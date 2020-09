Tumori: anche l'alimentazione è una forma di prevenzione

Seguire un regime alimentare corretto è una buona abitudine che ci aiuta a vivere meglio e mantenerci in salute. Non stiamo parlando di diete particolari, ma di assumere comportamenti sani a tavola che comportano il miglioramento o comunque aiutano a mantenere in buono stato la nostra salute. Anche nella lotta contro la malattia più pericolosa del secolo, il tumore, l'alimentazione rimane la miglior forma di prevenzione. Come si legge su Melarossa, oltre 1 tumore su 3 si può prevenire proprio attraverso un corretto stile di vita, a partire da una sana alimentazione e dal non fumare. Secondo dati recenti, il cancro sta assumendo sempre più la forma di una malattia “cronica”, con cui è possibile convivere e dalla quale si può anche guarire: il tasso di guaribilità è passato dal 40% del 2000 al 61% attuale (con punte del 90% per cancro al seno e alla prostata).

La buona notizia è che l’Italia si trova ai primi posti in Europa per tasso di sopravvivenza a 5 anni: con un 32% di tasso di sopravvivenza, il nostro Paese supera la Francia (27%), la Germania (31%), la Spagna (27%) e la Gran Bretagna (18%). Sulla prevenzione, però, c’è ancora molto da fare, perché i numeri restano allarmanti: ogni anno nel mondo viene diagnosticato un tumore a più di 12 milioni di persone, mentre le vittime sono oltre 7.6 milioni.

Alimentazione e tumori

Un’alimentazione corretta aiuta l'organismo a mantenersi in salute e riduce il rischio di malattie, anche gravi, come i tumori. Scegliere gli alimenti giusti può giocare un ruolo fondamentale nella lotta ai tumori. Ma quali sono i cibi che aiutano a ridurre l’insorgenza di tumori? Sempre su Melarossa, si legge che nel rapporto tra alimentazione e tumori, ci sono alcuni cibi che sono più coinvolti nella prevenzione. Tra questi, ad esempio: