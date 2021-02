Gli alimenti alleati di salute e bellezza per una perfetta dieta anti-age

La dieta anti-age prevede la riduzione delle calorie e degli alimenti di origine animale. Via libera agli alimenti ricchi di antiossidanti, perfetti alleati per rimanere giovani e in salute. Ecco cosa mangiare

Una dieta anti-age che si rispetti prevede delle abitudini alimentari volte a creare un perfetto equilibrio tra i nutrienti: carboidrati, proteine e zuccheri dovrebbero infatti essere assunti regolarmente e nelle quantità giuste. Un altro fattore a cui prestare attenzione è l'assunzione di calorie.

Fondamentale è il ruolo svolto dagli antiossidanti, questi alimenti ci consentono di rimanere giovani e in salute. Gli antiossidanti sono molecole presenti all'interno delle cellule che bloccano i radicali liberi o comunque riescono mantenerli sotto controllo. Tra le principali fonti di antiossidanti ricordiamo alimenti come il tè verde, il melograno, i cereali, i fagioli, le noci.

I radicali liberi sono delle sostanze chimiche molto aggressive. Tra i principali rischi connessi, ricordiamo che essi possono danneggiare le cellule, provocare malattie cardiovascolari e favorire l’invecchiamento precoce della pelle. In genere, i radicali giocano un ruolo importante in fenomeni come la combustione, la polimerizzazione e nella fotochimica, e molti altri processi chimici, compresi quelli che riguardano, appunto, la fisiologia umana. In quest'ultimo caso il superossido e il monossido di azoto hanno una funzione importantissima nel regolare molti processi biologici, come il controllo del tono vascolare.

La dieta anti-age: cosa mangiare

La dieta anti-age prevede in genere la riduzione delle calorie e degli alimenti di origine animale. Via libera ai grassi di origine vegetale, fonti di omega-3 e omega-6. Banditi gli insaccati, il burro, i formaggi grassi, la maionese, la margarina, i superalcolici. Ecco alcuni alimenti, fonti preziose di antiossidanti, per iniziare una dieta anti-invecchiamento: