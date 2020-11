Dieta del cotone: il pericoloso trend dimagrante in voga tra le modelle

Mangiare cotone per dimagrire: in America per perdere peso va di moda la dieta del cotone, un regime alimentare proveniente in origine dall’Est Europa e messo in pratica soprattutto dalle modelle russe

Sappiamo bene quanto a volte siano folli le tendenze che spopolano, soprattutto tra i vip, in tema di alimentazione e diete, e l'ultimo recente trend - per non volerla chiamare follia - arriva ancora una volta dalle star. Volete sapere di cosa si tratta? Una dieta che prevede il consumo di batuffoli di cotone per dimagrire. Ebbene sì, avete letto bene: come si legge su Velvet Gossip, in America per perdere peso va di moda la dieta del cotone, un regime alimentare proveniente in origine dall’Est Europa, messo in pratica soprattutto dalle modelle russe.

Come funziona? Semplice: ragazze inzuppano batuffoli di cotone nel succo e poi li mangiano. Vi starete sicuramente chiedendo per quale motivo. Semplice anche qui la spiegazione, oseremmo dire, molto bizzarra: la loro idea è che i batuffoli di cotone si comportino come una sorta di spugna che si espanderà nello stomaco e lo riempirà velocemente senza far avvertire lo stimolo della fame.

Rischi per la salute

Ci sembra scontato dire che di dieta non si possa parlare assolutamente e che l'idea in realtà è molto pericolosa per la salute. Mangiare batuffoli di cotone sintetico potrebbe provocare soffocamento e diversi rischi per la salute. I batuffoli di cotone non sono oggetti commestibili e, come tali, andrebbero a formare una massa enorme di materiale che resta intrappolato nello stomaco e può causare un’ostruzione intestinale.

I batuffoli di cotone sono realizzati con fibre prevalentemente di plastica. Inoltre c’è da considerare l’aspetto della malnutrizione. Dal momento che le sfere di cotone non sono cibo, non contengono sostanze nutritive, quindi non permettono di sopravvivere e dare i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno per vivere in salute, anche se vengono immersi nel succo.

Insomma, una pericolosissima e sconsiderata tendenza, a quanto pare, seguita soprattutto dalle modelle come Bria, la figlia di Eddie Murphy che lavora nel mondo della moda. La ragazza ha raccontato di aver sentito parlare di ragazze che mangiano batuffoli di cotone imbevuto di succo d’arancia perché sotto pressione.

Il piano alimentare

Ecco il bizzarro piano alimentare della dieta del cotone:

Colazione: una tazza di caffè accompagnata da un frutto. Vietati gli spuntini di metà mattinata.

una tazza di caffè accompagnata da un frutto. Vietati gli spuntini di metà mattinata. Pranzo: due o tre batuffoli di cotone. È consigliabile bere molta acqua e qualche frullato di frutta o concentrato di verdura.

due o tre batuffoli di cotone. È consigliabile bere molta acqua e qualche frullato di frutta o concentrato di verdura. Merenda: un frutto.

un frutto. Cena: due o tre batuffoli prima di andare a letto.

Purtroppo non è uno scherzo, questa "dieta" esiste e sconsigliamo vivamente a chiunque di provarla.