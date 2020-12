La dieta pre-natalizia per non ingrassare durante le feste

Per seguire un’alimentazione sana ed equilibrata non occorre fare grandi rinunce, basta prestare un po' di attenzione nel limitare il consumo di alcuni alimenti. Ecco i consigli per non arrivare troppo appesantiti alle prevedibili maratone alimentari che ci attendono durante le feste

Quest'anno a causa della pandemia passeremo un Natale diverso dal solito, questo però non ci vieterà di godere a tavola con i buonissimi e ricchi piatti delle feste. Anche se dobbiamo limitare il numero di commensali ed evitare le tavolate numerose, non ci negheremo di certo le gioie della buona tavola ed ecco così che i consueti chili in più, legati proprio alle abbuffate delle feste, sono dietro l'angolo. Meglio allora giocare d’anticipo con la dieta pre-natalizia per non arrivare troppo appesantiti alle prevedibili maratone alimentari che ci attendono.

Attenzione alle porzioni

Per seguire un’alimentazione sana ed equilibrata non occorre fare grandi rinunce, basta prestare un po' di attenzione nel limitare il consumo di alcuni alimenti come i carboidrati, ma anche gli zuccheri semplici e gli alcolici. Scegliamo le varianti light dei nostri dolci preferiti, non esageriamo con la pizza e prediligiamo piatti a basso contenuto calorico. Limitiamo anche il consumo di formaggi molto grassi. Possiamo continuare a mettere nel piatto gli alimenti a cui siamo abituati dimezzandone però le porzioni. Non facciamoci mancare del buon pesce, i legumi e la verdura di stagione: aiuta a sentirci sazi senza pesare sulla bilancia.

Anche per quanto riguarda gli spuntini, scegliamo quelli sani. La scelta è variegata e possiamo optare per frutta, verdura, yogurt magro. Al contrario, facciamo sparire dalla dispensa tutto ciò che può metterci in tentazione come biscotti, cioccolatini, patatine e snack troppo calorici.

Bevande e tisane che depurano l'organismo

Bere molta acqua favorisce il dimagrimento, se poi scegliamo bevande - magari delle buone tisane calde per concederci una coccola durante il periodo invernale e le basse temperature - con del limone o lo zenzero l'effetto drenante e brucia grassi è assicurato. Lo zenzero è ottimo per favorire la digestione e il dimagrimento, esso ha infatti la capacità di trasmettere calore al corpo, alzandone la temperatura e stimolando il metabolismo. Inoltre, lo zenzero è una pianta molto ricca di acqua, ma anche di carboidrati, sali minerali, proteine e moltissime vitamine, tra cui quelle del gruppo B, la vitamina E e la C. Un efficace rimedio in caso di malattie e sindromi da raffreddamento, tosse e mal di gola, soprattutto se assunto sotto forma di decotto caldo, magari con un po' di miele. Favorisce l'espulsione delle tossine dall'organismo e la naturale assimilazione dei cibi, facilitando la digestione. Attenzione però agli abusi e ricordate di non aggiungere zucchero.

Esempio menù

Diversi nutrizionisti propongono delle diete semplici, importanti da seguire 15-20 giorni prima del Natale, un regime alimentare completo ma leggero, ecco una giornata tipo.