La dieta nordica fa dimagrire e abbassa il colesterolo: ecco come funziona

Quando si parla di dieta nordica si fa riferimento al regime alimentare di base dei paesi nordici (Danimarca, Svezia, Norvegia, Islanda, Isole Fær Øer, Finlandia, isole Åland) che prevede il consumo di grandi quantità di pesce, frutta secca e legumi, cereali integrali e bacche. Numerosi studi hanno dimostrato come diete contenenti questi alimenti siano in grado non solo di far perdere peso facilmente (l’alta concentrazione di proteine aumenta il senso di sazietà), ma anche di ridurre il rischio di malattie cardiovascolari e del diabete di tipo 2 (grazie all’alto contenuto di fibre, proteine e grassi buoni). Solitamente i medici ed esperti di nutrizione suggeriscono a chi vuole perdere peso o a chi presenta fattori di rischio come l'insulino-resistenza, trigligeridi, colesterolo e pressione sanguigna alti, di seguire la dieta Mediterranea o la dieta DASH (per l’ipertensione), ma in realtà anche questo regime alimentare nordico è indicato poiché presenta caratteristiche molto simili alle due diete precedenti.

Fino ad ora studi scientifici hanno dimostrato come la dieta nordica sia capace di far perdere peso in maniera salutare, ma un nuovo studio condotto dai ricercatori dell'Università di Copenaghen, suggerisce come questo tipo di dieta apporti notevoli benefici per la salute indipendentemente dal fatto che si dimagrisca o meno. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Clinical Nutrition.

La dieta nordica

La dieta nordica si basa sulla stagionalità degli alimenti, quindi su cibi freschi e a chilometro zero. Tra cui ortaggi e legumi in abbondanza, come piselli, fagioli, cavoli, cipolle, nonché frutta, come mele, pere, prugne e frutti di bosco, ma anche noci, cereali integrali, pesce (soprattutto salmone, sgombro, aringhe, sardine, merluzzo e tonno), oli vegetali di colza, di girasole o semi di lino. La dieta, quindi, fornisce una buona quantità di acidi grassi essenzaili, minerali, vitamine e sostanze vegetali che hanno un effetto positivo sulla salute e, in particolare, riducono il rischio di malattie cardiovascolari, diabete di tipo 2, ipertensione e livelli di colesterolo. Il modello alimentare prevede anche latticini a basso contenuto di grassi, un basso consumo di carne (che non deve provenire da allevamenti intensivi, così come le uova) escludendo del tutto i cibi surgelati e quelli in scatola, ricchi di conservanti. infine, come condimenti prevede l’utilizzo di oli vegetali, panna acida e yogurt, come dolcificanti miele e sciroppo d’acero.

Lo studio danese

Il team di ricerca ha reclutato 200 persone con un’età media di 55 anni, in sovrappeso e con un aumentato rischio di diabete di tipo 2 e malattie cardiovascolari, dividendole in due gruppi: uno doveva seguire la dieta nordica (a base di prodotti integrali, bacche, olio di colza, pesce e latticini a basso contenuto di grassi) e l’altro la dieta di controllo.

Dopo averli monitorati per 6 mesi attraverso prelievi di sangue e analisi dell’urina a digiuno periodici, i ricercatori hanno scoperto che il gruppo che aveva seguito la dieta nordica era diventato significativamente più sano, con livelli di colesterolo più bassi, livelli di trigliceridi più bassi, e una migliore regolazione del glucosio, rispetto al gruppo di controllo. “Anche senza perdita di peso - ha spiegato il ricercatore Lars Ove Dragsted -, abbiamo potuto vedere un miglioramento della loro salute”.

Il ruolo dei grassi insaturi nella dieta Nordica

Analizzando il sangue dei partecipanti, i ricercatori hanno notato come coloro che avevano seguito la dieta nordica presentavano, rispetto al gruppo di controllo, un profilo lipidico migliorato grazie a una maggiore assunzione di acidi grassi insaturi contenuti negli oli vegetali (semi di lino, olio di girasole e colza) e nel pesce, principali alimenti previsti dalla dieta nordica. Ancora non è chiaro ai ricercatori perché questi grassi siano in grado di abbassare i livelli di zucchero nel sangue e di colesterolo, ma è chiaro che costituiscono un mix benefico per l’intero organismo.

Tuttavia, i risultati dello studio suggeriscono che ridurre gli alimenti altamente trasformati e i grassi saturi (quasi tutti di origine animale) aumentando il consumo di grassi insaturi, come omega-3 e omega-6, aiuta a mantenere in salute l’organismo. “Quindi - ha concluso Lars Ove Dragsted - la ricerca mostra che questa dieta non aiuta solo a perdere peso in maniera salutare, ma grazie alla sua composizione unica dei grassi insaturi, apporta anche numerosi benefici alla salute".

Dieta nordica e dieta mediterranea a confronto

Sebbene lo studio dimostri i grandi benefici della dieta nordica, non significa che la mediterranea sia meno salutare. I due regimi alimentari sono entrambi salutari e con molti punti in comune, tra cui il consumo abbondante di pesce azzurro, cereali integrali, frutta e verdura di stagione. A confermarlo numerosi studi che dimostrano come la dieta mediterranea rappresenti non solo un patrimonio storico e culturale di grande rilievo, ma anche la miglior difesa contro malattie come aterosclerosi, ipertensione, infarto del miocardio ed ictus.