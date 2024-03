Le Ricette del Convento: il libro sui sapori autentici dalla tradizione italiana

Sull’onda della popolarità ottenuta con il programma “Le Ricette del Convento” trasmesso su Food Network con i tre monaci dell’abbazia benedettina di San Martino delle Scale – don Anselmo, narratore e aiutante in cucina; don Salvatore ottimo cuoco, e don Riccardo, ugola d’oro e responsabile dell’assaggio – nasce l’idea di raccogliere parte delle loro ricette nel libro "Le Ricette del Convento", che valorizza la ricca gastronomia monastica e, in particolare, siciliana. Autentici piatti del passato, ma perfetti anche per i nostri giorni, per farsi avvolgere dal profumo unico di tradizione e devozione.

Un viaggio nel tempo e nel gusto che ci porta alla scoperta di antiche delizie, ma senza dimenticarsi dello spirito. Perché "Le Ricette del Convento" non sono solo una valida guida ai fornelli, ma soprattutto ci insegnano che la pietanza appella anche ad altro: al grande patrimonio isolano e monastico dove hanno piena cittadinanza la cultura, la storia, il costume e, di riflesso, la religiosità e la spiritualità. Spiritualità che si esprime anche attraverso la cucina, dove ogni piatto è un’offerta, un regalo che riflette la gratitudine per i doni della terra e la generosità divina, da condividere con i fratelli.

Le Ricette del Convento: un mix di tradizione e modernità

Tante le specialità, dolci e salate, tramandate nei secoli dalle sapienti mani dei monaci, che valorizzano i prodotti del territorio e l’arte del riciclo: dal riso quaresimale ai maccheroni alla garibaldina, dal falsomagro alle scaloppine alla birra, dal fritto di latte al gelo di cannella.

Le Ricette del Convento non è solo un libro di cucina, ma un vero e proprio viaggio alla scoperta di sapori antichi e genuini, custoditi gelosamente tra le mura dei conventi italiani. Attraverso le pagine di questo volume, ci immergiamo in un mondo fatto di ingredienti semplici e di ricette tramandate di generazione in generazione, frutto di una sapienza culinaria unica e preziosa.

Un libro per tutti gli appassionati di cucina

Le Ricette del Convento si rivolge a tutti gli appassionati di cucina, dai più esperti ai principianti. Le ricette sono spiegate in modo chiaro e dettagliato, con un linguaggio semplice e accessibile. Inoltre, il libro è arricchito da splendide fotografie che illustrano i piatti finiti e i vari passaggi della preparazione.

Il libro offre un'ampia varietà di ricette, adatte a ogni occasione, dagli antipasti ai primi e ai secondi piatti, e dedica un'ampia sezione ai dolci, con ricette semplici e golose come i biscotti ricci e il fritto di latte.

Chi sono i monaci delle Ricette del Convento?

Il libro è frutto del lavoro di tre monaci di Monreale: Don Anselmo Lipari, decano originario di Alcamo e professore di Teologia morale e Teologia spirituale; don Salvatore Pellegrino, il cuoco, originario di Belpasso e diplomato all’Istituto alberghiero e studia Teologia a Palermo; don Riccardo Tumminello, il vocalist, di Monreale e studente di Teologia.

Dove trovare il libro Le Ricette del Convento

Il libro “Le Ricette del Convento” è disponibile in tutte le librerie e online su Amazon.

Le Ricette del Convento è un libro prezioso per tutti gli appassionati di cucina e di storia. Un volume che ci permette di conoscere la tradizione culinaria italiana e di assaporare dei piatti semplici e genuini, preparati con ingredienti freschi e di stagione.