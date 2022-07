Quante banane mangiare (a settimana) per ridurre il rischio di tumore

L'amido resistente contenuto nelle banane (acerbe ma non troppo) può ridurre di oltre la metà il rischio di sviluppare un’ampia gamma di tumori ereditari. A dimostrarlo un recente studio dell’Università di Newcastle, e pubblicato su Cancer Prevention Research, rivista dell'American Association for Cancer, dal quale è emerso che l’assunzione quotidiana di una dose di 30 mg di amido resistente (noto anche come fibra fermentescibile) per due anni, non influenza lo sviluppo a lungo termine di tumori all’intestino, ma può ridurre della metà i tumori in altre parti del corpo. A beneficiarne maggiormente sono le neoplasie che si sviluppano in esofago, stomaco, vie biliari, pancreas e duodeno.

"Abbiamo scoperto - ha spiegato il professor John Mathers, professore di nutrizione umana e autore dello studio - che questo l’amido resistente riduce una serie di neoplasie di oltre il 60%. L'effetto era più evidente nella parte superiore dell’intestino. Questi risultati sono molto importanti in quanto i tumori del tratto gastrointestinale superiore sono difficili da diagnosticare e spesso non vengono rilevati precocemente”.

Lo studio

Lo studio ha interessato circa 1000 persone con la sindrome di Lynch, una condizione ereditaria che espone a un rischio maggiore di sviluppare determinati tipi di cancro prima dei 50 anni. Di queste, 463 hanno ricevuto ogni giorno per quattro anni 30 g di amido resistente (sottoforma di integratore alimentare) e 455 partecipanti hanno ricevuto per lo stesso tempo il placebo. Dopo un follow-up di 20 anni, i ricercatori hanno osservato che tra i due gruppi non c'era alcuna differenza in termini di incidenza del cancro del colon-retto, mentre nel gruppo che aveva ricevuto l’amido resistente vi erano meno persone con tumori ereditari non colonrettali (n = 27) rispetto al gruppo placebo (n = 48).

L’amido resistente riduce del 60% le probabilità di sviluppare alcuni tumori

I risultati hanno dunque confermato l'effetto protettivo dell’amido resistente contro i tumori non del colon-retto. Questi effetti protettivi si sono dimostrati particolarmente evidenti per i tumori del tratto gastrointestinale superiore (5 diagnosi contro 21 diagnosi del gruppo placebo), compresi i tumori esofagei, gastrici, delle vie biliari, del pancreas e del duodeno. In conclusione, 30 g di amido resistente al giorno sembrano svolgere un sostanziale effetto protettivo contro i tumori non del colon-retto per i pazienti che hanno certa predisposizione.

"Quando abbiamo iniziato gli studi oltre 20 anni fa, pensavamo che le persone con una predisposizione genetica al cancro del colon potessero aiutarci a testare se potevamo ridurre il rischio di cancro con l'aspirina o l'amido resistente", ha affermato il professor John Burn dell'Università di Newcastle. ”I pazienti con sindrome di Lynch sono ad alto rischio in quanto hanno maggiori probabilità di sviluppare tumori, quindi è di vitale importanza scoprire che l’amido resistente può ridurre della metà il rischio di alcuni tipi di tumori”. “I risultati dello studio sono incoraggianti - hanno concluso i ricercatori - ma ora sono necessarie ulteriori indagini per consolidare le conclusioni”.

L’amido resistente fermenta nel colon e lo protegge

L’amido resistente è un carboidrato che “resiste alla digestione” cioè che non viene scomposto dagli enzimi digestivi né reso disponibile all’assorbimento. Riesce pertanto ad arrivare nell'intestino quasi completamente intatto, agendo come una fibra solubile e diventando cibo per i batteri “buoni” della flora intestinale. Questa sua funzione consentirebbe di regolare i livelli d’infiammazione e di altri processi legati allo sviluppo del tumore. L’amido resistente, infatti, fermentando determina la produzione di acidi grassi a catena corta, in particolare di butirrato, utile per la salute delle cellule del colon e che porta a un abbassamento del pH e a una forte riduzione dell’infiammazione.

Ma i suoi benefici non finiscono qui, secondo alcuni studi l’amido resistente migliora anche la sensibilità all’insulina, riduce i livelli di zuccheri nel sangue e l’appetito, aiuta a dimagrire e a mitigare i disturbi digestivi (ad esempio sembra utile per contrastare malattie infiammatorie intestinali, come la rettocolite ulcerosa e la Malattia di Crohn, ma anche la costipazione o la diarrea, oppure la diverticolite).

In quali alimenti si trova l’amido resistente

L’amido resistente è contenuto in:

banane (più è acerba e più ne contiene)

amido di patate (più viene cotto e più si riduce)

patate bianche (più vengono cotte e più si riduce)

legumi (fagioli, lenticchie, ceci)

riso Basmati

riso bianco ed integrale

frumento

mais.

In alternativa può essere assunto come integratore in polvere. La dose utilizzata nello studio era l’equivalente di una banana al giorno, verde, ma non troppo.