Giornata Mondiale del Cioccolato: i segreti per conservarlo e due ricette golosissime per un'estate fresca e gustosa!

Il 7 luglio gli amanti del cioccolato di tutto il mondo festeggiano la Giornata Mondiale del Cioccolato. Questa ricorrenza commemora il cioccolataio inglese Joseph Fry che, nel 1847, creò la prima tavoletta di cioccolato.

Simona Solbiati, Maîtres Chocolatier, ci racconta: “Il cioccolato è da sempre la mia grande passione e il mio lavoro un sogno che è diventato realtà. Amo creare sapori unici e dare valore all’eccellenza della materia prima che utilizzo. Esistono molte varietà di cioccolato, tutte molto diverse fra loro, bisogna conoscerne tutte le caratteristiche per ottenere prodotti sempre nuovi per gusto e consistenza.”

Differenze tra cioccolato fondente, al latte e bianco

Il cioccolato fondente contiene almeno il 45% di pasta di cacao e il 28% di burro di cacao. Per il cioccolato extra fondente, la percentuale di cacao varia tra il 75% e il 90%.

Il cioccolato al latte ha un gusto più dolce, con una percentuale di cacao tra il 25% e il 30%, insieme a burro di cacao, zucchero e latte in polvere.

Il cioccolato bianco, pur non essendo un vero cioccolato, contiene burro di cacao, latte, zucchero e vaniglia, ed è molto amato dai bambini per le sue applicazioni in praline e decorazioni colorate.

Come conservare il cioccolato d'estate

Il caldo estivo non deve rappresentare un motivo per rinunciare al cioccolato che andrebbe conservato tra i 13° e i 19° gradi. Quando la temperatura è troppo alta infatti il burro di cacao contenuto nel cioccolato si sciogli e provoca la cosiddetta “fioritura” che, non ne compromette il gusto, ma risulta antiestetica e poco invitante. La stessa cosa succede quando l’umidità è eccessiva, in quanto gli zuccheri contenuti nel cioccolato tenderanno a salire cristallizzandosi in superficie.

Ecco allora qualche informazione utile e qualche trucchetto per mantenere intatta la bontà del cioccolato e delle creme spalmabili, anche in estate:

Non conservare il cioccolato in frigorifero, potrebbe assorbire odori e alterare il sapore.

Riporlo in un luogo fresco, ideale una dispensa lontano da fonti di luce e calore.

Freezer come ultima risorsa - se la quantità di cioccolato da conservare è troppa e l’estate particolarmente calda, un’opzione è quella di ricorrere al freezer, certamente migliore del frigorifero, con l’accortezza di tenerlo ben isolato: incartare il cioccolato in fogli di alluminio e porlo in un contenitore ben chiuso. Scongelarlo gradualmente in frigorifero per una notte e poi lasciarlo fuori dal frigo per due ore prima di consumarlo. La cosa fondamentale è evitare gli sbalzi di temperatura.

Ultimo consiglio goloso: utilizzare il cioccolato e le creme spalmabili presenti in casa per realizzare dei golosi dolci estivi!

Dolci estivi al cioccolato: 2 ricette fresche e golose

Vediamo quindi insieme due ricette fresche e golose pre preparare degli irresistibili dolci estivi al cioccolato.

Ciliegie ricoperte di cioccolato

Persone 8/10

Ingredienti:

300 gr ciliegie (varietà consigliata: durone)

200 gr. di cioccolato fondente o al latte

100 gr. di zucchero

Si parte spezzettando il cioccolato, poi lo si raccoglie in una piccola casseruola per farlo fondere sul fornello a fiamma molto bassa o a bagnomaria. Lavare le ciliegie, versare in un altro contenitore un po' di acqua e lo zucchero: fare sciogliere a fiamma bassa e poi unire le ciliegie. Lasciare cuocere il tutto per cinque minuti, senza arrivare a ebollizione, versate in uno scolapasta e fate sgocciolare le ciliegie. ù

A questo punto prendete i frutti uno alla volta, dalla parte del picciolo e immergerli parzialmente nel cioccolato fuso. Lasciare asciugare le ciliegie ricoperte di cioccolato su una griglia per qualche minuto. Oltre alle ciliegie ricoperte di cioccolato, ci sono varie possibilità per guarnire in questo modo la frutta. Il procedimento appena descritto può infatti anche essere utilizzato con le fragole.

Torta cioccolato e lamponi

Persone 8/10

Tortiera 24 cm. (con cerchio apribile)

Tempo 40’ + raffreddamento

Senza forno

Ingredienti della base

Biscotti Digestive 350 gr.

Burro 120 gr.

Ingredienti farcitura:

Confettura o coulis di lamponi 250 gr.

Ingredienti ganasce:

Cioccolato fondente 70% 400 gr.

Colla di pesce 1+½ foglio grande

Ingredienti decorazione:

Lamponi freschi 250 gr.

Codette di cioccolato fondente

Preparazione base torta:

Sciogliere il burro e incorporare i biscotti tritati finemente sino a raggiungere un composto omogeneo. Foderare la tortiera con la carta da forno e stendere il composto sul fondo premendolo e livellandolo con l’aiuto di un cucchiaino. Porre la tortiera nel frigorifero a raffreddare per circa 20’.

Preparazione ganasce:

Scaldare la panna sino a portarla a ebollizione. Toglierla dal fuoco e incorporare il cioccolato e la colla di pesce, precedentemente ammorbidita, sino a ottenere una crema fluida e lucida. Riprendere la torta dal frigorifero e stendere la confettura o la coulis di lamponi sulla base. Versare sopra la ganasce. Lasciare riposare in frigorifero per circa 60’. Una volta estratta dal frigorifero, aprire la tortiera e spennellare il bordo della torta con le codette di cioccolato. Terminare decorando con i lamponi freschi.