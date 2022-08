Perché consumare carne rossa (e lavorata) aumenta il rischio di malattie cardiovascolari

Le malattie cardiovascolari rappresentano la principale causa di morte in tutto il mondo. Il rischio di svilupparle aumenta con l'età, ma a determinarle possono essere anche altri fattori come lo stile di vita (fumo, poca attività fisica, ecco) e l’alimentazione. A tal proposito le linee guida Esc-Eas (European society of cardiology ed European atherosclerosis society) per la prevenzione e il trattamento delle malattie cardiovascolari suggeriscono di adottare una dieta Mediterranea caratterizzata dal consumo regolare di olio extra vergine di oliva, frutta fresca e secca, verdure e cereali, una moderata assunzione di pesce e pollame, e un basso apporto di prodotti lattiero-caseari, carne rossa e carni lavorate. La carne rossa e lavorata, contiene grassi saturi e quantità importanti di colesterolo, pertanto un suo consumo eccessivo può innalzare i livelli dei lipidi e del colesterolo nel sangue, aumentando il rischio cardiovascolare imputabile alla formazione di placche aterosclerotiche.

Tuttavia secondo un recente studio, il legame tra consumo di carne rossa e rischio cardiovascolare potrebbe essere in parte dovuto alla produzione da parte del microbioma intestinale di una molecola che promuove aterosclerosi e coagulazione del sangue: la trimetilammina-N-ossido (TMAO). Ma, ad oggi, ancora non è noto in che misura il TMAO possa contribuire al rischio cardiovascolare. Ora un team internazionale ha indagato questo legame e fornito ulteriori prove che mostrano come un consumo elavato di carne rossa possa effettivamente aumentare il rischio di malattie cardiovascolari. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology, e la rivista dell'American Heart Association.

Carne rossa, microbioma intestinale e rischio cardiovascolare

Una ricerca precedente aveva scoperto che alcuni metaboliti (sottoprodotti chimici della digestione del cibo) ernao associati a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari. Uno di questi metaboliti è il TMAO (o trimetilammina N-ossido), che viene prodotto dai batteri intestinali per digerire la carne rossa e che contiene elevate quantità della chimica L-carnitina. In pratica i microbi intestinali trasformano la L-carnitina, un nutriente abbondante nella carne rossa e in altri prodotti animali, in trimetilammina-N-ossido (TMAO), una molecola che promuove l’aterosclerosi e la coagulazione del sangue. Lo studio ha scoperto che livelli ematici elevati di TMAO possono essere associati a rischi più elevati di malattie cardiovascolari, renali croniche e diabete di tipo 2. Tuttavia, non è ancora noto in che modo il TMAO e i relativi metaboliti derivati dalla L-carnitina possano contribuire al rischio cardiovascolare associato al consumo di carne.

Lo studio

Per indagare il rischio cardiovascolare associato al consumo di carne rossa, i ricercatori hanno reclutato 4.000 adulti, inizialmente reclutati (dal 1989 al 1990) per il Cardiovascular Health Study (CHS) (uno studio osservazionale sui fattori di rischio per le malattie cardiovascolari negli adulti di età pari o superiore a 65 anni). I partecipanti selezionati, all'inizio dello studio non presentavano malattie cardiovascolari cliniche. I ricercatori hanno, quindi, effettuato prelievi di sangue a digiuno all’inizio e alla fine dello studio, per misurare diversi biomarcatori (glicemia, infiammazione, pressione sanguigna e il colesterolo), li hanno conservati (congelati a -80°) e testati per i livelli di diversi microbiomi intestinali legati al consumo di carne rossa tra cui TMAO, gamma-butirobetaina e crotonobetaina.

Le abitudini alimentari impattano fortemente sul rischio cardiovascolare

Tutti i partecipanti allo studio hanno, inoltre, risposto a due questionari sulla frequenza degli alimenti e sulle loro abitudini alimentari abituali, inclusa l'assunzione di carne rossa, carne lavorata, pesce, pollame e uova, all'inizio dello studio e di nuovo. Nel primo questionario, i partecipanti hanno indicato con quale frequenza, nei 12 mesi precedenti, avevano consumato determinate quantità di vari alimenti, scegliendo tra "mai" a "quasi ogni giorno" o "almeno cinque volte a settimana", in base alle porzioni medie. Nel secondo questionario, hanno, invece, indicato con quale frequenza avevano assunto dieci categorie di alimenti nei 12 mesi precedenti, scegliendo tra "mai" o "meno di una volta al mese" a "sei porzioni al giorno", con porzioni standard definite. Dunque, i ricercatori hanno confrontato il rischio di malattie cardiovascolari tra i partecipanti che hanno mangiato diverse quantità di alimenti di origine animale (in particolare carne rossa, carne lavorata, pesce, pollo e uova).

Il consumo di carne rossa (e lavorata) aumenta il rischio di malattie cardiovascolari

Dall’analisi dei dati dopo 12 anni e mezzo è emerso che mangiare più carne, in particolare carne rossa e carne lavorata, è collegato a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari aterosclerotiche, un rischio maggiore del 22% per circa ogni 1,1 porzione al giorno. L'assunzione di pesce, pollame e uova non era invece significativamente collegata a un rischio maggiore di malattie cardiovascolari. Tuttavia, secondo gli autori, l'aumento del TMAO e dei relativi metaboliti presenti nel sangue spiega circa un decimo di questo rischio elevato.

"La maggior parte dell'attenzione sull'assunzione di carne rossa e sulla salute è stata incentrata sui livelli di grassi saturi e colesterolo nel sangue", ha affermato il co-autore principale dello studio Meng Wang, della Tufts University di Boston. "Sulla base dei nostri risultati, nuovi interventi possono essere utili per indirizzare le interazioni tra carne rossa e microbioma intestinale per aiutarci a trovare modi per ridurre il rischio cardiovascolare”.

Glicemia e livelli di infiammazione elevati possono indicare un rischio cardiovascolare

I ricercatori hanno fatto anche un'altra scoperta interessante, e cioè che la glicemia e i livelli di infiammazione generale possono aiutare a spiegare i legami tra l'assunzione di carne rossa e le malattie cardiovascolari, meglio dei livelli di colesterolo e della pressione sanguigna. "Sono necessari sforzi di ricerca per comprendere meglio i potenziali effetti sulla salute della L-carnitina e di altre sostanze nella carne rossa come il ferro eme, che è stato associato al diabete di tipo 2, piuttosto che concentrarsi solo sui grassi saturi", ha affermato Wang.

Le raccomandazioni di ESC e EAS per prevenire il rischio cardiovascolare