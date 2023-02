Arriva la farina che mantiene sazi più a lungo (e abbassa la glicemia)

Dopo la farina di grillo, arriva la farina cellulare di ceci che mantiene sazi più a lungo e abbassa i livelli di glucosio nel sangue. Il nuovo prodotto, studiato per 'arricchire' il pane bianco, sembra in grado di ridurre il rischio di obesità e diabete, e per questo si propone come alternativa più sana alla farina di frumento (grano). E’ noto che i legumi - come ceci, lenticchie e fagioli - aiutino a tenere sotto controllo il peso e a ridurre il rischio di malattie cardiache: questi effetti benefici sono dovuti alla capacità delle cellule vegetali, presenti nei legumi cotti, di resistere al processo digestivo.

Ora, grazie a un innovativo metodo di produzione alimentare, un gruppo di scienziati della School of Life Course and Population Sciences e del Quadram Institute (nel Regno Unito), è riuscito a creare una farina a cellule vegetali intere che conserva la struttura della fibra alimentare dei legumi, preservandone tutti gli effetti benefici. Nello studio si è visto come l'aggiunta di questa farina al pane bianco ha aumentato significativamente il rilascio di segnali di sazietà dall'intestino al cervello, rendendo le persone sazie più a lungo. "In un momento in cui siamo tutti incoraggiati ad aumentare il nostro apporto di fibre - ha affermato il ricercatore Peter Ellis - questa ricerca evidenzia l'importanza della forma fisica della fibra, come pareti cellulari intatte, nel rallentare la digestione dell'amido, migliorare i livelli di glucosio nel sangue e simulare gli ormoni della sazietà che ci aiutano a sentirci sazi". I risultati sono stati pubblicati sull'American Journal of Clinical Nutrition.

Lo studio

Per testare gli effetti del nuovo prodotto sulla sensazione di pienezza, sugli ormoni che regolano la pienezza, sui livelli di insulina e di zucchero nel sangue, i ricercatori hanno fatto mangiare a 20 persone sane, porzioni di pane bianco arricchito con lo 0%, il 30% e il 60% di farina cellulare di ceci (utilizzata al posto della farina di frumento). Il pane è stato insaporito con della marmellata senza zuccheri aggiunti.

La farina mantiene più a lungo il senso di sazietà

Secondo quanto riferito dai partecipanti allo studio, il pane arricchito con farina cellulare di ceci ha reso i volontari più sazi più a lungo. Le analisi del sangue hanno poi spiegato che questo effetto era dovuto a un aumento del rilascio di ormoni intestinali (anoressizzanti) che promuovono la sazietà.

La farina abbassa la glicemia

Dalle analisi del sangue è anche emersa una riduzione della glicemia. Il pane con il 30% di farina di ceci cellulare ha ridotto i livelli di glucosio nel sangue fino al 40%, rispetto al pane di farina di grano bianco. Un calo simile è stato osservato anche con il consumo di pane con il 60% di farina di ceci. Secondo gli autori, questo effetto è dovuto alla più lenta degradazione dell'amido nella farina cellulare di ceci durante la digestione. In definitiva, i risultati dello studio suggeriscono come l'aggiunta di una miscela cellulare di ceci nelle ricette commerciali del pane potrebbe contribuire a ridurre il rischio di obesità e di diabete di tipo 2.

"Siamo rimasti colpiti dai risultati che abbiamo visto in individui sani - ha affermato il primo autore Balazs Bajka -. Ora vorremmo vedere come il nostro pane cellulare con farina di ceci può aiutare nella gestione del peso corporeo o del diabete in studi di intervento dietetico su larga scala con persone che soffrono di queste condizioni".

La farina potrebbe 'arricchire' anche altri tipi di alimenti

Questo studio è il primo a dimostrare come l'uso della farina di legumi a cellule intere nel pane ha il potenziale per migliorare i modelli dietetici destinati alla prevenzione e al trattamento delle malattie cardiometaboliche. Pertanto, i ricercatori vorrebbero utilizzare lo stesso approccio per migliorare gli effetti metabolici e di sazietà anche di altri prodotti alimentari quotidiani.

"Sappiamo da tempo - ha affermato la ricercatrice Cathrina Edwards - che la struttura del cibo può avere un grande impatto sul suo valore nutrizionale. Questo studio è un esempio promettente di come le nuove strutture degli ingredienti possano essere utilizzate con successo per migliorare gli effetti metabolici e di sazietà dei prodotti alimentari quotidiani. Ci auguriamo che i nostri risultati attirino l'interesse dei produttori di alimenti che cercano di migliorare le credenziali salutistiche dei loro prodotti".