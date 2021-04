La dieta del Dr. Hyman per perdere i chili di troppo in soli dieci giorni

La dieta ideata del Dr. Marc Hyman è un regime alimentare che promette di far perdere i chili di troppo e smaltire il grasso in eccesso in soli dieci giorni. Ecco come funziona

La dieta Hyman, ideata del Dr. Marc Hyman, è un regime alimentare che promette di far perdere i chili di troppo e smaltire il grasso in eccesso in soli dieci giorni. Hyman, direttore del Centro Clinico per la Medicina Funzionale di Cleveland, presenta questo regime alimentare come un "programma rapido che vi permetterà di perdere fino a 5 chili e di riavviare radicalmente il vostro intero organismo in soli dieci giorni".

La dieta è stata pubblicata in un libro dedicato dove oltre al piano alimentare da seguire vengono dati consigli utili per fare la spesa, i condimenti da utilizzare e così via. Scopriamone di più.

La lista della spesa

Una parte del libro dedicato a questo regime alimentare ci parla dunque di come fare la lista della spesa. Quali ingredienti preferire e quali invece evitare, tra questi ricordiamo i cibi confezionati o quelli fuori stagione. Via libera invece ad ortaggi freschi e di stagione.

I condimenti

Consigliate sono le spezie, soprattutto quelle disintossicanti, come la curcuma, il timo o il pepe di Cayenna. Ma anche salse e intingoli, ad esempio la mostarda di Digione. Via libera anche a semi e oli vegetali.

La dieta Hyman

La dieta Hyman è essenzialmente un regime alimentare proteico a cui si aggiungono verdure in grande quantità. Come suggerisce il suo ideatore, non si tratta di una dieta eccessivamente restrittiva. Egli infatti assicura che nei dieci giorni in cui si dovrà seguire questo piano alimentare nessuno "soffrirà la fame", perché si tratta di un regime che anziché togliere vuole riequilibrare le quantità e soprattutto ristabilire un rapporto sano con quegli alimenti che fanno bene alla salute e al fisico.

Cosa mangiare?

Ecco dunque quali sono gli alimenti consigliati e quelli sconsigliati nella dieta Hyman, utili a poter fare una corretta colazione, un pranzo e una cena equilibrati: caffè e latticini sono la prima causa di infiammazione per il nostro organismo, la giornata di detox dunque, secondo questo regime alimentare, dovrebbe iniziare con un frullato di frutta fresca e secca (zenzero e cetriolo, fragole e mandorle, kiwi e semi di chia).

Nei pasti principali, quindi pranzo e cena, sono ideali le zuppe, abbondanti piatti di verdure preferibilmente senza amidi (asparagi, bietola, cavolfiore o radicchio) a cui aggiungere sempre delle proteine, come pollo, tacchino o salmone. Ovviamente bisogna bere tanta acqua.

Ricordiamo sempre che prima di iniziare qualsiasi tipo di dieta è consigliato rivolgersi ad un esperto.