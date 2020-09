La dieta personalizzata funziona? Ecco cos'è e come crearla

In un mondo dove ormai la nascita di nuove diete che promettono di far perdere magicamente i chili di troppo è all'ordine del giorno, dove trend si susseguono mettendo a volte a rischio anche la nostra salute, la dieta personalizzata è forse l’unico tipo di dieta che risponde alle reali esigenze di ogni singola persona. Un regime alimentare che si fonda, o almeno dovrebbe, su due principi base: la biochimica e la fisiologia dell'organismo.

Cosa tenere in considerazione

In una dieta personalizzata, quindi studiata su misura per rispondere alle necessità e peculiarità di ogni singolo individuo, i parametri da tenere in considerazione sono molti. Per redigere un piano alimentare completo, infatti, bisognerà creare una una dieta non solo basata sul peso corporeo, ma anche sulla massa magra, l’attività fisica che si svolge, eventuali patologie, lo stile di vita e così via.

Dieta personalizzata: come funziona

Indipendentemente dalla persona, prima di seguire un regime ipocalorico è importante verificare che i parametri della salute siano a posto e che si assumano sufficienti calorie per poter attuare un taglio calorico. Prefissare degli obiettivi e monitorare il loro andamento è fondamentale, in questo modo, se notiamo che qualcosa non funziona, sarà sufficiente rivedere qualche parametro e correggerlo. Dunque, in base ai miglioramenti, agli errori e alle nuove esigenze il piano dietetico andrà corretto e rivisto in corso d’opera per essere ancor meglio personalizzato.

La tecnologia per creare una dieta personalizzata

Oggi il mondo della tecnologia è sempre più all'avanguardia, esistono diverse app con cui monitorare l’introito calorico e che possono aiutarci a creare una dieta su misura. Delle app in cui è possibile impostare il totale di calorie da consumare, tenere traccia dei macronutrienti e avere anche una visuale sull’andamento dell’alimentazione sul lungo periodo: tra queste ricordiamo, ad esempio, FatSecret, YAZIO, Lifesun, myFitnessPal.

Tuttavia, bisogna considerare che sostituire un esperto nutrizionista o dietista, che possa seguirci costantemente e crei un regime alimentare adatto al nostro benessere, ad un'app potrebbe essere rischioso: in quest'ultimo caso, esiste, infatti, un margine di errore che non possiamo non tenere in considerazione, ed è proprio per questo che non bisogna diventare dipendenti della tecnologia.

La dieta personalizzata è davvero efficace? Lo studio

Ma le diete personalizzate sono davvero efficaci? Pochi mesi fa, esattamente agli inizi di quest'estate, gli esperti in ambito di nutrizione e alimentazione si sono riuniti nella conferenza internazionale Nutrition 2020, che quest’anno, a causa della pandemia, si è svolta online. I professionisti hanno discusso delle principali novità nel settore dell’alimentazione che sono poi state riassunte da EurekAlert. Tra i vari argomenti si è parlato dell’approccio personalizzato e di quanto questo possa essere realmente efficace. Secondo questi ultimi, non sembra che personalizzare la dieta faccia aumentare la fiducia di chi la segue nella propria capacità di mangiare meglio e meno. A questo proposito, infatti, i ricercatori della New York University hanno analizzato i dati di 75 persone che seguivano chi una dieta personalizzata da meno di tre mesi e chi no, e non hanno riscontrato differenze nei due gruppi: c'è da considerare però il periodo, che forse potrebbe essere stato troppo breve: la dieta infatti continua, e così lo studio delle reazioni dei partecipanti.