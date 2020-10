Dieci trucchi per perdere peso senza seguire una dieta

Indubbiamente, il modo migliore per dimagrire e rimanere in forma consiste nel seguire una dieta sana ed equilibrata e nel praticare regolarmente attività fisica, ma non è sempre facile seguire diete restrittive e avere il tempo di praticare sport con regolarità. Ma non bisogna disperare! Infatti, per perdere peso non è sempre necessario seguire una dieta rigorosa, e con alcuni semplici trucchi è possibile perdere qualche chilo in più senza troppi sforzi.

Scopriamo quindi i dieci trucchi per perdere peso senza dover seguire una dieta.

1) Nonostante i ritmi frenetici delle nostre giornate ci abbiano abituato ad una pausa pranzo velocissima, per riuscire a ridurre la quantità di cibo assunta giornalmente e perdere qualche chilo in più è fondamentale mangiare lentamente e masticare con attenzione ogni boccone. Il nostro cervello, infatti, necessita di tempo per arrivare a percepire il senso di sazietà, così che consumare un pasto con calma aiuta a sentirsi sazi prima e a diminuire l'apporto calorico introdotto.

2) L'American Journal of Clinical Nutrition ha riportato i risultati di un esperimento in cui si è evidenziata la correlazione tra il consumo di proteine e il senso di sazietà. Questo effetto è dovuto dall'azione della grelina, un ormone la cui produzione è stimolata proprio dalle proteine e che svolge un ruolo fondamentale nel ridurre il senso di fame. Per perdere qualche chilo di troppo, quindi, risulta molto utile aumentare il consumo di proteine: se ci si sente sazi, infatti, sarà più facile evitare gli spuntini fuori pasto e dimagrire più velocemente.

3) Come già molti sanno, le fibre sono fondamentali in una dieta sana ed equilibrata, grazie ai loro numerosi benefici. In particolare, le fibre solubili contribuiscono a rallentare l’assorbimento di zuccheri e grassi e favoriscono il dimagrimento, regalando una sensazione di sazietà maggiore e più duratura e aiutandoti a mantenere il peso forma. Per fare il pieno di questo tipo di fibre integra la tua dieta con tanta frutta (compresa la buccia), legumi, patate, carote e avena.

4) Nascondi le tentazioni! Uno studio pubblicato sulla rivista Health Education & Behaviour, infatti, ha dimostrato che tenere gli alimenti sempre a portata di vista aumenta il senso di fame e spinge a mangiare di più. Per perdere i chili in più, quindi, è utile evitare che i cibi "proibiti" siano sempre a portata di mano: meglio mettere in bella vista un piatto di frutta fresca!

5) Evitare completamente le tentazioni è praticamente impossibile e anche frustrante: per questo è importante concedersi uno strappo alla regola, anche settimanale. Tuttavia, per ridurre le conseguenze negative, si può ricorrere ad alcuni stratagemmi, come quello di utilizzare piatti più piccoli per far sembrare le porzioni abbondanti: in questo modo, soddisferai gli occhi e ti sentirai sazio più in fretta.

6) Secondo un esperimento pubblicato dalla rivista scientifica Appetite, servire alimenti in piatti dal colore rosso stimola inconsciamente il nostro cervello a "fermarci", proprio come davanti ad un semaforo, inducendoci a consumare una minore quantità di cibo. Per perdere i chili di troppo, quindi, prova ad utilizzare stoviglie rosse, soprattutto in caso di alimenti "vietati". Lo stesso trucco, inoltre, funzionerebbe anche con le bevande, quando servite in bicchieri rossi. Al contrario, i colori bianco e blu sembrano stimolare l'appetito.

7) Per evitare di consumare una maggiore quantità di cibo e riuscire a dimagrire, evita di mangiare davanti alla televisione: infatti, è stato ormai ampiamente dimostrato che consumare cibo senza prestare attenzione a ciò che abbiamo nel piatto aumenta la quantità di calorie ingerite sino al 10% in più. Quindi spegni la tv, lascia da parte lo smartphone e goditi ogni boccone!

8) Uno dei primi passi da compiere per riuscire a dimagrire senza troppi sforzi è fare attenzione alla quantità di cibo servita a tavola, cercando di ridurre le porzioni. Una ricerca pubblicata sulla rivista American Journal of Public Health, infatti, ha evidenziato come negli ultimi decenni le porzioni di cibo negli Stati Uniti siano aumentate, e con esse anche il numero di persone che soffrono di sovrappeso e obesità.

9) Un altro trucco molto utile per ridurre la fame e diminuire le quantità di calorie consumate è quello di bere acqua prima dei pasti, un metodo la cui validità è stata oltretutto dimostrata da numerosi studi scientifici. In ogni caso, ricorda di fare attenzione a non consumare bevande ricche di zuccheri aggiunti, che aumentano notevolmente l'apporto calorico senza saziare: oltre all'acqua, quindi, via libera e tè e tisane senza zucchero!

10) Infine, per perdere peso e rimanere in forma, è importante seguire anche alcune buone abitudini generali. Ad esempio, dormire a sufficienza è importantissimo, perché la mancanza di sonno porta ad un disequilibrio di leptina e grelina, gli ormoni che regolano l'appetito. Inoltre, anche lo stress non è da sottovalutare, dato che stimola la produzione di cortisolo, l'ormone che influenza il centro della fame.