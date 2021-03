Dieta chetogenica vegana: come funziona il trend del momento

La dieta chetogenica è uno dei trend del momento nel mondo dell'alimentazione: un regime caratterizzato da pochissimi carboidrati, molti grassi e numerose proteine. Insomma, una dieta che determina sostanzialmente un netto sbilanciamento, quasi un ribaltamento, delle proporzioni tra i macronutrienti previste dalla nostra dieta Mediterranea.

La dieta chetogenica è caratterizzata principalmente dal bassissimo apporto di carboidrati. La drastica riduzione di questi ultimi a vantaggio degli altri nutrienti punta a costringere l'organismo ad utilizzare i grassi come fonte di energia, con l'obiettivo di favorire il dimagrimento. Anche il nome "chetogenica" non è infatti un caso: esso deriva dal fatto che questa dieta, riducendo in modo netto l'apporto di carboidrati, porta alla formazione dei cosiddetti corpi chetonici (dei derivati dei lipidi, ovvero che derivano dal metabolismo dei lipidi, ma con caratteristiche che li fanno assomigliare agli zuccheri). Oggi a spopolare è la variante vegana della dieta chetogenica.

Dieta chetogenica vegana: come funziona

In linea generale, nella dieta chetogenica i grassi rappresentano il 70-75% del totale delle calorie ingerite, i carboidrati non superano il 5-10% e le proteine si aggirano intorno al 15-25% della quota calorica quotidiana. I carboidrati sono ridotti al minimo e assunti tramite la verdura, bisogna poi sostituire i cibi di origine animale con alimenti a base vegetale, come frutta a guscio, semi, frutta e verdura a basso contenuto di carboidrati, grassi sani e cibi fermentati.

La dieta chetogenica vegana permette di consumare tre pasti al giorno ed eventuali spuntini senza ridurre i corretti nutrienti per l'organismo. Attenta all'ambiente e ricca di fibre, si compone di alimenti di stagione e di facile reperibilità, tra questi ad esempio: