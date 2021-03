Perde 11 chili in sole 24 ore: la 'folle' dieta di un giovane sportivo ventottenne

Benché la pericolosa dieta scelta ha fatto perdere al giovane 11 chili in un giorno, il suo intento è stato paradossalmente quello di sdoganare le diete eccessivamente drastiche perché dannose per la salute

Quando si parla di alimentazione e di peso è opportuno seguire delle diete correte ed equilibrate per il nostro organismo. Viviamo nell'epoca delle diete fai da te, e spesso, questo modo di fare, porta ad intraprendere azioni deleterie per la nostra salute. Un'alimentazione corretta dovrebbe recare beneficio e non danni fisici. Al fine di raggiungere e mantenere la salute fisica al corpo deve essere dato il giusto nutrimento tramite una dieta equilibrata, da accompagnare con regolare esercizio fisico.

Un corpo che non gode di una buona salute fisica equivale ad uno stile di vita malsano, con conseguente stanchezza costante, lentezza e apatia generale, che può diffondersi anche al lavoro, nelle relazioni familiari e con il partner. Prendersi cura della salute fisica è infatti un ottimo primo passo per aver cura della propria vita.

Quando le diete fai da te non restituiscono il risultato sperato

Iniziare una dieta con i tempi che corrono è molto semplice, il web e i social network sono pieni di regimi alimentari che promettono miracolose perdite di peso in brevissimo tempo. Inoltre, molti ricercano la perfetta forma fisica con diete fai da te, ma con potenziali effetti dannosi sia per la salute che per la buona riuscita della dieta stessa: spesso infatti accade di scegliere regimi alimentare troppo rigidi con il conseguente abbandono del programma, o al contrario riusciremo a perdere peso ma con risultati a breve termine e deleteri per la salute: se la dieta non è corretta e adeguata al nostro fisico riprendere i chili persi in breve tempo sarà altrettanto facile, questo fenomeno prende il nome di effetto yo-yo.

Perde 11 kg in 24 ore: la folle dieta di Ross Edgley

Ed ecco che rimanendo in tema di regimi alimentari poco equilibrati oggi vi raccontiamo la dieta di Ross Edgley, un giovane scrittore sportivo che ha deciso di cimentarsi in una dieta che lui stesso ha definito poco salutare, "folle". Il ragazzo ha perso 11 chili in sole 24 ore.

Come leggiamo su velvetgossip.it, "lo scopo dello sportivo ventottenne era quello di dimostrare quanto il peso che appare sulla bilancia, spesso ha poco a che fare con una precisa valutazione del grasso corporeo".

Ross Edgley ha infatti affermato: 'È più importante la vostra alimentazione, la stima in voi stessi non dovrebbe essere misurata dalla bilancia e dal vostro essere perennemente a dieta'. Quindi benché la pericolosa dieta scelta ha fatto perdere al giovane 11 chili in un giorno, il suo intento è stato paradossalmente quello di sdoganare le diete eccessivamente drastiche perché pericolose per la salute.

Nel dettaglio, il ragazzo ha spiegato di non aver bevuto acqua per tutte le 24 ore della sua dieta. Non ha ingerito carboidrati e si è concesso diverse saune e bagni. Lo scrittore ha spiegato il processo attraverso il quale ha perso 11 chili in un giorno. 'Fino al 50% del 70% del nostro peso corporeo è costituito da acqua. Quindi se peso 95 chili, almeno 47,5 chili sono liquidi. Eliminare la maggior parte di liquidi è fatale; visto che è uno degli elementi fondamentali per il funzionamento dei nostri organi e per mantenerci in buona salute. Eliminando d’un tratto il liquido corporeo con tute che favoriscono la sudorazione, assumendo diuretici, cercando di non bere per una giornata intera ecco che si riduce - drammaticamente - il peso'.

Infine, Ross ha voluto lanciare un messaggio contro l’ossessione per la bilancia; spiegando: 'Anche se ho perso più di 10 chili, nessuno di questi era massa grassa. Infatti a due ore dall’esperimento li ho ripresi tutti. Voglio lanciare un messaggio chiaro: basta salire e scendere da una bilancia'.

Fonte Velvet Gossip