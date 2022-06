Quanto caffè bere al giorno per proteggere la salute dei reni

Il caffè è una delle bevande più consumate al mondo ma anche tra quelle con più benefici. Numerosi studi hanno dimostrato che alcuni suoi composti, tra cui caffeina, diterpeni e acido clorogenico, che si sviluppano dopo il processo di tostatura dei chicchi, sono un toccasana per salute. Il consumo abituale di caffè è, infatti, associato alla prevenzione delle malattie croniche e degenerative, tra cui il diabete di tipo 2, le malattie cardiovascolari e le malattie del fegato. Ora, un ampio studio dell’ARIC (Atherosclerosis Risk in Communities), ha dimostrato che chi consuma quotidianamente caffè, rispetto a chi non lo beve affatto, ha anche reni più sani e un rischio ridotto di malattie renali croniche, in particolare di danno renale acuto (AKI). I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Kidney International Reports.

Quali funzioni svolgono i reni

I reni oltre ad avere una funzione di depurare l’organismo dalle sostanze inutili e dannose (eliminate attraverso la pipì), e di regolazione della quantità di acqua e di sali presenti nell’organismo, contribuiscono anche ad altre importanti funzioni quali il controllo della pressione arteriosa, la formazione del sangue (ematopoiesi) e il metabolismo osseo. Quando questi organi non funzionano correttamente le sostanze di scarto tendono ad accumularsi nel sangue provocando uno stato di intossicazione e di squilibrio che possono causare altri importanti problemi di salute. Secondo numerosi studi, la caffeina (il composto del caffè più studiato), come anche altri suoi composti, hanno importanti effetti protettivi cardiorenali. In particolare, essendo potenti antiossidanti vegetali, migliorano l'infiammazione generalizzata e lo stress ossidativo, fattori chiave nello sviluppo dell’AKI (malattia renale acuta).

Lo studio

Partendo da questa ipotesi (il consumo abituale di caffè riduce il rischio di AKI), i ricercatori hanno condotto uno studio utilizzando i dati dell'Atherosclerosis Risk in Communities Study, un'indagine in corso sulle malattie cardiovascolari in quattro comunità statunitensi, relativi a 14.207 adulti, reclutati tra il 1987 e il 1989, con un'età media di 54 anni. I partecipanti sono stati intervistati sette volte in un periodo di 24 anni sul numero di tazze di caffè (220 gr circa) consumate al giorno: zero, uno, da due a tre o più di tre. Il consumo è stato poi confrontato con l’incidenza dell’AKI. Dei partecipanti il 27% non ha mai bevuto caffè; il 14% beveva meno di 1 tazza/giorno; il 19% beveva 1 tazza/giorno; il 23% beveva da 2 a 3 tazze/giorno; e il 17% beveva più di 3 tazze/giorno. Il consumo di caffè era più alto tra i maschi, gli individui di razza/etnia bianca, i fumatori e le persone senza una diagnosi di diabete.

Bere caffè ogni giorno riduce il rischio di sviluppare malattie renali

I risultati hanno mostrato che coloro che bevevano caffè ogni giorno avevano un rischio inferiore del 15% di AKI, con le maggiori riduzioni osservate nel gruppo che beveva da due a tre tazze al giorno ( un rischio inferiore del 22% - 23%). Inoltre, valutando i dati per ulteriori comorbidità – come pressione sanguigna, indice di massa corporea (BMI), stato del diabete, uso di farmaci antipertensivi e funzionalità renale – gli studiosi hanno osservato che i soggetti che bevevano caffè avevano un rischio inferiore dell’11% di sviluppare danno renale acuto rispetto a quelli che lo bevevano. Una maggiore assunzione di caffè potrebbe quindi rappresentare un'opportunità per la protezione cardiorenale attraverso la dieta.

"Sappiamo già che bere caffè regolarmente è stato associato alla prevenzione di malattie croniche e degenerative tra cui diabete di tipo 2, malattie cardiovascolari e malattie del fegato", ha affermato l'autore dello studio Chirag Parikh, direttore di la Divisione di Nefrologia e professore di medicina presso la Johns Hopkins University School of Medicine. "Ora possiamo aggiungere una possibile riduzione del rischio di AKI alla crescente lista di benefici per la salute della caffeina”.

Quali soggetti colpisce la malattia renale acuta

L'AKI, come descritto dalla National Kidney Foundation, è un "episodio improvviso di insufficienza renale o danno renale che si verifica entro poche ore o pochi giorni. Ciò provoca l'accumulo di prodotti di scarto nel sangue, rendendo difficile per i reni mantenere il corretto equilibrio dei liquidi nel corpo". Quando i reni non funzionano correttamente le sostanze di scarto tendono, infatti, ad accumularsi nel sangue provocando uno stato di intossicazione e di squilibrio che possono causare altri importanti problemi di salute.

L’AKI si può manifestare con una difficoltà nell’eliminare la quantità insufficiente di urina, gonfiore alle gambe e alle caviglie e intorno agli occhi, fatica, fiato corto, confusione, nausea, dolore al petto, e nei casi più gravi, convulsioni o coma. E - come chiarisce l'ISS - colpisce soprattutto gli anziani, i diabetici, le persone affette da ipertensione, i malati di cuore, i portatori di una malattia renale, gli individui con una patologia epatica, le persone con alti livelli di colesterolo nel sangue e i portatori della cosiddetta arteriopatia periferica.

Perché la caffeina migliora la funzione renale

I ricercatori hanno ipotizzato che la caffeina e altri composti del caffè abbiano questi effetti benefici sui reni perchè inibiscono la produzione di molecole che causano squilibri chimici e l'uso di troppo ossigeno nei reni. La caffeina, in particolare, aiuterebbe i reni a mantenere un sistema più stabile. "Infatti - ha dichiarato Parikh - una buona funzionalità renale e resistenza all'AKI, dipende da un costante apporto di sangue e ossigeno. Ma saranno necessari ulteriori studi che definiscano i possibili meccanismi protettivi del consumo di caffè per i reni, soprattutto a livello cellulare.