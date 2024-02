Dieta 7 chili in 7 giorni: funziona davvero?

Negli annali delle diete veloci e miracolose, la "dieta dei 7 chili in 7 giorni" si è guadagnata una certa fama. Ma è davvero efficace? O è solo un'altra bufala pericolosa? Scopriamolo insieme.

Si possono perdere davvero 7 chili in 7 giorni?

La risposta è sì, è possibile riuscire a perdere davvero 7 chili in 7 giorni, ma non senza conseguenze. La "dieta 7 chili in 7 giorni", infatti, può portare a una rapida perdita di peso, ma è importante essere consapevoli dei rischi.

Ridurre drasticamente l'apporto calorico può far sì che il corpo entri in uno stato di "allarme", percependo la mancanza di cibo come una minaccia alla sopravvivenza. In risposta, il metabolismo rallenta per conservare energia, rendendo più difficile perdere peso e più facile riprenderlo una volta terminata la dieta.

7 chili in 7 giorni: i rischi per l’organismo nel dimagrire velocemente

Le diete drastiche, anche se sembrano efficaci, perché in grado di farci perdere peso in breve tempo, si rivelano sempre controproducenti. Le diete che promettono perdite di peso eccessive in tempi brevi, come la "7 chili in 7 giorni", possono infatti:

Rallentare il metabolismo: il corpo, in risposta a un apporto calorico ridotto drasticamente, entra in modalità risparmio energetico, bruciando meno calorie e rendendo più difficile la perdita di peso a lungo termine.

Comportare la perdita di massa muscolare: con le diete molto drastiche, al contrario di quanto si crede comunemente, non è la massa grassa a diminuire ma la massa muscolare; l’organismo, infatti, percepisce i regimi alimentari restrittivi come digiuno, tendendo così a conservare il tessuto adiposo, che rappresenta la sua riserva energetica, con conseguente riduzione della massa muscolare e del metabolismo.

Essere squilibrate: spesso queste diete non forniscono all'organismo tutti i nutrienti di cui ha bisogno, con possibili carenze e rischi per la salute.

Il pericoloso effetto "yo-yo"

Il fenomeno del "yo-yo dieting", ossia il ciclico perdere e riprendere peso, è spesso il risultato di diete estreme e non sostenibili nel lungo termine. Una volta terminata la dieta, infatti, il peso perso viene spesso recuperato velocemente con l'aggiunta di ulteriori chili.

Questo ciclo non solo compromette la composizione corporea, determinando una generale perdita di massa magra e un aumento di tessuto adiposo, spesso sotto forma di grasso addominale pericoloso per il cuore.

L'importanza di un approccio equilibrato per dimagrire

Perdere peso in modo sano e duraturo richiede un impegno a lungo termine e un approccio equilibrato che includa: