Quanti caffè al giorno dovresti bere per non ingrassare

E' noto che un consumo moderato di caffè (circa 3-4 tazze al giorno = 400 mg di caffeina) apporti numerosi benefici alla salute. I consumatori abituali sembrano avere un rischio più basso di sviluppare diverse patologie come malattie cardiovascolari e del fegato, diabete di tipo 2, ed alcuni tipi di cancro come quello al fegato e al colon-retto. Ora un nuovo studio internazionale, guidato dagli esperti di nutrizione della Harvard School of Public Health (Boston, Usa), ha dimostrato che questa bevanda pouò anche aiutare a prevenire il graduale aumento di peso. La ricerca è attualmente sottoposta a revisione paritaria.

Lo studio

I ricercatori hanno esaminato i dati di tre grandi studi condotti negli Stati Uniti: i due Nurses' Health Studies condotti dal 1986 al 2010 e dal 1991 al 2015 su oltre 230.000 infermieri, che indagano i rischi di malattie croniche nelle donne, e l'Health Professional Follow-up Study, condotto dal 1991 al 2014 su più di 50.000 professionisti sanitari di sesso maschile che indaga l'impatto della dieta sulla salute. I partecipanti a tutti e tre gli studi hanno completato un questionario di base ed un altro ogni quattro anni sul consumo quotidiano di cibo e bevande.

Combinando i set di dati, i ricercatori hanno analizzato i cambiamenti nel consumo di caffè correlati ai cambiamenti nel peso auto-riferito dai partecipanti con intervalli di 4 anni. L’obiettivo dello studio era capire se bere una tazza di caffè in più al giorno (senza o con l’aggiunta di zucchero, latte o un’alternativa non casearia) comportava un aumento di peso maggiore o minore rispetto a coloro che non avevano modificato la quantità di caffè consumati al giorno.

Un caffè in più al giorno previene l'aumento di peso

Secondo quanto riportato dai dati, in quattro anni gli infermieri avevano messo in media 1,2 kg/1,7 kg in più, mentre i professionisti sanitari avevano guadagnato in media 0,8 kg. Inoltre, è stato osservato dai ricercatori che chi aveva bevuto una tazza di caffè (con caffeina o decaffeinato senza zucchero) in più al giorno era aumentato di 0,12 kg (circa 30 gr) in meno in quattro anni rispetto a chi non aveva aumentato il consumo di caffè.

L’aggiunta di 1 cucchiaino di zucchero aveva comportato un aumento di peso leggermente maggiore (0,09 kg), mentre l'aggiunta di latte o di un'alternativa non casearia non aveva influenzato in modo significativo il cambiamento di peso. Queste associazioni erano più evidenti nei partecipanti più giovani e che avevano un indice di massa corporea più elevato.

Pro e contro dello studio

La ricerca si basa su un campione molto ampio, e su dati raccolti nel corso di diversi anni, tuttavia non dimostra l’associazione di causalità (cioè se l’assunzione di caffè sia la vera ragione della variazione di peso). Inoltre, i risultati relativi al peso sono stati molto modesti. Infine, l’analisi non ha considerato la variabilità della quantità di caffeina nel caffè, ma ha semplicemente ipotizzato una quantità standard per tazza.

In che modo il caffè può aiutare a prevenire l’aumento di peso

La caffeina è uno stimolante naturale capace di ridurre temporaneamente l'appetito e aumentare la soglia dell’attenzione. Questo può aiutare a sentirsi meno affamati per un breve periodo di tempo con una conseguente riduzione dell’apporto calorico. Alcune persone consumano caffè prima dell'esercizio fisico come stimolante per migliorare le prestazioni dell'allenamento: se un allenamento è più efficace, è possibile che venga spesa più energia. Tuttavia, si ritiene che il beneficio sia di breve durata, piuttosto che a lungo termine.

Tra le altre proprietà note della caffeina c’è anche l’effetto lipolitico. Se associata a una dieta ipocalorica e a un’attività fisica regolare, il caffè può accelerare il metabolismo e aiutare il corpo a bruciare grassi. Tuttavia, questo effetto è relativamente piccolo e non può essere un sostituto adeguato di un’attività fisica regolare e di una dieta sana. Infine, il caffè ha un lieve effetto diuretico, che può portare ad una temporanea perdita di acqua, peso che viene riacquistato rapidamente quando ci si reidrata. In conclusione, la perdita di peso può essere influenzata da vari fattori, non basta aggiungere un caffè in più alla dieta quotidiana. Tuttavia, alla luce di quest'ultimo studio, potrebbe comunque contribuire, seppur in maniera modesta, a prevenire l'aumento di peso, ma solo se lo si si associa a una dieta sana ed equilibrata e ad un'attività fisica regolare.