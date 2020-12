La Dieta Mediterranea fa bene e allunga anche la vita: la scoperta

Riconosciuta dall'Unesco come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità, conosciamo bene le innumerevoli azioni benefiche apportate dalla Dieta Mediterranea, uno stile alimentare sano ed equilibrato che oltre a mantenerci in forma aiuta a rimanere in salute: previene l’Alzheimer, combatte i problemi dei reni, rafforza cuore e arterie e allontana il rischio di depressione incidendo positivamente sul nostro umore.

Per il Ministero della salute, la Dieta Mediterranea rappresenta un vero e proprio strumento di sanità pubblica per la promozione del benessere, la prevenzione delle malattie croniche non trasmissibili e lotta al triplo burden della malnutrizione (malnutrizione per difetto, per eccesso e da micronutrienti).

La Dieta Mediterranea allunga la vita

Ed ecco che una recentissima scoperta annovera nuovamente questo famoso regime alimentare grazie ai suoi miracolosi poteri salutistici: la Dieta Mediterranea allunga la vita di 9 anni. La rivelazione, tutta italiana, arriva dalla Puglia, esattamente dall’Irccs De Bellis, dopo uno studio su 5.000 pugliesi avviato ben 35 anni fa. La ricerca è stata pubblicata sul prestigioso “International Journal of Epidemiology” e per la prima volta quantifica scientificamente l’aspettativa di vita legata a questo regime alimentare grazie ad un lungo studio su due gruppi di popolazione di Castellana Grotte e Putignano.

Il risultato è stato pubblicato sulla pagina Facebook dell’Irccs “Saverio De Bellis” ed è sorprendente: fino a 9 anni in più, se l’aderenza è costante. Una notizia straordinaria, e le basi sono scientifiche. Finora gran parte delle ricerche sulla Dieta Mediterranea si erano concentrate sullo studio della maggiore o minore probabilità del verificarsi di alcuni eventi avversi per la salute, dalla mortalità generica alle malattie cardiovascolari, dalla probabilità di ammalarsi di tumori alle malattie neurodegenerative. Ed è proprio partendo da queste evidenze scientifiche, che il gruppo di ricerca ha deciso di andare oltre e studiare quanto essa possa appunto allungare anche la vita.

L'indagine e i risultati

“Il nostro lavoro - spiega il direttore scientifico dell’Irccs castellanese, Gianluigi Giannelli - ha coinvolto ben 5.152 partecipanti a due studi di popolazione condotti dal laboratorio di epidemiologia e biostatistica, formati da partecipanti di Castellana Grotte, coinvolti nel 1985, e poi di Putignano, a partire dal 2005. I dati sullo stato di salute e sulle abitudini alimentari sono stati raccolti dal 2005 a oggi. Con la compilazione di un questionario alimentare è stato chiesto a tutti di rispondere a domande sulle frequenze di assunzione di ben 233 alimenti nell’ultimo anno, anche stimando le dimensioni delle loro porzioni in base a fotografie. Da questi dati è stato poi calcolato un punteggio per valutare l’aderenza di ogni partecipante alle caratteristiche della dieta mediterranea, studiando poi il punteggio in relazione allo stato di salute. Attraverso un’analisi di sopravvivenza abbiamo osservato come i soggetti che non seguivano la dieta mediterranea o che la seguivano parzialmente vivevano rispettivamente circa 9 e 5 anni in meno rispetto al gruppo dei più aderenti, che hanno fatto di questo modello alimentare un vero e proprio stile di vita”.