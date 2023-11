Regalare cioccolato a Natale. 10 creazioni dei migliori artigiani italiani

Il Natale porta con sé un’irrefrenabile voglia di dolci e così tra panettoni, pandori, torroni e altre specialità regionali, anche il cioccolato vuole la sua parte. Pasticceri, chef e mastri cioccolatieri si mettono alla prova con eleganti cioccolatini, tavolette e praline spesso racchiuse in bellissime scatole. Ma c’è chi si sbazzirrisce anche con divertenti sculture che assumono la forma dei più celebri soggetti natalizi. Di seguito tutte le foto tra alberelli, pacchi regalo, renne, pupazzi di neve e ghirlande, ecco le migliori creazioni di cioccolato da regalare a Natale 2023.

Paolo Griffa al Caffè Nazionale - Aosta

Lo chef stellato Paolo Griffa, in occasione del Natale realizza una linea di cioccolati e praline con ingredienti del territorio valdostano e un packaging ecosostenibile. Tra queste lo Schiaccianoci di cioccolato, un goloso guscio di cioccolato fondente Sur del Lago 72% a forma di schiaccianoci che nasconde al suo interno un assortimento di colorati dragées di nocciole IGP, scorze d’arancia candita e specialty coffee dal Brasile. Ci sono poi Lettere dal mondo, una selezione di barrette di cioccolato a forma di lettera da personalizzare e le Barrette decagonali farcite con un cremoso ripieno di nocciola Piemonte IGP e un biscotto friabile al cioccolato.

Charlotte Dusart - Capsule Collection Noël - Milano

Non una ma ben 10 creazioni di cioccolato vanno a comporre la Capsule Collection Noël 2023 di Charlotte Dusart, la cioccolatiera belga con boutique e laboratorio a Milano. Una linea fantasiosa e particolarmente golosa, che gioca con colori e simboli del Natale in famiglia, resa pop dalle caratteristiche tinte pastello e dalle forme eleganti. All’estetica si unisce la ricerca sul gusto e su nuovi abbinamenti come la crema spalmabile al gusto mandarino e Speculoos - i caratteristici biscotti speziati del Belgio – che è perfetta anche sul panettone. Poi c’è il Calendario dell’Avvento, la Tavoletta degli Elfi (con fondente del Madagascar 71% ripiena di gelée di lampone e cremino al pistacchio), le creazioni di cioccolato a forma di soggetti natalizi tra cui Rudolf la Renna, la Ghirlanda Aspettando il Natale, gli Alberi verdi e gli Alberi a boule. Divertente anche la Choco – Bomb Arturo il Pupazzo, ovvero bombe di cioccolato dalle sembianze del pupazzo di neve da immergere nel latte caldo, con all’interno marshmallow e pastiglie di cioccolato affumicato. Infine, la box di 8 cioccolatini agli spiriti alcolici al gusto di Whisky, Franciacorta, Baileys e Cointreau pensata per i più grandi, e La Valigia di Babbo Natale che ricorda un po' l’Happy Meal del noto fast food statunitense, con la differenza che contiene ovviamente cioccolato.

Da Vittorio Selection - Milano

La pasticceria dei fratelli Cerea a Milano per Natale è più creativa che mai, con diverse creazioni di cioccolato a tema realizzate in collaborazione con il chocolate designer Davide Comaschi. Tra queste le Sfere di Natale con 3 tipi di cioccolato finemente intagliato e all’interno una sorpresa, la slitta con Santa Claus, l’Albero di regali formato da diversi pacchi dove al cioccolato si unisce il riso soffiato e i Carati Christmas Edition, niente di meno che cioccolatini a forma di carati al gusto panettone. Infine la spettacolare Magic Christmas Box: una confezione regalo interamente realizzata in cioccolato e assemblata a mano. Al suo interno il sacco di Babbo Natale, ricco di doni di cioccolato - ovviamente.

Pasticceria Ernst Knam - Milano

Il re indiscusso del cioccolato non può tirarsi indietro proprio per Natale. Ecco allora che propone una ricca gamma di creazioni a tema: dall’alberello in diversi formati e tipologie al Babbo Nikolaus, dalla Renna Freccia a L’Omino di Cioccozenzero, e molti altri. Ma ci sono anche i lollipop al cioccolato fondente, latte e bianco decorati e i nuovissimi Lingotti Christmas Edition 2023: cioccolato fondente Perù Pachiza 70% ripieni di sablè al cioccolato, grue di cacao e sale di Maldon, avvolto in pere semi candite e vaniglia, poi decorati con foglie d’oro.

Solbiati Cioccolato - Milano

Simona Solbiati nel periodo natalizio dà il meglio di sé con una collezione dedicata ai soggetti natalizi più famosi. Piccole sculture di cioccolato realizzate artigianalmente e decorate a mano, tra palline di cioccolato che possono essere anche utilizzate come decorazione, alberelli di Natale, renne, orsetti, elfi e le tavolette di cioccolato fondente personalizzabili con pensieri e auguri. Le più straordinarie sono il villaggio di Babbo Natale e la giostra dei cavalli realizzata con più di 100 pezzi di cioccolato. Protagonista indiscusso rimane il cioccolato belga al latte, fondente e bianco, con il quale crea naturali sfumature di colore poi rifinite con qualche pennellata di colore alimentare.

La Perla di Torino - Torino

Nella nota cioccolateria di Torino è già pronta La Perla di Natale, una creazione di cioccolato a forma di albero, completamente decorata a mano. Viene proposta in tre gusti con relative colorazioni: verde al pistacchio, beige all’arachide salata e marrone al cioccolato fondente. Tra le nuove proposte la selezione di tartufi di cioccolato racchiusa in una bella confezione rossa con il profilo dell’iconica Mole, e poi le scatole in metallo dall’anima vintage con diversi assortimenti.

Guido Gobino - Torino

Il Natale, per il cioccolatiere torinese Guido Gobino, è fonte di grande ispirazione a cui dedica un’intera linea di creazioni a base di cioccolato che uniscono l’artigianalità alla ricerca di accostamenti nuovi e curiosi. Tra queste la scatola di Pralineria Limited Edition (solo 500 pezzi) con all’interno nuove specialità e alcune delle ricette più iconiche, a cui si aggiungono le scatole di pralineria assortita in tre formati (450g, 900g, 1100g). Cremini, Giandujotti, Tourinot e cialdine assortite con diverse origini di cacao vengono affiancate dalle nuovissime semisfere alla Pera e altre creazioni. Poi ci sono i Fogli nocciolati in 6 combinazioni dove il cioccolato viene accompagnato dalle nocciole piemontesi, e non solo.

Romanengo - Genova

La storica cioccolateria e confetteria di Genova per Natale ha delle novità tutte a tema cioccolato. In particolare le tavolette di Cioccolato con arancia candita, perfetta sintesi di due lavorazioni must di Romanengo, e quella di Cioccolato con nocciole al latte e fondente. E poi ci sono le classiche scatole in legno con stampe decorative che custodiscono una selezione di cioccolatini e delle migliori specialità dell’insegna.

M on Sciù - Napoli

Niente alberelli e pupazzi di neve per la piccola pasticceria di Napoli, quanto piuttosto i Bouchons. Cosa sono? Cioccolatini dallo spirito gioioso a forma di tappo di Champagne perfetti per accompagnare tutte le feste. Sono ripieni di 3 tipi di pralinato e venduti in una scatola da 9 pezzi.

Gay - Odin - Napoli

Nella Fabbrica di Cioccolato Gay - Odin a Napoli, oltre ai panettoni e pandori in più versioni (tutte rigorosamente al cioccolato), quest’anno la novità sono gli Itinerari Leggendari, ovvero tavolette monorigine realizzate con fave di cacao provenienti da Ghana, Ecuador e Tanzania ispirate ai viaggi straordinari di Onorina Gay e Isidoro Odin. Ci sarà poi l’intramontabile Tronchetto di Cioccolato Foresta, disponibile nella versione al latte e fondente, e i già noti Nudi Gay Odin, ovvero una 40ina di diversi cioccolatini. Infine, il Liquore al cioccolato.

