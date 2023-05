Come prepararsi alla prova costume? Iniziamo con la dieta detox

La prova costume si avvicina e molti di noi sentono la necessità di affrontarla al meglio. Di solito, la prima cosa che ci viene in mente è seguire una dieta rigorosa e dedicarci a lunghe sessioni di allenamento. Questa situazione si ripete implacabile ogni anno. Tuttavia, per ottenere risultati tangibili dal punto di vista estetico, è fondamentale iniziare con una depurazione interna per eliminare le tossine accumulate a causa di una dieta scorretta e uno stile di vita poco salutare.

È davvero utile la dieta detox?

Secondo alcuni studi scientifici condotti da esperti come Yoshinori Ohsuni (biologo, premio Nobel per la Medicina nel 2016), Valter Longo (biochimico, leader mondiale negli studi sull'invecchiamento) e Patrizio Hermes Barbon (pediatra e consulente nutrizionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori), la pulizia interna del nostro organismo è fondamentale per ripristinare la vitalità, la salute e migliorare l'aspetto estetico/funzionale. In base a queste ricerche, è stato sviluppato il programma "9 + 21... 30 giorni per la vita", che si basa principalmente su un percorso nutrizionale detossinante.

Secondo Stefano Lenzi, CEO di Dermaclinique, ci nutriamo di cibi "artificiali", prodotti industrialmente, trasformati, raffinati, denaturati, insaporiti chimicamente, pastorizzati, cotti, addolciti o resi commestibili in modo incompatibile con la nostra fisiologia intestinale, enzimatica e digestiva. Questi aspetti danneggiano il nostro organismo e non dovrebbero essere sottovalutati se vogliamo ottenere risultati ottimali da tutti i punti di vista.

“Prima di iniziare una dieta tradizionale o riequilibrare la nostra alimentazione a lungo termine, è necessario iniziare con una dieta detox. Detossinare, dimagrire, educare e disciplinare la nostra vita sono azioni necessarie per ripristinare un equilibrio compromesso per varie ragioni. Sia che si tratti di perdere peso che di migliorare l'aspetto estetico localizzato, è sempre necessario iniziare con una pulizia interna eliminando scorie, tossine e liquidi in eccesso per beneficiare di tutto l'organismo. Questo è sicuramente il modo migliore per riavviare il corpo, rafforzare il sistema immunitario, migliorare la qualità del sonno, aumentare l'assorbimento di vitamine e minerali e migliorare la salute della pelle e dei capelli”, chiarisce il dottore.

Le "scorie" accumulate nel nostro corpo, infatti, possono essere la causa di allergie, aumento di peso, colorito spento, eczemi, acne, rinite e sinusiti ricorrenti, infezioni all'orecchio, problemi digestivi, problemi immunitari o persino depressione. In parole semplici, la dieta detox non solo purifica il corpo dall'interno, ma aiuta anche a perdere peso.

Ma, tornando alla "prova costume", in che modo la dieta detox ci aiuta veramente a tornare in forma? Oltre ai vantaggi già menzionati, la disintossicazione consente di combattere la cellulite e la ritenzione idrica, riducendo i grassi cattivi presenti nella nostra dieta. È importante sottolineare che quando abbiamo adipe e/o cellulite, ci sono anche infiammazioni nei tessuti. Pertanto, pulire l'intestino, il fegato, i reni e disinfiammare i tessuti diventa di primaria importanza per ottenere risultati estetici e migliorare lo stato di salute complessivo.

La dieta detox è un programma che esiste da molto tempo, ma solo recentemente è diventato molto popolare. Come afferma il CEO di Dermaclinique, il nostro corpo è naturalmente predisposto per eliminare le tossine. I reni, il fegato, il sistema digestivo, la pelle e i polmoni sono organi emuntori, il che significa che la loro funzione principale è quella di eliminare le tossine dal corpo. Purtroppo, a causa della dieta moderna, questi organi si saturano e non sono più in grado di eliminare tutte le tossine presenti nel nostro organismo. Tuttavia, possiamo aiutare il nostro organismo in modo naturale apportando semplici modifiche allo stile di vita.

Queste strategie possono aiutare a rinnovare il nostro sistema di disintossicazione naturale.

Quando è il momento migliore per iniziare una dieta detox?

È possibile seguire un programma di disintossicazione in qualsiasi momento, almeno due volte l'anno. Tuttavia, è consigliabile scegliere un periodo di 9 giorni lontano da eventi speciali, situazioni o tentazioni particolari come feste, matrimoni o vacanze, per iniziare la disintossicazione. I primi 9 giorni saranno focalizzati sulla detossinazione dell'organismo, la pulizia dell'intestino, della pelle, il miglioramento delle funzioni vitali, la perdita di peso e dei centimetri, oltre a fornire maggiore energia e buonumore. Nei successivi 21 giorni, si proseguirà con la disintossicazione, consolidando la perdita di peso, migliorando l'estetica generale e contrastando l'invecchiamento precoce.

Qual è la causa del sovrappeso, dell'obesità, degli inestetismi e dell'invecchiamento precoce?

Secondo Stefano Lenzi, è dovuto alla presenza di tossicosi metabolica, ovvero un tessuto connettivo impregnato di tossine che non riescono ad essere eliminate dall'organismo. Questo stato non solo comporta una degenerazione infiammatoria con rischi importanti per la nostra salute, ma riduce anche la sintesi del collagene, influenzando l'elasticità della pelle e la bellezza estetica complessiva. La migliore sinergia per riequilibrare il corpo e l'organismo è combinare programmi detossinanti e dimagranti, supportati da integratori alimentari funzionali e un'educazione alimentare sana e consapevole, associati a trattamenti estetici avanzati.

Gli alimenti da preferire nella dieta detox

Il dottore suggerisce l'assunzione di integratori e tisane che stimolino il metabolismo, riequilibrino le funzioni fisiologiche, aiutino il fegato nella depurazione, migliorino la digestione e le attività biologiche, riducendo la sensazione di pesantezza e gonfiore addominale. Alcuni ingredienti consigliati includono Guaranà, Mate, Inulina, semi di cola, Curcuma, Cardo Mariano, Fumaria e vitamine B6, B2 e B1. Le tisane possono contenere ingredienti come Miele, Carciofo, Cardo Mariano, Rafano, Tarrasaco, Mela, Mannitolo, Glicerolo, Rabarbaro, Frangula, Senna e Inulina. È anche molto importante praticare attività fisica per favorire lo smaltimento delle tossine.

Una domanda comune è se si sperimenti fame o affaticamento durante la dieta detox. Secondo Lenzi, non è affatto così. Al contrario, ci si sentirà meno stressati, più concentrati, equilibrati, felici e entusiasti della propria vita.

In conclusione, la preparazione alla prova costume richiede una depurazione interna per eliminare le scorie e le tossine accumulate a causa di cattive abitudini alimentari e uno stile di vita poco salutare. La dieta detox è un metodo efficace per ripristinare la vitalità, la salute e il recupero estetico/funzionale. Eliminando le tossine e promuovendo la disintossicazione dell'organismo, è possibile ottenere risultati estetici tangibili e migliorare il benessere generale. È importante seguire un programma detox adeguato, supportato da integratori e tisane specifici, nonché da un'adeguata attività fisica. Seguendo queste strategie, è possibile affrontare la prova costume in modo più positivo e raggiungere gli obiettivi di forma fisica desiderati.