I regali di Natale perfetti per gli amanti del caffè

Che sia alle prime armi o già molto esperto in materia, il Natale potrebbe essere l’occasione perfetta per un regalo a tema caffè, che lega passione e utilità! Sono molte, infatti, le idee regalo da mettere sotto l’albero per gli amanti di questa bevanda, che spaziano tra diverse fasce di prezzo, e quindi adatte a tutte le tasche.

Ecco quindi la selezione dei 6 regali di natale perfetti per gli amanti del caffè selezionati direttamente da SCA Italy, l’associazione di categoria che si impegna a supportare tutta la filiera del caffè, creando una comunità globale, che mira non solo a valorizzare il caffè di qualità e mantenere elevati standard, bensì a rendere la catena del valore più sostenibile, dal punto di vista ambientale e sociale.

1) Caffè in grani

In genere, acquistabile online direttamente dal sito della torrefazione, il caffè in grani è la scelta ideale per chi ama gustare un caffè appena macinato, sentirne gli aromi e apprezzarne le caratteristiche uniche. Il caffè in grani, infatti, preserva i sapori autentici delle migliori varietà di caffè e rappresenta quindi un regalo perfetto per chi è pronto a provare un gusto nuovo nel caffè di tutti i giorni.

2) Macinacaffè manuali

Il macinacaffè è il regalo perfetto per un vero coffee lover. Può trasformarsi in un bellissimo oggetto di design, oltre alla sua funzione pratica, e la sua fascia di prezzo va dai 40 ai 300 euro circa, a seconda dello strumento che si sceglie e dell’uso che se ne intende fare. In questo caso, infatti, il prezzo è sinonimo di qualità, e per chi è già avvezzo alla pratica è bene optare per un prodotto più completo, anche se non mancano sul mercato le versioni più economiche per chi si sta avvicinando a questo mondo.

Tra le caratteristiche a cui prestare attenzione in un prodotto di questo tipo ci sono sicuramente le macine, che devono essere di acciaio, di ceramica o di altri materiali di qualità per evitare la formazione di ruggine, i sentori metallici e l’usura nel tempo. Possiamo aggiungere inoltre altri due aspetti apprezzabili quando si sceglie il prodotto: la facilità di regolazione della macinatura e quella dello smontaggio dei pezzi al fine di pulire correttamente il macinacaffè, elementi che ne denotano la qualità.

3) Moka

Un superclassico sempre molto apprezzato è la moka, regalo intramontabile adatto a tutti. Anche in questo caso ne esistono moltissime versioni sul mercato e per ogni fascia di prezzo, ma per provare ad assaporare al meglio il caffè è necessario fare attenzione al filtro della moka: se ha i fori piccoli, trattiene meglio le polveri sottili di caffè che potrebbero rendere la moka amara. Un altro dettaglio a cui fare attenzione nel tempo è la pulizia, oltre all’integrità di tutte le parti usurabili della moka.

4) Accessori per caffè filtro

Quando si parla di caffè filtro, ci si addentra nel mondo filtro & brewing, che valica quindi i confini dell’espresso. Proprio in questo mondo sono inclusi numerosi accessori, oltre che all’oggetto protagonista dell’estrazione, indispensabili per completare la preparazione della bevanda. Si tratta di filtri di tutti i tipi e forme, compatibili con i brewing tools, passando per le caraffe, le bilance e i bollitori per l’acqua con il caratteristico becco d’oca: questi accessori sono il regalo perfetto per chi naviga già da anni nel mondo del caffè e vuole consolidare sempre di più la sua conoscenza affinando la tecnica.

5) Caraffe per acqua filtranti

Per realizzare un buon caffè occorre partire da una buona acqua. Per questo motivo è importante avere in casa una caraffa per acqua filtrante, e quale occasione se non proprio il natale per regalarne una? In questo caso il prezzo medio varia dai 20 agli 80 euro, è adatto ad ogni livello di expertise in materia e si può ovviamente riutilizzare anche per gli usi domestici dell’acqua, slegati dal mondo del caffè.

6) Un grembiule da barista

Per sentirsi dei veri baristi, l’abito qui fa proprio il monaco! Di grande scena e soprattutto molto pratico e utile, il grembiule da barista è un regalo versatile e adatto a tutti, da sfoggiare con gli amici o semplicemente da soli in casa quando si macina il proprio caffè.