Consuma un cucchiaino di miele prima di andare a dormire e perderai 3 chili: facciamo chiarezza

Sul web circolano tante fake news riguardo il tema dell'alimentazione, tra queste troviamo quella che sostiene che assumere un cucchiaino di miele prima di andare a dormire possa magicamente far perdere 3 chili in modo semplice e veloce

Quello dell'alimentazione è sul web un tema abbastanza particolare, veniamo quotidianamente bombardati da esperti e "pseudo-esperti" che forniscono idee e soprattutto diete miracolose per dimagrire, a volte anche pericolose per la salute. Le fake news che circolano sono davvero tante, tra queste quella che assumere un cucchiaino di miele prima di andare a dormire possa magicamente far perdere 3 chili in modo semplice e veloce. A diffondere la notizia, arrivata persino sulle pagine del Daily Mail, un presunto esperto, Mike McInnes, che nel suo libro afferma che il miele aiuta a depurare l’organismo, riducendo la voglia di zuccheri.

Tutto nasce da un presupposto, almeno in questo caso vero: il miele è un alimento genuino, naturale, sano e meno calorico dello zucchero. Ma da qui a dire che basta il miele per dimagrire è forse un po' un eccesso.

I benefici del miele

Possiamo considerarlo il dolcificante naturale per eccellenza, è vero. Il miele ha tantissime proprietà benefiche per il nostro organismo. Viene prodotto dalle api che trasformano e lavorano insieme il nettare dei fiori e le secrezioni prodotte dagli insetti. In natura vi sono diverse tipologie di questo prodotto, dai più classici miele di acacia e millefiori fino al miele di castagno, tiglio, arancio o eucalipto, che si distinguono per sapore e intensità, ma tutti adatti per dolcificare tè, tisane e dolci.

Per scegliere un buon miele è importante leggere attentamente l'etichetta del prodotto, per conoscerne la provenienza e il territorio di produzione. Ovviamente, il nostro consiglio è di optare per un miele 100% italiano; inoltre, dal 2014 è diventato obbligatorio indicare non solo il luogo di origine e raccolta, ma anche la presenza di pollini Ogm (Organismo geneticamente modificato) e allergeni.

Il miele è un potente energizzante naturale ed è perfetto per gli sportivi e non solo. Ricco di carboidrati e di vitamine del gruppo B, è un alimento curativo antinfiammatorio che agisce sull'intestino e contro il cosiddetto "colesterolo cattivo". Inoltre, il miele fa bene alle vie respiratorie perché svolge un'azione calmante e decongestionante, al cuore, all'intestino, alle ossa perché aiuta ad assorbire il calcio e il magnesio, al fegato per la sua azione disintossicante, ai reni perché favorisce la diuresi e ai muscoli perché aumenta la resistenza.

Dimagrire con il miele è possibile?

Dunque, qual è la fake news? Il miele è senza dubbio un alimento benefico, ma bisogna specificare che la dieta in questione consiglia di eliminare tutti gli zuccheri, quindi niente bevande gassate, dolci, biscotti o snack. Gli unici a fare eccezione sono quelli che contengono appunto del miele. Il secondo punto sottolinea l’importanza di seguire un’alimentazione equilibrata, ispirata alla dieta mediterranea, oltre che di concedersi attività fisica regolare. Già da questo si evince che l’eventuale dimagrimento non è causato dal "miracoloso" cucchiaino di miele prima di andare a dormire, bensì dal regime ipocalorico privo di sgarri.