta alimentazione a colazione contribuisce a prevenire i disturbi alimentari. Oltre a mantenere il metabolismo attivo, si migliora il dispendio energetico del corpo. Uno studio dell’American Dietetic Association ha dimostrato che i bambini che fanno colazione hanno migliori capacità di problem solving e di coordinazione occhio-mano. Oltre a questi benefici, la colazione può migliorare le capacità di ascolto, memorizzazione, comprensione e aumentare il livello di attenzione.

E non è finita qui: l'American Heart Association in un suo studio pubblicato sulla rivista Circulation ha dimostrato che assumere più calorie nella prima parte della giornata può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e diabete. Una buona colazione inoltre, diminuisce lo stress e favorisce il buonumore.

Cosa mangiare a colazione?

Che sia dolce o salata, gli alimenti perfetti per una colazione equilibrata sono molteplici, facendo attenzione alle porzioni possiamo optare per del tè, yogurt bianco, frutta fresca, fiocchi d'avena, muesli, fette biscottate integrali, latte, caffè. Tè nero e tè verde aiutano a dimagrire e sono ricchi di polifenoli antiossidanti; consigliati anche i biscotti integrali; sì ai cereali purché naturali, non addizionati di coloranti o additivi, perfetto lo yogurt magro con del miele e frutta fresca di stagione.

Ecco alcuni esempi di menù: