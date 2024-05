“Smettetela di chiedere l’hamburger al sangue!”. L’esperto ci spiega come deve essere cotto

Basta pubblicare un post sui social per generare un po’ di parapiglia. I puristi della carne tuonano che la cottura al sangue è l’unica possibile, una sparuta minoranza di esperti dell’alimentazione cerca di rimettere invece la sicurezza alimentare (e la salute) al centro del dibattito. Sottolineando che l’hamburger deve essere servito e ordinato sempre ben cotto (6 minuti di cottura per lato). Tra questi c’è Guido Mori, fiorentino di nascita, docente di cucina in diversi campi e attivo produttore di contenuti online, che smascherano e contestano le ricette pubblicate da influencer un po’ naive.

La giusta cottura della carne dell’hamburger

Una delle sue battaglie riguarda proprio la cottura della carne, una materia che in area Toscana è sentita con particolare vicinanza. “Sulla superficie della carne c’è sempre una popolazione batterica” ci spiega Mori in un’intervista video semplice e chiara. Non è solo una questione di saper mangiare da veri esperti del gusto (c’è anche questo), ma di conoscere le regole minime per contenere i rischi quando si mangia, soprattutto quando si mangiano elementi crudi, che sia carne di qualità diversa, oppure anche pesce.

Perché il burger va ben cotto?

“Se mangiate hamburger fuori io vi consiglio di chiederlo sempre ben cotto” ci invita calorosamente Mori “io scelgo anche i posti in base a come mi presentano l’hamburger. Come me lo fai questo hamburger? Al sangue? Vado a mangiare da un’altra parte”. E dopo aver ascoltato la spiegazione sul perché, confidiamo che anche i nostri lettori non abbiano granché da eccepire.

Leggi il contenuto originale su CiboToday