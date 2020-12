Crema pasticcera: come preparala alla perfezione e tre buonissimi dolci da realizzare

In questo momento difficile, in cui il rischio di farsi prendere da paure, noia e ansie è altissimo, possiamo provare a "sfruttare" il tempo a disposizione per scoprire, o riscoprire, passioni e capacità che magari non pensavamo di avere. La cucina, per tantissime persone, è indubbiamente una di queste: cucinare, infatti, aiuta a combattere lo stress e la depressione e ci aiuta a esplorare i nostri lati più artistici e creativi.

Abbiamo quindi selezionato 3 ricette di dolci a base di crema pasticcera, facili e veloci da realizzare e adatte a tutti, sia a chi ha esperienza sia a chi sta muovendo i primi passi nel mondo della cucina e della pasticceria. E tu, quale preferisci?

Crema pasticcera: la ricetta

Ingredienti:

500 ml latte

3 tuorli

70 g farina 00

120 g zucchero

vanillina, bacche di vaniglia o scorza di limone non trattato/biologico

In un pentolino, versa il latte, 2 cucchiai di zucchero dalla quantità a disposizione e l'aroma scelto (bacca di vaniglia/vanillina/scorza di limone) e fai riscaldare portando quasi a bollore.

Nel frattempo, in una ciotola lavora i tuorli d’uovo con lo zucchero rimanente, poi unisci la farina e mescola con una frusta, fino ad amalgamare bene il tutto.

A questo punto, preleva 2 mestoli di latte e diluisci il preparato a base di uova e farina; una volta ottenuto un composto liscio, senza grumi e liquido, versa il tutto nel pentolino, accendo il fuoco e cuoci la crema pasticcera fino a farla addensare. Attenzione, è importantissimo girare spesso la crema mentre si cuoce.

Quando la crema pasticcera è pronta, spegni il fuoco, elimina l'eventuale bacca di vaniglia o la scorza di limone e trasferisci la crema in una ciotola, coprendola con della pellicola trasparente.

Cestini di pasta frolla alla crema pasticcera

Ingredienti:

1 panetto di pasta frolla

crema pasticcera

guarnizioni (a scelta, zuccherini, ciliegine, frutta, cioccolata, ecc...)

Inizia stendendo sul piano da lavoro leggermente infarinato la frolla (altezza di circa mezzo centimetro), poi tagliala con un coppa pasta da 8 cm; a questo punto, imburra gli stampini per i cestini di frolla e foderali con i dischetti di pasta appena ottenuti, facendoli aderire bene.

Poni gli stampini su una teglia da forno, "punzecchia" i cestini con una forchetta per evitare che in cottura la frolla si gonfi e cuoci in forno statico a 180° per circa 15 minuti, o fino a completa doratura.

Ora, sforna i cestini di frolla e lasciali raffreddare; poi, trasferisci la crema nella sacca da pasticcere, farcisci i cestini e termina decorandoli a piacere, ad esempio con una ciliegina, della frutta o con gocce di cioccolata. Lascia riposare in frigo per circa un'ora prima di servirli.



Fagottini di pasta sfoglia alle mele e crema pasticcera

I fagottini di sfoglia ripieni sono un dolce buonissimo, facile e veloce da realizzare; pronti in pochi minuti, possono essere un'ottima idea per provare una ricetta nuova ma poco impegnativa e rendere felici grandi e piccini per la loro innegabile bontà. Inoltre, a seconda dei tuoi gusti personali, puoi aromatizzare i tuoi fagottini con limone, vaniglia o cannella. Ma attenzione! Mentre limone e vaniglia andranno aggiunti alla preparazione della crema pasticcera, la cannella dovrà essere spolverizzata sulle mele, prima della cottura.

Ingredienti:

1 rotolo di pasta foglia

crema pasticcera

1 mela grande o 2 piccole

1 tuorlo da spennellare

granella di zucchero per guarnire

Inizia sbucciando le mele e tagliandole a quadratini abbastanza piccoli, poi uniscili alla crema e gira per farli amalgamare. I quadratini, durante la cottura, tendono a sciogliersi all'interno della crema, creando un ripieno dolce ed omogeneo; se però preferisci sentire maggiormente la presenza della frutta, puoi tagliare le mele a fettine, da disporre sopra la crema una volta stesa sulla sfoglia.

Srotola la pasta sfoglia e stendila su un piano, poi spalma il composto di crema e mele su tutta la superficie. A questo punto, arrotola la sfoglia, partendo dal lato più lungo fino ad ottenere un rotolo.

Taglia il rotolo a fette grossolane e adagia i fagottini ripieni su una teglia coperta di carta forno. Spennella la superficie dei fagottini con il tuorlo sbattuto e decora con la granella di zucchero, poi trasferisci la teglia in forno preriscaldato a 180° e cuoci per circa 15-20 minuti: i fagottini dovranno essere gonfi e dorati.

Torta Nua con cioccolato e crema pasticcera

Dall'origine sconosciuta, la torta Nua è un dolce facile da preparare, soffice e delizioso, la cui ricetta originale si caratterizza per l'interno alla crema pasticcera. Questa torta può essere realizzata in tantissime varianti diverse, ma noi abbiamo scelto la versione più golosa, con una base al cioccolato e un morbidissimo ripieno di crema pasticcera. Ecco come prepararla!

Ingredienti:

250 g di farina 00

80 g di cacao amaro

180 g di zucchero semolato

3 uova

150 ml di olio di semi di girasole

150 ml di latte

1 bustina di lievito per dolci

1 bustina di vanillina

un pizzico di sale

Versa in una ciotola le uova intere e montale con lo zucchero ed un pizzico di sale, poi aggiungi a filo l'olio di semi ed il latte e gira bene; aggiungi un po' alla volta la farina, il cacao ed il lievito setacciati e lavora il composto per far amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Quando hai ottenuto un composto liscio ed omogeneo aggiungi con un cucchiaio la crema pasticcera, dividendola in 6 parti e versandola in punti diversi del composto.

Cuoci a 180 gradi per circa 30-35 minuti, sforna e fai raffreddare.