Cosa accade se bevi acqua in bottiglia scaduta?

Sì, l'acqua in bottiglia ha una data di scadenza, proprio come tutti gli alimenti confezionati. Ma a scadere non è l’acqua, ma la bottiglia, anche a causa di modalità errate di conservazione. Se conservata in modo improprio l’acqua può infatti non solo assumere un sapore strano, ma anche diventare tossica per l’organismo. Per legge l’acqua minerale non scade: anche se invecchia, continua ad essere considerata sicura per l’uso umano. Tuttavia, sul tappo o sulle etichette delle bottiglie, in plastica e in vetro, viene riportato il Termine Minimo di Conservazione (“Da consumarsi preferibilmente entro la data”), che sta ad indicare entro quando possiamo consumare l’acqua che comunque mantiene le sue caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche nonostante la cattiva conservazione ad opera dell’uomo. L’acqua minerale in bottiglia dovrebbe essere consumata "preferibilmente" entro 3 anni dalla data di imbottigliamento, se si tratta di vetro, o entro 1 o 2 anni, se si tratta di plastica, ma perché a scadere è la bottiglia e non l’acqua.

L'Italia è il Paese europeo con il più elevato consumo pro-capite di acqua in bottiglia, e secondo al mondo dopo il Messico. Nonostante la qualità dell’acqua del rubinetto nel nostro Paese sia tra le migliori d’Europa, il 62% delle famiglie (dato Censis) preferisce l’acqua in bottiglia, spendendo circa 240 euro l’anno. Ogni italiano beve in media 208 litri di acqua in bottiglia ogni anno, più della media europea (106 litri) e poco meno di quella del Messico (244 litri). Per questo motivo è fondamentale, sia per i distributori che per i consumatori, prestare molta attenzione al trasporto e conservazione delle bottiglie d’acqua per preservarne la composizione e di conseguenza la nostra salute.

Perchè l’acqua ‘scaduta’ può essere pericolosa

Vari test di laboratorio hanno dimostrato che l'acqua diventa stantia perché la bottiglia inizia a deteriorarsi, rilasciando al suo interno sostanze chimiche microscopiche che possono conferire un sapore di medicina, cloro o ozono ed essere nocive per la salute. Tra queste sostanze ci sono l'antimonio, che può danneggiare stomaco e intestino, e gli ftalati (utilizzati per rendere i materiali plastici più resistenti ed al contempo pieghevoli) che possono alterare il sistema endocrino), rilasciate maggiormente dalle bottiglie in PET (polietilene tereftalato) e meno da quelle in vetro.

"In realtà - afferma Bryan Quoc Le, chimico alimentare -, sostanze chimiche vengono rilasciate anche solo in virtù del contatto tra la bottiglia in PET e l'acqua. Tuttavia, prima delle scadenza, l’acqua non dovrebbe essere tossica, a meno che non è stata mal conservata. Questo perché l'acqua e la bottiglia raggiungono un equilibrio chimico, e solo tracce dei composti sono presenti nell’acqua prima della scadenza".

Le migliori condizioni per conservare l'acqua in bottiglia

L' International Bottled Water Association consiglia ai consumatori di conservare l'acqua in bottiglia a temperatura ambiente o più fredda, lontano dalla luce solare diretta e da solventi e prodotti chimici come benzina, diluenti per vernici, detergenti per la casa e prodotti chimici per la pulizia a secco. Perché queste condizioni sono le migliori per la conservazione dell'acqua in bottiglia? Secondo l'IBWA, i contenitori di plastica, utilizzati per acqua in bottiglia o altre bevande, sono leggermente permeabili, il che può consentire ai gas presenti nell'ambiente (come i vapori di solventi domestici, combustibili a base di petrolio e altri prodotti chimici) di penetrare nella bottiglia. Se si conserva, ad esempio, l'acqua in bottiglia accanto a un secchio di vernice per la casa o a un detergente per scarichi, i vapori di questi solventi potrebbero penetrare nella bottiglia e alterarne il sapore e la composizione. Gli studi condotti finora affermano che la quantità di sostanze chimiche nell'acqua scaduta è in genere inferiore ai limiti fissati dalla FDA, se si conserva la bottiglia in un luogo fresco e buio.

Le bottiglie esposte a fonti di calore rilasciano sostanze tossiche

Studi hanno dimostrato che le bottiglie in PET riscaldate oltre 86 gradi Fahrenheit possono rilasciare una quantità eccessiva di ftalati nell'acqua, mentre le bottiglie riscaldate oltre i 140 gradi Fahrenheit possono rilasciare livelli altrettanto pericolosi di antimonio, rispetto alle bottiglie conservate a temperatura ambiente. Ciò significa che, mentre una bottiglia d'acqua scaduta dal frigorifero può essere sicura da bere, la bottiglia dimenticata nel bagagliaio della macchina calda o su uno scaffale esposto al sole probabilmente non lo è. Solo una corretta conservazione, sia da parte dei produttori che consumatori, contribuirà a garantire la qualità e sicurezza dell’acqua.

Anche i microbi possono contaminare l'acqua

L'acqua in bottiglia proviene da una varietà di fonti, come sorgenti, pozzi e acque superficiali, e in rari casi può essere contaminata da agenti patogeni e diventare pericolosa per la salute dell’uomo. Mentre le aziende di acqua in bottiglia rispettano processi rigorosi per garantire la sicurezza dei loro prodotti, possono talvolta verificarsi degli incidenti. Come è successo in Spagna nell'aprile 2016 dove un’epidemia di grastoenterite ha colpito oltre 4.000 persone per un’intossicazione da acqua in bottiglia contaminata. L’infezione era stata causata da una “contaminazione fecale umana” di norovirus, avvenuta probabilmente presso la sorgente di approvvigionamento dell’acqua o nell’impianto di imbottigliamento.

Oltre ai virus, anche lieviti, muffe e batteri possono infiltrarsi nella bottiglia, spesso durante il processo di confezionamento o trasporto, oppure svilupparsi all’interno della bottiglia quando questa è esposta a lunghi periodi di luce solare diretta o fonti di calore che creano un ambiente favorevole alla loro moltiplicazione. "L'acqua contaminata - spiega Quoc Le - può avere un sapore di muffa, di acido o rancido. Oppure presentare una pellicola leggera e viscida vicino al bordo della bottiglia, poiché è il principale punto di ingresso per i microbi. Se la tua acqua sa di muffa, potrebbe farti stare male. Le conseguenze, se la bevi, dipendono dal tuo sistema immunitario e da quali microbi sono presenti nell'acqua. Mentre alcuni microbi possono causare febbre o mal di stomaco, altri possono causare una grave diarrea che è sufficiente per mandarti in ospedale".

Come utilizzare l’acqua in bottiglia scaduta

Se la bottiglia è scaduta, non deve essere bevuta e neanche utilizzata per dissetare animali domestici o piante, poiché gli stessi contaminanti nocivi per l’uomo mettono a rischio anche la salute di esseri vegetali e animali. Anche loro hanno bisogno di acqua pulita. Pertanto, Quoc Le suggerisce di utilizzare l’acqua solo se filtrata attraverso un filtro a carbone attivo, che dovrebbe rimuovere la gran parte dei contaminanti. Se, invece, si sospetta che i microbi abbiano contaminato l’acqua, il consiglio è di farla bollire per un minuto in modo da uccidere quasi tutti i patogeni.

Non riutilizzare la bottiglia, ma riciclala

Spesso si conserva la bottiglia dopo aver consumato l’acqua per poi riutilizzarla in un secondo momento. Ma gli esperti sconsigliano vivamente questa pratica anche se la bottiglia è appena uscita dalla fabbrica, a meno che la possibilità di uno suo riutilizzo non sia indicato espressamente sulla confezione stessa. Questo perchè i germi delle dita e della bocca possono colonizzare il contenitore, trasformandosi in un pericolo per la salute nel momento in cui si decide di riempire la bottiglia con nuova acqua. "Una volta che hai consumato tutta l'acqua - dicono gli esperti - getta la bottiglia nel cestino, senza risciacquarla o grattare via l'etichetta. Le bottiglie di vetro e di plastica sono entrambe riciclabili al 100%. Pertanto, la tua bottiglia verrà utilizzata per creare nuove bottiglie, che potrai quindi acquistare di nuovo".