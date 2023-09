Perchè il caffè fa andare in bagno

I grandi bevitori di caffè conoscono molto bene l’effetto lassativo che può avere questa bevanda. Secondo l’American Chemical Society, 3 persone su 10 sentono l'esigenza di andare in bagno dopo il caffè della mattina. Questo desiderio non è un caso, una semplice sensazione, ma un effetto che ha una spiegazione scientifica chiara, ma solo in parte. E’ vero che qualsiasi liquido aiuta a stimolare i movimenti intestinali ammorbidendo le feci e facilitandone il passaggio, ma a quanto pare il caffè stimola la defecazione anche per altri motivi. A dimostrarlo diverse ricerche scientifiche che hanno indagato la correlazione fra consumo di caffè e necessità immediata di andare in bagno.

Il caffè stimola l'intestino al pari di un pasto

Uno studio pubblicato sull’European Journal of Gastroenterology & Hepatology ha indagato gli effetti del caffè sull’attività motoria delle colon di 12 soggetti sani. Per farlo i ricercatori hanno eseguito la manometria (consiste nell'introduzione per via rettale di un sondino del diametro circa di 0,5 cm munito di un palloncino, che viene gonfiato alla fine dell'esame per valutare la capacità rettale). Dopodichè i volontari hanno ricevuto nell’arco di 10 ore, in ordine casuale, del caffè nero colombiano (contenente 150 mg di caffeina), del caffè decaffeinato o dell'acqua, e un pasto da 1000 kcal. I ricercatori hanno quindi analizzato gli effetti di ciascuno ‘stimolante’ sul colon, e visto che il caffè contenente caffeina, il caffè decaffeinato e il pasto avevano causato una maggiore movimento delle pareti intestinali (peristalsi), con conseguente espulsione delle feci, rispetto all'acqua. Hanno quindi concluso che il caffè contenente caffeina stimola l'attività motoria del colon come fa un pasto. Ciò suggerisce che la caffeina svolge un ruolo centrale nello stimolare i movimenti intestinali, anche se potrebbe esserci qualche altra sostanza nel caffè che agisce sull’intestino, dato che il decaffeinato ha mostrato nello studio un effetto stimolante più blando rispetto al caffè con caffeina, ma più forte dell’acqua.

Un altro studio ha monitorato la funzione anorettale dopo l’assunzione di caffeina, e fornito ulteriori prove del suo potere stimolante. In particolare ha dimostrato che il consumo di caffeina provoca un desiderio precoce di andare in bagno poiché causa contrazioni dello sfintere anale, muscolo involontario che circonda il retto.

Sia il caffè normale che quello decaffeinato aumentano il rilascio di gastrina

Un altro studio ha riscontrato, dopo il consumo di caffè con caffeina e di caffè decaffeinato, un aumento della gastrina, ormone che regola la produzione di acidi nello stomaco durante il processo digestivo. Dopo che 10 volontari sani hanno bevuto una tazza di caffè contenente 10 g di zucchero e 100 ml di caffeina, i livelli sierici totali di gastrina hanno raggiunto il picco dopo 10 minuti e sono tornati ai valori basali entro 30 minuti. Al contrario, dopo che il gruppo di controllo ha bevuto 100 ml di acqua zuccherata sono stati osservati aumenti occasionali e casuali della gastrina sierica non statisticamente significativi. "Con questo studio - hanno detto i ricercatori - abbiamo dimostrato che sia il caffè normale che quello decaffeinato stimola il rilascio dell'ormone gastrina che aiuta la digestione, "velocizzando" quindi i movimenti dello stomaco".

Tuttavia, il meccanismo alla base di ciò rimane ancora poco chiaro. "Né la distensione, né l’osmolarità, né il contenuto di calcio, né di aminoacidi della soluzione di caffè - hanno concluso i ricercatori - possono spiegare questa proprietà, che dovrebbe essere attribuita a qualche altro ingrediente non ancora identificato. Una proprietà che viene persa almeno parzialmente durante il processo di eliminazione della caffeina".