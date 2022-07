Come il digiuno intermittente può riparare i danni del nervo sciatico

E’ da diversi anni, ormai, che la pratica del “digiuno intermittente” è oggetto di attenzione del mondo scientifico. Numerosi studi hanno dimostrando che il digiuno solo per un certo numero di ore del giorno (o, in alcuni casi, in alcune fasce orarie della giornata o in alcuni giorni della settimana) abbia effetti positivi sull’aspettativa di vita e sui processi di invecchiamento, e riduca il rischio di infezioni, di malattia metaboliche e di alcuni tumori oltre a prolungare la durata della vita . Altre ricerche hanno inoltre dimostrato come questo intervento dietetico sia collegato alla riparazione delle ferite e alla crescita di nuovi neuroni.

Ora, un nuovo studio, condotto da un gruppo di ricercatori dell’Imperial College London, ha scoperto come il digiuno intermittente può guarire i nervi periferici danneggiati attraverso l’attività dei batteri intestinali, e spiegato come cioè avviene”. Attualmente - ha spiegato il professor Simone Di Giovanni, principale autore dello studio - non esiste un trattamento per le persone con danni ai nervi oltre alla ricostruzione chirurgica, che è efficace solo in una piccola percentuale di casi. Questo ci ha spinto ad indagare se i cambiamenti nello stile di vita possono aiutare il recupero in questo senso”. I risultati della ricerca sono stati pubblicati su Nature.

Le funzioni del metabolita intestinale IPA

I ricercatori hanno osservato come il digiuno stimoli i batteri intestinali ad aumentare la produzione di un metabolita noto come acido 3-indolepropionico (IPA). Si tratta di un potente antiossidante - prodotto naturalmente nelle viscere degli esseri umani e dei topi dai batteri Clostridium sporogenesis - che ha importanti implicazioni nel trattamento di infezioni batteriche fatali, è capace di proteggerci dal diabete e dai problemi intestinali ed epatici e contribuisce all’eccitazione sessuale. Ma è anche un metabolita fondamentale per la rigenerazione degli “assoni”, strutture filiformi alle estremità delle cellule nervose che hanno l'importante compito di trasportare gli impulsi nervosi dal sistema nervoso centrale alla periferia, e viceversa: se gli assoni vengono danneggiati, i nervi non possono comunicare tra loro correttamente, motivo per cui le malattie neurodegenerative diventano così debilitanti.

“Ma se l'IPA rigenera i nervi - si sono chiesti i ricercatori -, come possiamo stimolarne la produzione nei pazienti?”. Da questa domanda è partito lo studio che li ha portati a scoprire che il digiuno intermittente può essere la chiave per la rigenerazione dei nervi.

Lo studio

Per verificare tale ipotesi, i ricercatori hanno valutato la rigenerazione nervosa dei topi in cui il nervo sciatico, il nervo più lungo che corre dalla colonna vertebrale lungo la gamba, è stato schiacciato. La metà dei topi è stata sottoposta a digiuno intermittente (alternavano giorni in cui mangiavano quanto volevano seguiti da giorni in cui non mangiavano affatto), mentre l'altra metà era libera di mangiare senza alcuna restrizione. Queste diete sono continuate per un periodo di 10 giorni o 30 giorni prima dell’operazione e il recupero dei topi è stato monitorato da 24 a 72 ore dopo il taglio del nervo.

Il digiuno intermittente promuove la riparazione dei nervi danneggiati

Gli assoni dei topi che avevo seguito il digiuno intermittente erano ricresciuti di circa il 50% in più rispetto ai topi senza tale restrizione dietetica. Inoltre, i ricercatori hanno anche riscontrato livelli significativamente più alti di metaboliti specifici, incluso l'IPA, nel sangue dei topi che hanno seguito la dieta. Per confermare se l'IPA ha portato alla riparazione dei nervi, i topi sono stati trattati con antibiotici per pulire le loro viscere da eventuali batteri. Sono stati quindi somministrati ceppi geneticamente modificati di Clostridium sporogenesis che potevano o non potevano produrre IPA. Un altro esperimento ha dimostrato il contrario: i topi a cui è stata somministrata l'IPA dopo una lesione nervosa sono guariti più velocemente e meglio di quelli che non lo erano. "Quando l'IPA non può essere prodotto da questi batteri ed è quasi assente nel siero, la rigenerazione era compromessa”- ha dichiarato Di Giovanni. Ciò suggerisce che l'IPA generato da questi batteri ha la capacità di guarire e rigenerare i nervi danneggiati”.

Obiettivi di ricerca futuri

"Uno dei nostri obiettivi ora è quello di studiare sistematicamente il ruolo della terapia con i metaboliti dei batteri”, ha detto il professor Di Giovanni. Ulteriori studi dovranno indagare se l'IPA aumenta dopo il digiuno negli esseri umani, e l'efficacia dell'IPA e del digiuno intermittente come potenziale trattamento negli esseri umani. "Una delle domande che non abbiamo esplorato a fondo e a cuo vogliamo trovare una risposta - ha concluso l’autore - è che, poiché l'IPA dura da quattro a sei ore nel sangue ad alta concentrazione, somministrarlo ripetutamente durante il giorno o aggiungerlo a una dieta normale potrebbe aiutare a massimizzarne il suo effetto terapeutico!?”.