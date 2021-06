Il metodo giapponese per dimagrire 3 kg in meno di una settimana: come funziona la Mornig Banana Diet

Un metodo giapponese che ci consente di dimagrire fino a 3 chili in soli quattro giorni. Come? Grazie ad un alimento 'miracoloso': la banana. Questa dieta arriva direttamente dal Giappone ed è nota con il nome di Mornig Banana Diet. Ad ideare questo regime alimentare a basso contenuto glicemico è stato il medico giapponese Fujimoto. Egli sostiene, che oltre a far dimagrire, questa dieta sia un importante aiuto contro le malattie cardiovascolari.

Mornig Banana Diet: come funziona

Come suggerisce il nome stesso della dieta, la regola principale da seguire è proprio cominciare la giornata mangiando una banana a colazione. A questa possiamo accompagnare del tè, uno yogurt, un bicchiere di latte o un caffè.

L'ideale sarebbe mangiare solo banane fresche e mature al punto giusto, perché quelle acerbe possono risultare indigeste. Anche il pranzo e la cena dovrebbero sempre iniziare con una banana. Dopo possiamo completare i nostri pasti con alimenti come carne, formaggi magri, legumi, yogurt, verdure (spinaci, insalata).

La cena deve essere consumata entro le ore 20.00. Non ci sono limiti su quanto mangiare, basta non esagerare con il dolce che è consentito solo una volta al giorno. Per quanto riguarda invece gli alimenti da evitare, sono banditi del tutto zucchero e il pane bianco. Sono permessi ma molto limitatamente pasta, patate, riso e in genere i carboidrati.

Gli snack sono ammessi, ma sono da evitare gelati e prodotti da forno. Dopo cena è consentito mangiare un pezzo di frutta fresca. Inoltre, è fondamentale il riposo: bisogna dormire bene e andare a letto presto.

Bisogna poi bere tanta acqua, almeno due litri al giorno e preferibilmente a temperatura ambiente; masticare bene gli alimenti per favorire la digestione e fare una camminata al giorno.

I benefici della banana

Ricca di antiossidanti, che aiutano a proteggere il nostro organismo dall’azione dei radicali liberi, capace di rafforzare il sistema nervoso e alleata nella perdita di peso, la banana è un frutto che dona numerosi benefici al nostro organismo. Tra i più importanti ricordiamo: