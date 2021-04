Dieta: i trend più seguiti ma potenzialmente pericolosi per la salute

Il nostro corpo riceve la giusta nutrizione quando consumiamo un'ampia varietà di alimenti ricchi di tutti i nutrienti necessari al benessere del nostro organismo. Tuttavia, spopolano sul web e non diverse diete che escludono, totalmente o quasi, determinati alimenti (e quindi nutrienti). Ecco i trend più seguiti e potenzialmente pericolosi per la salute

Cosa si intende esattamente per dieta equilibrata? In poche parole, dovrebbe essere un regime alimentare che - oltre a farci perdere peso, se il nostro obiettivo è questo - dovrebbe farci rimanere anche in buona salute. Per farlo bisogna mangiare in modo corretto, assumendo tutti quei nutrienti che aiutano il nostro corpo a funzionare correttamente. Quindi, il nostro corpo riceve la giusta nutrizione quando consumiamo un'ampia varietà di alimenti ricchi di tutti i nutrienti necessari al benessere del nostro organismo. Tuttavia, spopolano sul web e non diverse diete che escludono, totalmente o quasi, determinati alimenti (e quindi nutrienti). Ecco i trend più seguiti e potenzialmente pericolosi per la salute.

Dieta detox

Nelle diete più popolari ci sono quelle che escludono interi gruppi di alimenti. Proprio a causa delle scelte alimentari limitate possiamo assistere ad una veloce perdita di peso, ma siamo sicuri che quello che perderemo è proprio l'adipe in eccesso?

La maggior parte di questa perdita di peso sarà data dall’acqua, dal glicogeno immagazzinato e dai prodotti di scarto e la maggior parte verrà recuperata quando torneremo ai normali schemi alimentari. Alcune diete detox possono essere estreme e, se seguite per un periodo di tempo prolungato, possono portare a pericolose carenze nutrizionali.

Dieta chetogenica

La dieta chetogenica è uno dei trend del momento nel mondo dell'alimentazione: un regime caratterizzato da pochissimi carboidrati, molti grassi e numerose proteine. Insomma, una dieta che determina sostanzialmente un netto sbilanciamento, quasi un ribaltamento, delle proporzioni tra i macronutrienti previste dalla nostra dieta Mediterranea, che raccomanda un apporto di carboidrati pari al 45-60% dell’energia quotidiana, di grassi pari a non più del 35% e di proteine pari al 10-12%.

La dieta Paleo

Un'altra dieta molto popolare è la Paleo, in alcune sue versioni, questa dieta limita frutta o verdura perché a causa dell'alto contenuto di fruttosio. Sono sconsigliati i legumi e cereali; latte e latticini; tutti i condimenti (sale, zucchero, olio e burro); cibi trattati o confezionati; birra e alcolici.

La dieta Paleo esclude degli alimenti la cui carenza potrebbe essere correlata a un deficit di calcio, magnesio o vitamina D, di conseguenza potrebbe essere dannosa per la salute.

La dieta Dukan

Nella dieta Dukan i carboidrati sono il nemico. Questo piano di dimagrimento è stato oggetto di critiche da parte degli operatori sanitari, molti dei quali credono che la dieta promuova un modo di mangiare sbilanciato.

Anche con la dieta Dukan assistiamo ad un completo ribaltamento della dieta Medieterranea. Questo regime alimentare ha infatti sollevato diverse critiche da parte di numerosi nutrizionisti in tutto il modo. In sintesi, per molti esperti il ridurre drasticamente i carboidrati a favore delle proteine non è un approccio salutare per l’organismo.

Se questo regime iperproteico si protrae per diverse settimane, in assenza di un controllo medico serio, si può correre il rischio di sovraccaricare il lavoro di fegato e reni. Inoltre, la carne rossa, per quanto magra, comporta in ogni caso un aumento del colesterolo cattivo Ldl (Low-Density Lipoproteins) nel sangue. Inoltre, la British Dietetic Association ha classificato questa dieta come il peggior regime alimentare delle celebrità del 2011.

La dieta Atkins

La dieta Atkins è simile a una dieta chetogenica poiché enfatizza il consumo di grassi e proteine ma limita fortemente i carboidrati. Si tratta dunque di un regime a basso contenuto glucidico, che punta a soddisfare le richieste di energia da parte dell'organismo attraverso grassi e proteine. Ma quali sono i rischi per la salute?

Come abbiamo ripetuto diverse volte, i carboidrati sono essenziali per la salute dell'organismo. Quest'ultimo avrebbe bisogno ogni giorno di almeno 120 grammi di glucosio per garantire il corretto funzionamento del sistema nervoso centrale. Altri possibili effetti collaterali della dieta Atkins potrebbero poi essere costipazione, osteoporosi, insonnia, ipercolesterolemia e malattie cardiovascolari.