Le erbe aromatiche più efficaci per dimagrire, naturali e benefiche

Le erbe aromatiche sono perfette alleate naturali della bellezza e della linea: ottime per dimagrire, in aggiunta a piatti dietetici, sono l'ideale per rendere le nostre pietanze saporite: basta utilizzarle in quantità maggiore rispetto al sale che al contrario fa male alla salute e favorisce la ritenzione idrica. Con proprietà drenanti e sgonfia pancia, ecco le erbe aromatiche più efficaci da impiegare durante la dieta.

Alloro

L’alloro vanta un elevato contenuto di oli essenziali presenti sia nelle foglie che nelle bacche. Si tratta di un digestivo naturale, tra i più efficaci in natura. Combatte il gonfiore addominale perché favorisce l’espulsione dei gas dall’apparato gastrointestinale. Ha proprietà antiossidanti molto potenti, derivate dalla presenza di limonene e vitamina C. Rafforza il sistema immunitario perché la vitamina C ha effetti anti-virali. Favorisce la guarigione delle ferite. Le foglie di alloro fresche sono ricche di vitamina A, che a sua volta serve per la salute di vista, pelle e mucose. Le foglie contengono anche le vitamine del gruppo B, che aiutano a trasformare il cibo assunto in energia, migliorando l’efficienza del metabolismo. L’alloro è inoltre ricco di sali minerali quali potassio, rame, calcio, manganese, ferro, selenio, zinco e magnesio. Vanta anche proprietà astringenti e diuretiche.

Prezzemolo

Il prezzemolo ha delle proprietà drenanti e diuretiche e contribuisce a facilitare lo smaltimento dei liquidi in eccesso. Ideale quindi per perdere peso, è anche un valido alleato dei nostri reni e dell’apparato urinario, che con esso è più protetto dal rischio di contrarre infezioni.

Timo

Il timo ha proprietà digestive, antisettiche, antinfiammatorie e antibatteriche. L’infuso di timo, inoltre, può essere utilizzato per fare dei gargarismi e alleviare così le infiammazioni gengivali e il mal di gola. È diffusissimo anche in cucina, per insaporire secondi piatti e ortaggi, e non meno importante: è utile contro il gonfiore addominale.

Cardamomo

Il cardamomo è una spezia prodotta dai baccelli delle varie piante della famiglia dello zenzero. I baccelli del cardamomo, sono a forma di fuso e hanno una sezione trasversale triangolare. I baccelli contengono un numero di semi, ma l'intero baccello di cardamomo, può essere usato intero o macinato. I semi sono piccoli e neri, mentre i baccelli si differenziano per colore e dimensioni per specie. Semi o baccelli di cardamomo sono talvolta masticati per rinfrescare l'alito e come aiuto digestivo, nella medicina cinese e ayurvedica. Il cardamomo ha vari usi attribuiti alla medicina tradizionale. Ha dimostrato di aiutare a ridurre la pressione sanguigna e gestire la glicemia, grazie ai suoi alti livelli di magnesio. Esso stimola all’attivazione del metabolismo e i processi che bruciano i grassi.

Melissa

La melissa è efficace contro la gastrite, grazie alla sua azione calmante. Inoltre, riduce i dolori addominali, agisce contro diarrea e colite, favorisce la digestione e apporta benefici anche in caso di colon irritabile. Bere una tisana a base di melissa favorisce la diuresi, aiuta a contrastare la cellulite e a combattere gli inestetismi dovuti alla ritenzione idrica. Aiuta a perdere peso perché riduce gli attacchi di fame nervosa dovuti a stress e ansia.