Per fare aperitivo, un intermezzo, accompagnare formaggi o salumi, un bicchiere di bollicine o un cocktail, da portare a casa degli amici per non presentarsi a mani vuote oppure da regalare a chi, del dolce, non vuole proprio saperne: il panettone salato è la risposta a questi interrogativi. Una nicchia della nicchia che però ha qualche interessante interprete che, giocando con gli ingredienti, porta sul mercato grandi lievitati fuori dal coro che prendono qualche volta il posto dei panettoni gastronomici. Ecco la nostra selezione per il Natale 2023.

Panettone con speck, cipolla e formaggio

Lo realizza Dolcevita, pasticceria e caffetteria in provincia di Udine, precisamente a Codroipo. Proprio da qui arriva il panettone salato nel formato da 500 grammi, realizzato con speck D’Osvaldo, cipolla rossa di Capasso, formaggio della Latteria Pradis di Sopra. Proprio per la sua capacità di raccontare il territorio, ha ricevuto il bollino “Io sono Friuli Venezia Giulia”. Prezzo: 25€. Sito web.

Panettonissimo con mortadella e parmigiano reggiano

Lo realizza a Bologna Forno Brisa. Il panettonissimo salato contiene mortadella artigianale e parmigiano reggiano. Si vende nella confezione da 800 grammi in una scatola tutta rosa che ricorda l’interno di una mortadella. Prezzo: 42€. Sito web.

Panettone al parmigiano reggiano di Fantuzzi

Disponibile in due pezzature, quella da 400 o da 600 grammi, il panettone del Panificio Fantuzzi in Emilia è un omaggio al parmigiano reggiano, presente all’interno dell’impasto lievitato 48 ore. Si può comprare direttamente dal sito web. Prezzo: 16 o 25€ a seconda della grandezza. Sito web.

Il panettone Lucanus con salsiccia pezzente

Firmato dallo chef Andrea Gnoni e disponibile sul suo shop online, questo panettone si presenta come un omaggio alla Basilicata, non a caso si chiama Lucanus. Infatti è realizzato all’interno con Salsiccia pezzente lucana Presidio Slow Food e caciocavallo podolico prodotto in Basilicata. Si presenta nel formato da 500 grammi. Prezzo: 21€. Sito web.

Il panettone con gocce di ‘nduja

È preparato dal pasticciere Marco Macrì e non è né propriamente dolce né spiccatamente salato. La sua forza sta proprio nell’incrocio delle due note gustative, oltre che nel nome, ‘Ndujattone. All’interno dell’impasto, realizzato come quello di un normale panettone, ci sono gocce di ‘nduja di Spilinga. Si presenta (di solito) nel formato da 1kg. Prezzo: 40€. Sito web.

Il panettone salato con olive, pomodori secchi e funghi

Questo panettone salato è estremamente ricco e realizzato sulla base di un impasto salato arricchito da olive taggiasche, pomodori secchi, carciofini e funghi. Dietro la lavorazione c’è la pasticceria Mazzari di Padova. Sulla superficie poi, è ricoperto di semi di sesamo. Disponibile sia nella versione da 400 che da 900 grammi. Prezzo: 14,50€-29,50€. Sito web.

Il panettone salato con pomodori secchi, basilico e origano

Dal gusto spiccatamente mediterraneo, questo panettone salato viene realizzato da Fratelli Sicilia. All’interno della preparazione troviamo Olio Extra Vergine di oliva, pomodori secchi, origano e basilico, tutti prodotti siculi confluiti nella preparazione. Si presenta nella pezzatura da 450 grammi. Prezzo: 18,99€. Sito web.

Il panettone salato con capperi, pomodori e pecorino

Dal laboratorio de L’Aquila che si occupa di dolci e di liquori, Artemisia, ecco arrivare un panettone salato con ingredienti mediterranei. Dentro alla pezzatura da 1 kilogrammo troviamo infatti: capperi, pomodorini secchi, pecorino romano Dop e origano. Viene venduto in un particolare sacchetto di carta-pane chiuso con spago e cartiglio. Prezzo: 28,50€. Sito web.

