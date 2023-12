Come prepararsi per evitare un Natale all’ingrasso

I giorni che precedono il Natale, ma anche tutto il mese di dicembre, possono rappresentare un periodo faticoso sotto tanti punti di vista: cene e aperitivi con gli amici per farsi gli auguri, stress da shopping sfrenato, rincorsa agli addobbi di Natale, organizzazione di attività per il cenone di fine anno.

Gli impegni sono tanti ma, per quanto riguarda strappi e stravizi mangerecci, è meglio inziare sin da subito a pianificare un “andamento” oculato prima che inizino i veri e propri giorni di festa. MioDottore ha quindi chiesto il parere del nutrizionista Dott. Costantino Bravaccino, che ha stilato le linee guida per rimanere in forma nonostante pranzi e cenoni e affrontare al meglio il prima, il durante e il dopo delle feste natalizie.

Feste natalizie: cosa fare prima delle grandi abbuffate

Se vogliamo farci trovare pronti, la parola d’ordine è determinazione. Nel periodo prenatalizio, infatti, sarebbe bene seguire un regime alimentare sano in modo ancora più rigoroso.

“In attesa del Natale è meglio limitare al massimo il consumo di bevande alcoliche e zuccherate tipiche degli aperitivi, così come il consumo di junk food che spesso accompagna i brindisi. Quando possibile cerchiamo di gestire la nostra giornata con un regime alimentare bilanciato consumando 5 pasti al giorno senza tralasciare frutta e verdura ed evitiamo di cadere troppo in tentazione quando organizziamo le cene con gli amici, i colleghi o i parenti lontani” sottolinea il Dott. Bravaccino.

Impegnarsi con un regime alimentare attento prima delle feste aiuta anche prevenire l'accumulo eccessivo di calorie tipico delle festività. Questo, a sua volta, facilita il mantenimento di abitudini salutari nel lungo termine e aiuta a non avere sensi di colpa legati alle potenziali abbuffate. Infatti, spesso si comincia a prendere peso già prima che inizino le feste. Per questo motivo, è importante non abbandonare la regolare attività fisica, anche se gli altri impegni si moltiplicano e abbiamo meno tempo a disposizione.

Anche lo stress può giocare un ruolo importante nell'aumento di peso. Molte persone, infatti, soffrono di ansia prenatalizia, dovuta all'esaurimento da shopping, alla socialità talvolta forzata o anche semplicemente al pensiero di come organizzare le feste. “Dobbiamo dedicare del tempo al relax, magari leggere un libro, guardare un film o farsi una bella passeggiata lontano dal caos. Dobbiamo trovare spazio per noi stessi, svolgendo attività semplici. Tenere sotto controllo lo stress è fondamentale per mantenere il benessere mentale e fisico soprattutto se si soffre di ansia prenatalizia”.

Come riuscire a non ingrassare durante le feste

Il motivo per cui si ingrassa a Natale è che non si ha il tempo di smaltire l'eccesso calorico dei vari pasti. Tra pranzi, aperitivi e cenoni, infatti, le calorie si accumulano e si trasformano in grasso. Diversi studi stimano che, durante le feste natalizie, si arrivi a consumare diverse migliaia di calorie in più rispetto alla norma. L'aumento di peso, ovviamente, dipende da molti fattori diversi, ma alcune stime ipotizzano un aumento medio di circa 1-2 kg.

La buona notizia è che se si continua a mantenere uno stile di vita equilibrato anche durante le feste, si possono mitigare gli effetti dell'eccesso calorico: alternare pasti leggeri a quelli più pesanti e fare attività fisica sono ottime strategie per mantenere il peso forma. Inoltre, bisogna considerare che l'aumento di peso a breve termine è più facilmente gestibile rispetto a una persistente abitudine alimentare sbilanciata nel lungo periodo.

Cosa mettere quindi in tavola per i pasti più impegnativi delle feste, ovvero la Cena della Vigilia e il Pranzo di Natale? Secondo il Dott. Bravaccino, si possono preparare dei pasti bilanciati senza rinunciare al gusto.

Per gli antipasti, suggerisce di prediligere pietanze ricche di proteine, come composizioni di frutti di mare, insalate fresche con molluschi, come le seppie o i calamari, o opzioni vegetariane. Per i primi piatti, è meglio fare scelte oculate per tenere a bada i carboidrati. “Abbandoniamo l’idea di piatti eccessivamente elaborati e serviamo piuttosto zuppe a base di brodo vegetale o di pesce. Se non vogliamo rinunciare alla pasta, usiamola rigorosamente integrale in quantità moderata e condita con sughi leggeri come pomodoro fresco o verdure grigliate”. Per i secondi piatti, si può rispettare la tradizione della Vigilia con il pesce, cotto al forno o al vapore e insaporito con erbe aromatiche. Se si preferisce la carne, invece, meglio privilegiare pollo e tacchino cotti alla griglia.

Dulcis in fundo si può terminare il pasto con della frutta fresca. Nel periodo di Natale si possono trovare anche diverse varietà esotiche, ma se si desidera concludere comunque con un dessert meglio scegliere alternative leggere come la panna cotta alla vaniglia o una mousse al cioccolato fondente, possibilmente fatti in casa. Le stesse regole valgono per il Cenone di fine anno. In generale, si consiglia un uso moderato di bevande alcoliche soprattutto per chi non è abituato a consumarlo.

Come tornare in forma dopo le feste

Se proprio non si è fatto a meno di cedere alle tentazioni qual è il giusto approccio che dobbiamo avere una volta finite le feste? Per ritornare al proprio peso forma, dopo le festività, è bene ricominciare ad adottare abitudini alimentari più sane in modo sereno e graduale, senza ricorrere a diete drastiche.

Secondo il Dott. Bravaccino, è meglio riprendere le sane abitudini alimentari gradualmente, introducendo piccoli cambiamenti. Ad esempio, si può aumentare il consumo di frutta, verdura e proteine magre, e ridurre l'assunzione di zuccheri aggiunti e cibi processati.Dopo gli eccessi delle feste, inoltre, si potrebbe avere la sensazione di avere maggiore appetito. Per controllare la fame, è importante bere molta acqua. L'acqua non solo mantiene idratati, ma aiuta anche a sentirsi sazi. Infine, è importante tornare a praticare attività fisica regolarmente, così da migliorare il benessere generale e ritrovare l'equilibrio prenatalizio.