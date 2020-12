La dieta One One One per dimagrire 5 chili in un mese e stimolare il metabolismo

Un regime alimentare, elaborato dalla nutrizionista delle star Rania Batayneh, che assicura una perdita di peso di almeno cinque chili in un solo mese: ecco come funziona la dieta One One One

La dieta One One One è uno stile alimentare che sta spopolando negli Stati Uniti e che prevede l’assunzione di carboidrati, proteine e grassi per ogni pasto. Il regime alimentare, elaborato dalla nutrizionista delle star Rania Batayneh, assicura una perdita di peso di almeno cinque chili in un mese. Le caratteristiche principali di questo programma sono appositamente studiate per ridurre la circonferenza addominale con conseguente eliminazione del gonfiore e dell’accumulo di tessuto adiposo. Inoltre, ha il pregio di stimolare il metabolismo, aumentando la capacità dell’organismo di bruciare i grassi e di ridurre i valori della pressione e del colesterolo.

Dieta One One One: come funziona

Come abbiamo detto si tratta di una dieta in cui ad ogni pasto va abbinata una porzione di carboidrati, una porzione di proteine ed una porzione di grassi. Questo va fatto senza pesare gli alimenti o procedere con il consueto calcolo delle calorie. La riduzione delle porzioni con l’introduzione dei tre macronutrienti comporta il mantenimento costante dei livelli di zuccheri nel sangue, con effetti benefici anche nel contrastare diabete ed altri disturbi cardiovascolari. La porzione corrispondente alla quantità richiesta dalla dieta implica soltanto l’adozione di un’unica unità di misura, variabile ovviamente in ragione dell’alimento da assumere. Ecco i dettagli:

Alimenti secchi: 1 fetta di pane, 3 cucchiai di cereali meglio se integrali (30 g), 2 biscotti frollini.

Frutta: 3 cucchiai (30 g) di frutta secca o disidratata, 1/2 bicchiere di succo di frutta, 1 frutto di medie dimensioni.

Condimenti: 1 cucchiaino di burro/olio/margarina, 1 cucchiaio di maionese, ketchup o salsa tartara.

Latte: 1 tazza di latte o yogurt magro (100 ml) 40 g di formaggio.

Carne, pollame e pesce: 120 g di carne o pollame, 150 g di pesce, 70 g di salumi magri (bresaola, prosciutto crudo o cotto), 1 uovo.

Legumi: 1/2 bicchiere di legumi crudi (50 g).

Dolci e zuccheri: 1 cucchiaino di zucchero, 1 cucchiaino di marmellata, 1/2 tazza di sorbetto (100 g).

Verdura: quantità libera.

Ciò che risulta importante dunque è l’abbinamento tra i tre gruppi di alimenti (carboidrati, proteine e grassi). Frutta e verdura sono una fonte importante di vitamine (vitamina A, vitamina C, acido folico) e minerali essenziali per l'organismo (ad esempio il potassio); sono ricche di antiossidanti; sono poco caloriche e povere in grassi; sono inoltre una fonte importante di fibre. I latticini sono i cibi più ricchi di calcio in assoluto. Il fosforo consente una crescita e una rigenerazione corretta dei tessuti, oltre a garantire una fonte d'energia fuori dal comune e a ridurre la sensazione di fatica. Unito al calcio, diventa benefico per le ossa e i denti. La carne è ricca di proteine di facile assorbimento e di elevato valore biologico (per la loro completezza in aminoacidi e in particolare in 'aminoacidi essenziali'); è ricca di creatina, che stimola sia l'aumento di energia dell'organismo, sia della massa muscolare. I legumi riducono il colesterolo, prevengono l'ipertensione, controllano la glicemia e prevengono il diabete, aiutano contro la stitichezza, combattono l'anemia e riducono la cellulite.

Controindicazioni

Considerata la sua particolarità, la dieta One One One è un regime alimentare che può essere seguito soltanto per un mese e ovviamente sotto stretto controllo medico. Qualsiasi regime ipocalorico, infatti, per essere efficace e soprattutto per non creare danni alla salute, deve essere monitorato adeguatamente da uno specialista.